Comienza juicio contra Nicolas Sarkozy en caso de elecciones en Libia.

El ex presidente Nicolas Sarkozy de Francia el lunes fue a juicio en París por acusaciones de que su campaña de 2007 recibió financiamiento ilegal del gobierno libio del coronel Muammar el-Qaddafi. El juicio, que está programado para durar tres meses, es lejos de ser el primero para el Sr. Sarkozy, pero representa una de las amenazas legales más serias para el político francés desde que dejó el cargo. Justo el mes pasado, el Sr. Sarkozy agotó su última apelación en un caso de corrupción y tráfico de influencias separado, convirtiéndose en el primer ex presidente francés condenado a detención efectiva, aunque cumplirá su tiempo bajo arresto domiciliario con un brazalete electrónico. Pero de todos los casos legales contra el Sr. Sarkozy, el de Libia es uno de los más complejos, enrevesados y explosivos. Implica acusaciones de que su campaña aceptó ilegalmente vastas sumas de dinero del coronel Qaddafi, el ex déspota libio que fue asesinado por combatientes de la oposición en 2011. El Sr. Sarkozy, que llegó a la corte sin hacer comentarios, ha negado cualquier conducta incorrecta. Podría enfrentar hasta 10 años de prisión y una multa de casi $400,000.