Comienza el ejercicio de entrenamiento aéreo de la OTAN sobre el norte de Alemania.

El “Tiger Meet” maniobra de defensa aérea empezó en el espacio aéreo sobre el norte de Alemania el lunes, con aviones y personal de 11 países de la OTAN y países no pertenecientes a la OTAN como Suiza y Austria participando. Los primeros aviones despegaron desde las 9 am (0700 GMT), informó un portavoz de la base aérea de Jagel en el estado de Schleswig-Holstein a dpa. Alrededor de 60 cazas y helicópteros de otros países, junto con unos 1,100 soldados adicionales, se unen a la fuerza aérea alemana en la maniobra. Las tormentas en el sur del país el viernes impactaron los planes de vuelo originales, dijo el portavoz. “Pero todos han llegado,” añadió. Los primeros ejercicios se llevaron a cabo por la mañana, con más despegues programados para la tarde. No hay vuelos nocturnos planeados para los próximos días, y los movimientos de vuelo estarán limitados durante los fines de semana. La ala táctica 51 “Immelmann” de Alemania está llevando a cabo el ejercicio por tercera vez después de ejercicios anteriores en 2004 y 2014. Los entusiastas aficionados filmaron los vuelos el lunes, con hasta 1,500 se espera que se unan a dos “días de observación” el viernes y el 10 de junio. Los aviones tradicionalmente están equipados con pintura o folios especiales para el ejercicio. Los ejercicios están programados para durar hasta el 14 de junio. La escuadra en Jagel también está a punto de conmemorar su 30º aniversario como parte de la maniobra de la OTAN. El ejercicio tiene como objetivo intensificar la cooperación con países socios y compartir experiencia aeronáutica y técnica, según las Fuerzas Armadas alemanas o Bundeswehr. Cada día, el país anfitrión emite un escenario ficticio que se vuelve cada vez más complejo a medida que avanza el ejercicio, dijo la Bundeswehr. La reunión es uno de los mayores ejercicios para operaciones conjuntas de guerra aérea en Europa y ofrece una experiencia especialmente valiosa para las tripulaciones aéreas participantes, añadió el ejército. Un avión de combate con librea de tigre despega desde el campo de aviación de Ala de Fuerza Aérea Táctica 51 “Immelmann” durante los ejercicios de entrenamiento de la OTAN “Tiger Meet”. El ejercicio internacional en Jagel cuenta con alrededor de 60 aviones de combate y helicópteros de 11 países de la OTAN, junto con participantes de Suiza y Austria. Marcus Brandt/dpa