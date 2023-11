Comience su carrera en ciberseguridad con el paquete superbundle CompTIA de $40

A medida que el cibercrimen se vuelve más prevalente, también lo hacen las oportunidades de empleo para personas con habilidades para combatir a hackers, pescadores y otros delincuentes en línea. El paquete completo de cursos Super Bundle CompTIA 2023 ofrece 13 cursos que pueden ayudarte a obtener las certificaciones que necesitas para entrar en este camino profesional cada vez más lucrativo.

Antes del Viernes Negro, puedes obtener acceso de por vida a estos cursos centrados en ciberseguridad de iducate por tan solo $39.97 (precio regular $195). ¡No esperes más, es el mejor precio en línea!

Comienza una carrera en ciberseguridad con entrenamiento experto

Desarrollados por el equipo de iducate (anteriormente iCollege), los 13 cursos de este paquete fueron creados por profesionales que trabajan en el campo de la ciberseguridad. Todos los módulos de formación se dividen en conferencias concisas para facilitar el estudio y la revisión. Y obtendrás acceso de por vida a través de cualquier navegador web moderno y una conexión a Internet.

Si estás comenzando tu carrera en ciberseguridad o TI, el paquete inicia el camino de certificación fundamental desarrollado por CompTIA, un grupo comercial sin fines de lucro que certifica a profesionales de TI.

La preparación detallada para los exámenes de Fundamentos de TI+, A+, Security+ y Network+ de la organización proporcionan los conocimientos y la base que los nuevos trabajadores de TI necesitan para ser efectivos. Y puedes seguir con la práctica de Linux+ para obtener un mejor agarre en el sistema operativo de código abierto que es cada vez más popular detrás de escena.

Elige tu camino profesional en TI con estos cursos de formación profesional

Después de dominar los fundamentos, puedes elegir tu camino profesional. Si te mantienes en el ámbito de la ciberseguridad, perfecciona tu base de conocimientos con el examen de Pentest+. Luego, asciende en la escalera profesional con las credenciales CySA+ y CASP+.

Las certificaciones Cloud Essentials+, Cloud+ y Server+ son ideales para futuros ingenieros de la nube y científicos de datos. Si buscas convertirte en gerente, el examen de Project+ enseña habilidades críticas a nivel superior y presenta a TI como parte de una operación más extensa.

Aprovecha el descuento en tu boleto a una lucrativa carrera en TI

No esperes al Viernes Negro u otras ventas festivas para obtener el conocimiento necesario para hacer la transición a la ciberseguridad.

Acelera tu carrera y habilidades en ciberseguridad con The Complete 2023 CompTIA Course Super Bundle por solo $39.97. Ese precio es válido hasta el 16 de noviembre a las 11:59 p.m. Pacífico. ¡Y no necesitas ningún cupón para obtener este mejor precio en la web!

Compra en: Cult of Mac Deals

Los precios están sujetos a cambios. Todas las ventas son procesadas por StackSocial, nuestro socio que administra Cult of Mac Deals. Para soporte al cliente, por favor envía un correo electrónico directamente a StackSocial.