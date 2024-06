Comer granadas puede ayudar a los pacientes de Alzheimer a aliviar los síntomas, según un estudio.

Una sustancia que se encuentra de forma natural en las granadas puede mejorar la memoria y el tratamiento del Alzheimer, concluyó un nuevo estudio. Olvido, dificultad para encontrar palabras, y confusión sobre el tiempo y el lugar son algunos de los síntomas más comunes del Alzheimer, y los investigadores de la Universidad de Copenhague han descubierto que una fruta común puede ayudar. Su estudio en ratones con Alzheimer muestra que el urolitina A, que es una sustancia que se encuentra de forma natural en las granadas, puede “aliviar problemas de memoria y otras consecuencias de la demencia”, dijo Vilhelm Bohr, Profesor Afiliado en el Departamento de Medicina Celular y Molecular de la Universidad. Esta es una buena noticia para los pacientes con demencia, una enfermedad difícil de tratar. “Aunque el estudio se realizó en modelos de ratones, las perspectivas son positivas. Hasta ahora, la investigación ha mostrado resultados prometedores para la sustancia. Pruebas clínicas en humanos actualmente están siendo planeadas. Los investigadores descubrieron previamente que una molécula específica, el nicotinamida ribósido (suplemento de NAD), juega un papel clave en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson, ya que ayuda activamente a eliminar las mitocondrias dañadas del cerebro. Muchos pacientes con enfermedades neurodegenerativas experimentan disfunción mitocondrial, también conocida como mitofagia. Esto significa que el cerebro tiene dificultades para eliminar las mitocondrias débiles, que se acumulan y afectan la función cerebral. Si se puede estimular el proceso de mitofagia, eliminando las mitocondrias débiles, se verán resultados muy positivos”, explicó Bohr, quien también fue presidente del departamento anterior en el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de EE.UU. El nuevo estudio muestra que el urolitina A elimina las mitocondrias débiles del cerebro tan eficazmente como los suplementos de NAD. Los investigadores aún no saben cuánto urolitina A se necesita para que los humanos mejoren la memoria y alivien los síntomas. “Todavía no podemos decir nada concluyente sobre la dosis, pero imagino que es más de una granada al día”, dijo Bohr. También espera que la sustancia pueda ser utilizada con fines preventivos sin efectos secundarios significativos. “Varios estudios hasta ahora muestran que no hay efectos secundarios graves de la suplementación con NAD. Nuestro conocimiento sobre la urolitina A es más limitado, pero los ensayos clínicos con urolitina A han sido efectivos en enfermedades musculares.” El estudio, Urolitina A mejora la cognición del Alzheimer y restaura la mitofagia y las funciones lisosomales, se ha publicado en Alzheimer y Demencia.Comparta la prevención de la granada con amigos y familiares en las redes sociales…