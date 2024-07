¡Comenzando un hogar inteligente? ¡No elijas mal! Aquí hay cuatro ofertas de hogares inteligentes del Prime Day para dar inicio a tu ecosistema.

“

El hogar inteligente es una de las formas más útiles y emocionantes de aprovechar la tecnología a tu favor, sin embargo, comenzar puede ser abrumador. Apple enumera 22 categorías diferentes de productos para el hogar inteligente en su sitio web, y casi todos son interoperables. Eso significa que con la combinación adecuada de productos puedes automatizar tu hogar más allá de todas las expectativas razonables. ¿Quieres un rociador que se encienda cada vez que abres la ventana? Fácil. ¿Necesitas altavoces que comiencen a reproducir música cada vez que se abre la puerta del garaje? Sin problema. Pero, ¿y si estás comenzando tu hogar inteligente por primera vez?

Si estás a punto de embarcarte en la aventura de construir tu hogar inteligente y no tienes idea de por dónde empezar, ¿dónde deberías buscar? Idealmente, buscas buenos y confiables productos inteligentes que marcarán una diferencia tangible en tu hogar (para que realmente puedas disfrutar de los beneficios de la tecnología y automatización del hogar inteligente) sin arruinarte o desanimarte porque son demasiado complejos.

Con eso en mente, creo que tal vez hay cuatro dispositivos inteligentes de inicio perfectos que puedes adquirir para comenzar. Antes de darte cuenta, tendrás ese entusiasmo por el hogar inteligente para siempre, pero todos tenemos que empezar en algún lugar. Aquí están mis principales selecciones.

Tomas inteligentes

Un tomacorriente inteligente es posiblemente la forma más simple de comenzar tu hogar inteligente, pero eso no significa que no sean increíblemente útiles. Un tomacorriente inteligente puede hacer que cualquier dispositivo electrónico “tonto” sea inteligente. Simplemente se conecta a una toma de corriente y se puede encender y apagar a través de la aplicación de tu hogar inteligente preferida. En el caso de Apple Home con HomeKit, eso significa usar un toque rápido en la aplicación Home o un widget en la pantalla de inicio, o incluso un comando a través de Siri. Los tomacorrientes inteligentes generalmente vienen con dos configuraciones, encendido o apagado. Se pueden utilizar para una variedad de propósitos diferentes. Por ejemplo, podrías enchufar una luz regular o una lámpara usando un tomacorriente inteligente para que puedas encenderla o apagarla de forma remota. O podrías usarlo para controlar el suministro de energía a un electrodoméstico difícil de alcanzar. Los tomacorrientes inteligentes también se pueden utilizar para tener tranquilidad, controlando elementos como alisadores de cabello o tenacillas para rizar para que no tengas que preocuparte por dejar la casa habiéndolos dejado encendidos. Cualquier tomacorriente inteligente que valga la pena incluso te proporcionará lecturas de energía para que puedas ver cuánta energía consume un electrodoméstico y cuánto ahorras apagándolo como resultado.

Con el Amazon Prime Day acercándose rápidamente, puedes obtener dos mini tomas inteligentes meross por solo $22.99, lo que significa que ni siquiera son 12 dólares cada una. Cada una viene con conectividad Wi-Fi, soporte para HomeKit y características como un temporizador. Necesitarás un HomePod, Apple TV 4K (o HD), o un iPad para que funcione, pero por lo demás, esto es tan simple como se pone en el hogar inteligente.

Luces inteligentes

Las luces inteligentes son quintesencialmente inteligentes para el hogar, e incluso si no tienes interés en la tecnología del hogar inteligente, probablemente hayas oído hablar de bombillas inteligentes y marcas como Philips Hue. Los beneficios de las luces inteligentes se pueden resumir en comodidad y personalización. Para empezar con esto último, cualquier buena bombilla inteligente te permitirá elegir entre una variedad de millones de colores diferentes, permitiéndote iluminar tu hogar con cualquier estado de ánimo que puedas imaginar. Si bien algunas bombillas inteligentes solo vienen en blanco, podría valer la pena optar por una opción de color ya que este es uno de los mayores beneficios de la iluminación inteligente. Con suficientes bombillas, puedes comenzar a crear escenas, automatizaciones y más. Pero para empezar, una luz inteligente es otra forma perfecta de comenzar tu hogar inteligente. Son un poco más complejas que los tomacorrientes inteligentes, ya que muchas ofrecen opciones de brillo y color más allá de la simple elección de encendido y apagado, pero aplicaciones decentes y una sólida integración con la aplicación Apple Home aseguran que todo esto siga siendo sencillo.

Cuando se trata de conveniencia, ¿qué podría ser más conveniente que controlar tus luces con tu voz o tu teléfono inteligente, en lugar de un interruptor en la pared como un animal? Como con los tomacorrientes inteligentes, el control remoto y alguna automatización muy básica garantizan que nunca dejes las luces encendidas cuando estás fuera. Incluso puedes usar luces inteligentes para simular que hay alguien en casa mientras estás de vacaciones o viajando para que tu casa no parezca vacía.

Hemos optado nuevamente por meross porque sus bombillas inteligentes tienen un excelente valor y funcionan con una variedad de ecosistemas, incluido el HomeKit de Apple. Las luces Philips Hue son una buena alternativa, pero son más caras y requieren el concentrador de Philips como una compra separada.

Cámara de seguridad para el hogar inteligente

La seguridad podría parecer una tarea demasiado importante para confiar en un ecosistema de hogar inteligente del que no tienes experiencia, pero hay muchas opciones disponibles que pueden hacer que una cámara de seguridad para el hogar inteligente sea un punto de entrada ideal para el hogar inteligente. Además, las cámaras de seguridad HomeKit a menudo se introducen en hogares inteligentes que de otra manera no tendrían ningún video seguro, por lo que cualquier adición es una mejora.

Para comenzar un hogar inteligente, no necesitas una cámara para cada esquina de la casa, un concentrador para conectarlos todos y un servidor para almacenar tus grabaciones. Una sola cámara será suficiente, al menos para empezar. Por supuesto, puedes optar por una versión exterior o interior, según tus necesidades, pero este modelo TP-Link Tapo 2K es una apuesta bastante segura. Como podrías esperar, proporciona la funcionalidad básica de una cámara de seguridad, con características que incluyen visión nocturna, seguimiento de movimiento y audio bidireccional para obtener sonido además de imágenes. Con soporte para Apple HomeKit, puedes acceder a la transmisión en vivo de tu cámara en cualquier momento, perfecto para vigilar a una mascota o verificar una alerta de movimiento. El Tapo incluye una ranura microSD para que puedas almacenar tus grabaciones localmente, en lugar de en la nube.

Timbre inteligente

Los timbres inteligentes de vídeo son posiblemente algunos de los dispositivos inteligentes para el hogar más conocidos y populares. El concepto básico es muy simple, un timbre de vídeo inteligente combina un timbre con una cámara, dándote una transmisión de video en directo desde tu puerta principal cada vez que alguien presiona el botón. Se puede usar para dar instrucciones a los repartidores, evitar a los molestos vendedores, o avisar a los futuros suegros que “solo estarás abajo en un segundo”. A diferencia de una cerradura inteligente, un timbre no brinda acceso ni control a la seguridad de tu puerta de entrada, por lo que no hay riesgo de dejar accidentalmente entrar a alguien a tu hogar. Al igual que los otros dispositivos inteligentes para el hogar aquí, un timbre inteligente brilla cuando no estás en casa, porque realmente significa que puedes responder la puerta desde cualquier lugar del mundo, siempre que tengas una conexión de datos móviles. Tenemos que alejarnos de HomeKit para encontrar una oferta decente aquí, pero este modelo Kasa de $37 es un excelente punto de partida. Viene con una unidad de timbre separada, cuenta con resolución de 2K y envía notificaciones en tiempo real a tu teléfono. Tendrás que instalarlo con cableado, por lo que la instalación es un poco más complicada, pero una vez que esté en funcionamiento nunca tendrás que preocuparte por la energía de la batería. En términos de instalación, este requiere un poco más de esfuerzo, pero con solo un poquito de retoque, tendrás el conserje definitivo en la puerta principal en la palma de tu mano.

