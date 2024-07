Combatientes palestinos en Cisjordania buscan emular a Hamas en Gaza.

Las callejuelas están sumidas en una penumbra permanente, cubiertas con lonas de nylon negro para ocultar a los combatientes palestinos de los drones israelíes que sobrevuelan. Banderas verdes de Hamas y pancartas conmemorativas de “mártires” cuelgan de los edificios, muchos de ellos gravemente dañados durante incursiones y ataques aéreos israelíes para intentar sofocar un creciente militancia en el territorio, alimentada por la guerra en Gaza. Este no es Gaza ni un bastión tradicional de Hamas. Es un campo de refugiados en Tulkarm, una ciudad en Cisjordania ocupada por Israel, donde la facción palestina relativamente moderada de Fatah había mantenido su influencia durante mucho tiempo. Hace poco conocí a un comandante local de estos jóvenes militantes, Muhammad Jaber, de 25 años, en una de esas polvorientas y destrozadas callejuelas. Uno de los hombres más buscados por Israel, él y otros combatientes como él dicen que han cambiado de lealtades de la facción relativamente moderada de Fatah, que domina la Cisjordania ocupada por Israel, a grupos más radicales como Hamas y la Yihad Islámica Palestina desde el ataque dirigido por Hamas a Israel el 7 de octubre. Consultado sobre qué lección había sacado de la guerra en Gaza, el Sr. Jaber se detuvo un momento para pensar. “Paciencia”, dijo. “Y fuerza. Y coraje”. Los campos de refugiados en el norte de Cisjordania, como el de Tulkarm, han sido focos de militancia durante años, mucho antes de la guerra en Gaza, cuando los combatientes se enfrentaron a la creciente actividad de asentamientos israelíes y al fracaso del proceso de paz para producir un estado palestino. Después del 7 de octubre, Hamas instó a los palestinos a unirse a su levantamiento contra Israel, un llamado que parece haber sido escuchado por algunos en estos campos. Militantes como el Sr. Jaber quieren expulsar a los israelíes de Cisjordania, que Israel ocupó después de la guerra de 1967, y algunos, como Hamas, quieren expulsar a los israelíes de la región por completo. Se están fabricando más armas y explosivos en Cisjordania, según los propios combatientes y funcionarios militares israelíes. Dicen que la Autoridad Palestina, dominada por Fatah, que gobierna partes de Cisjordania, está perdiendo terreno frente a las facciones palestinas más radicales, que están luchando activamente contra Israel y recibiendo más apoyo de Irán en forma de dinero y armas introducidas de contrabando en el territorio. Fatah reconoce el derecho de existencia de Israel y coopera con su ejército. Pero algunos de los militantes afiliados a Fatah, parte de las Brigadas de los Mártires de Aqsa crucial para la segunda intifada de principios de los años 2000, nunca han respetado a la Autoridad Palestina y sus compromisos con Israel y la ocupación. Algunos, como el Sr. Jaber, simplemente han declarado su nueva lealtad a las facciones islamistas más radicales. El Sr. Jaber, ampliamente conocido por su alias, Abu Shujaa, que significa Padre de los Valientes, comanda la rama local de la Yihad Islámica, que domina el campo de Tulkarm. También lidera un colectivo de todas las facciones militantes en esa área, incluida la Brigada de los Mártires de Aqsa allí, que se conoce como la Khatiba. Cambió de Fatah, dijo, porque era la Yihad Islámica y Hamas quienes estaban llevando la lucha a Israel para poner fin a la ocupación y crear Palestina por la fuerza de las armas. El Sr. Jaber adquirió una especie de estatus de culto en la primavera cuando el ejército israelí anunció que lo había matado durante una redada en el campo de Tulkarm. Tres días después, emergió vivo en el funeral de otros palestinos muertos durante esa misma redada, entre gritos de júbilo de los residentes del campamento. Nos encontramos en un callejón con calles despojadas de pavimento por bulldozers israelíes, antes de meternos en una tienda para evitar ser avistados por los drones. Delgado y barbudo, vistiendo una camiseta negra de Hugo Boss y una pistola Sig Sauer en la cintura, el Sr. Jaber fue vigilado por seis guardias de seguridad. Algunos estaban armados con rifles M16 y M4 con cargadores completos y miras ópticas. El día era abrasador, el polvo cubría todo, depositándose en capas sobre las hojas de los pocos árboles. La zona había sido gravemente dañada por ataques de drones israelíes y bulldozers blindados, que habían arrancado muchos kilómetros de pavimento en lo que el ejército dijo que era un esfuerzo por descubrir bombas al borde del camino y otros explosivos. El ambiente era sofocante, mezclado con cautela mientras los vigilantes y guardias de seguridad buscaban soldados israelíes de paisano, que a veces llegaban vestidos como trabajadores municipales, recolectores de basura o vendedores ambulantes que empujaban carros con frutas y verduras. Incluso antes del 7 de octubre, Israel estaba combatiendo la creciente amenaza de militantes palestinos como el Sr. Jaber en campos de refugiados en las ciudades y pueblos del norte de Cisjordania, como Tulkarm, Jenin y Nablus. Grupos militantes estaban estableciendo bases en los campos, que originalmente se habían establecido para refugiados de la guerra árabe-israelí de 1948-49 pero que más tarde se convirtieron en asentamientos urbanos empobrecidos. En los meses previos a la guerra de Gaza, las tropas israelíes estaban realizando redadas en los campos de Cisjordania para desenterrar armas, encontrar fábricas de explosivos y arrestar o matar a líderes como el Sr. Jaber. Hubo una importante incursión israelí en Jenin hace casi un año, entre otras operaciones. La Autoridad Palestina y la policía ya no controlan estos campos de refugiados, donde los militantes amenazan con disparar a los agentes si intentan ingresar, según los combatientes, funcionarios militares israelíes y funcionarios palestinos, incluido el gobernador de Jenin, Kamal Abu al-Rub. Las acciones israelíes tienen como objetivo combatir lo que un alto oficial militar israelí llamó la infraestructura terrorista, centros de mando, laboratorios de explosivos e instalaciones subterráneas, que los militantes estaban tratando de establecer allí con la ayuda de dinero y armas iraníes. En los últimos dos años, los campos de Cisjordania se han convertido en refugios seguros, señaló el oficial, porque la Autoridad Palestina ya no opera allí. El oficial solicitó el anonimato de acuerdo con las normas de la milicia israelí. Cuando la milicia ataca Tulkarm o Jenin, dicen los residentes, las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina se quedan en sus cuarteles en los centros de la ciudad y no los enfrentan. Aunque el Sr. Jaber insistió en que no tenía guerra con la Autoridad Palestina, condenó a aquellos “que tienen armas y se paran frente a Israel y no hacen nada”. “La liberación de nuestras tierras es nuestra religión”, dijo. “Esto no es mi conflicto sino el conflicto del pueblo, una guerra por la tierra, la libertad y la dignidad”. El domingo, un ataque con drones israelíes en una casa del campamento mató a un pariente, Saeed Jaber, de 25 años, un combatiente buscado que también había pasado de Fatah a la Yihad Islámica. El Sr. Abu al-Rub, el gobernador, no niega que las fuerzas de seguridad de la autoridad se mantengan alejadas de los campos de refugiados, pero culpa a Israel. “Si Israel no viene, no hay problemas”, dijo. “Israel está constantemente trabajando para crear divisiones entre nosotros, porque si matan a la gente pueden tomar la tierra”. Es Israel, dijo, “quien causa el caos, que entra en nuestros campos de refugiados sin motivo alguno, matando a nuestros jóvenes, para debilitar a la ANP y asegurarse de que la gente pierda el respeto por su gobierno”. En los callejones de otro empobrecido campamento de refugiados de Tulkarm, apareció un joven vestido de negro a la moda con logos de North Face y Under Armour. Con 18 años, dijo que había sido herido varias veces y solo se identificaría como Qutaybah, su alias, en honor a un general árabe de hace más de 1.000 años. Pertenecía a Hamas, que domina su campamento. Qutaybah tiene una larga cicatriz en el brazo izquierdo, otra en el abdomen, y llevaba un parche negro en el ojo izquierdo, que dijo haber perdido por un ataque de dron el 19 de diciembre. Dijo que sus heridas anteriores las sufrió en mayo de 2023 cuando soldados israelíes de paisano entraron en el campamento. Dijo que resultó gravemente herido en esa redada, durante la cual murieron otras dos personas. Sus familiares luego corroboraron su historia, pero no se pudo confirmar directamente con las autoridades israelíes. Qutaybah llevaba un M16 con mira óptica, una de las dos armas que dijo haber robado durante un ataque en mayo a Bat Hefer, un pueblo israelí contiguo a Cisjordania. Ese ataque sacudió a muchos israelíes y parecía hacer que una parte tranquila de Israel fuera menos segura, presagiando más movimientos militares para contrarrestar a los combatientes palestinos. “Nadie viene y te dice que te unas a la resistencia”, dijo Qutaybah. “¿Qué hay aquí para nosotros de todos modos? Vivimos en una prisión”. Él y sus amigos han aprendido algunas lecciones de Gaza, agregó. “Vemos a los israelíes matando a nuestras mujeres y niños inocentes. Su plan es llevar a cabo un genocidio aquí después”, dijo. Gaza al menos “animará a más gente en Cisjordania a resistir”. Qutaybah frotó su zapatilla negra sobre el pavimento roto en el callejón. “Hay una bomba aquí abajo”, dijo. “Cuando lleguen los israelíes”. Los guardias y combatientes apostados en las entradas del campamento trabajan por turnos. Llevan walkie-talkies para advertir de redadas israelíes y de cualquier extraño que se arriesgue a vagar por allí. La mayoría de esos combatientes, como Hassan, de 35 años, han estado en cárceles israelíes. Hassan tiene tres hijas pero no quería hablar de ellas, de su futuro o de su apellido, solo de su misión. “Cada entrada está bloqueada y vigilada”, dijo. “Los israelíes pueden entrar en cualquier momento”. También en el callejón estaba Ayham Sroudji, de 15 años, nacido en el campo de refugiados. No es miembro de ningún grupo militante y dice que se le da bien la escuela, cuando no se cancela por la violencia. ¿Quería convertirse en maestro y ayudar a su pueblo de esa manera? “¿Convertirme en maestro?”, respondió. “No hay tal cosa aquí. ¿Qué he visto en mi vida sino a soldados israelíes invadiendo mi campamento?” Al preguntarle sobre sus sueños, dijo: “Quiero ver una playa. Nunca he visto una playa en mi vida”. A su lado estaba Ahmed, de 17 años, llevaba un rifle M4. “¿No hay nadie que no quiera ver la playa, la tierra que nos quitaron?” dijo Ahmed. “Sueño con ver Jerusalén liberada”, agregó Ayham. “Los israelíes están viviendo en y disfrutando de nuestra tierra, y queremos expulsarlos de lo que nos robaron”. Luego señaló a su alrededor, al polvo, a los escombros, a las armas. “Mira a lo que nos enfrentamos al despertar”, dijo. ¿Acaso ves una acera decente? A veces sueño con un pavimento liso y una acera”. Rami Nazzal contribuyó en la información de Tulkarm y Jenin, y Natan Odenheimer de Jerusalén.