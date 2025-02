Combatientes de Sudán acusados de asaltar un campamento golpeado por la hambruna.

Un grupo paramilitar en Sudán ha irrumpido en el campo de desplazados más grande del país, saqueando e incendiando el mercado y varias casas, según ha dicho un grupo local de refugiados.

El campo de Zamzam en el Norte de Darfur ha sido golpeado por intensos bombardeos de artillería desde finales del año pasado, pero esta es la primera vez que se acusa a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) de enviar combatientes.

Un testigo le dijo a la BBC que la situación en el campo era “extremadamente catastrófica” y que hubo muchas víctimas.

La cercana ciudad de el-Fasher, uno de los centros de la guerra civil que estalló en 2023, ya está bajo asedio por las RSF mientras combate contra el ejército.

El emblema ha sido retirado de sus uniformes, pero el hombre que graba el video tiene marcas de las RSF.

Preguntado sobre los daños en el mercado, el portavoz de las RSF dijo que el grupo había “circulado un mensaje en el que nos comprometíamos a proteger a los residentes del campo y les pedíamos que se alejaran de las áreas de intercambio de fuego”.

Zamzam alberga a alrededor de medio millón de personas desplazadas que ya estaban sufriendo de hambruna.

Los informes indican que el ataque obligó a miles de ellos a huir de nuevo.

La organización internacional de ayuda Médicos Sin Fronteras (MSF), que dirige un hospital en Zamzam, dijo que había recibido siete cadáveres y 21 personas heridas en el hospital que administra en Zamzam.

La mayoría de ellos estaban en estado grave, pero el hospital carecía de la capacidad para atender a todos, añadió un portavoz de MSF.

El testigo con el que habló la BBC dijo que el hospital ya no tenía una cirugía en funcionamiento.

El Ministro de Salud de Darfur del Norte, Ibrahim Abdullah Khater, dijo a la BBC que los heridos no podían llegar a el-Fasher para recibir tratamiento porque las RSF estaban bloqueando el camino y impidiendo el acceso a la ciudad.

“Los que más sufren son las personas desplazadas”, dijo.

La catástrofe humanitaria empeoró a finales del año pasado cuando Zamzam fue objeto de intensos disparos de artillería, que las organizaciones de ayuda, incluida MSF, atribuyeron a las RSF.

Un grupo de organizaciones internacionales no gubernamentales emitió un comunicado en diciembre, diciendo que los ataques a Zamzam marcaban “una escalada en la violencia en un sitio que previamente había sido exento de hostilidades activas”, aunque era “consistente con un patrón de ataques” en otros campos de personas desplazadas.

“Esto subraya la realidad de que ahora no hay lugares seguros a los que huir en Darfur del Norte”, dijo.

El asedio de el-Fasher comenzó en abril pasado, un año después del conflicto.

Es la única ciudad que aún está bajo control del ejército en Darfur, donde se ha acusado a las RSF de llevar a cabo limpieza étnica contra comunidades no árabes.