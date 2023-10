Comandos estadounidenses están en Israel ayudando a localizar rehenes, según el Pentágono.

American commandos on the ground in Israel are actively aiding in the search for the over 200 hostages who were taken during Hamas’s sudden cross-border attack on October 7th, according to Christopher P. Maier, the Pentagon’s top special operations policy official. Speaking at a special operations conference in Washington, Maier stated that their main objective is to assist Israel in identifying the hostages, including any American citizens.

Maier refrained from disclosing the exact number of U.S. Special Operations forces currently present in Israel. However, other anonymous officials revealed that the Defense Department has deployed several dozen commandos in recent days, in addition to a small team that was already in Israel on October 7th for pre-planned training. These commandos will be collaborating with experts from the FBI, State Department, and other U.S. government agencies specialized in hostage recovery during discussions with their Israeli counterparts.

While the U.S. Special Operations forces do not have combat roles in Israel, they are engaging in extensive discussions with their Israeli counterparts to strategize for the complex challenges that lie ahead in Gaza. Maier emphasized that Defense Secretary Lloyd J. Austin II has emphasized the importance of careful consideration in conducting a ground invasion of Gaza, where Hamas has an intricate network of tunnels beneath densely populated areas. The U.S. forces will provide guidance and advice on these activities, working closely with their Israeli partners.

In addition, several Western nations have covertly deployed their own special forces teams closer to Israel to aid in potential rescue operations and offer support in large-scale evacuations of their citizens from Israel or Lebanon.

Maier also highlighted that U.S. Special Operations forces in the region are prepared to assist in ensuring the safety of American citizens and securing U.S. embassies in the area.

Spanish Translation with HTML tags:

Comandos estadounidenses en el terreno en Israel están ayudando activamente en la búsqueda de los más de 200 rehenes secuestrados durante el ataque sorpresa de Hamas el 7 de octubre, según Christopher P. Maier, el principal responsable de política de operaciones especiales del Pentágono. En una conferencia de operaciones especiales en Washington, Maier afirmó que su principal objetivo es ayudar a Israel a identificar a los rehenes, incluidos los ciudadanos estadounidenses.

Maier se abstuvo de revelar el número exacto de fuerzas de Operaciones Especiales de EE. UU. actualmente presentes en Israel. Sin embargo, otros funcionarios anónimos revelaron que el Departamento de Defensa ha desplegado varias docenas de comandos en los últimos días, además de un pequeño equipo que ya se encontraba en Israel el 7 de octubre para un entrenamiento preplanificado. Estos comandos colaborarán con expertos del FBI, el Departamento de Estado y otras agencias gubernamentales de EE. UU. especializadas en la recuperación de rehenes durante las discusiones con sus homólogos israelíes.

Si bien las fuerzas de Operaciones Especiales de EE. UU. no tienen roles de combate en Israel, participan en extensas discusiones con sus homólogos israelíes para planificar los desafíos complejos que se avecinan en Gaza. Maier enfatizó que el secretario de Defensa, Lloyd J. Austin II, ha destacado la importancia de consideraciones cuidadosas al llevar a cabo una invasión terrestre en Gaza, donde Hamas tiene una intrincada red de túneles por debajo de áreas densamente pobladas. Las fuerzas estadounidenses proporcionarán orientación y asesoramiento sobre estas actividades, trabajando en estrecha colaboración con sus socios israelíes.

Además, varias naciones occidentales han desplegado secretamente sus propios equipos de fuerzas especiales más cerca de Israel para ayudar en posibles operaciones de rescate y brindar apoyo en evacuaciones a gran escala de sus ciudadanos desde Israel o Líbano.

Maier también destacó que las fuerzas de Operaciones Especiales de EE. UU. en la región están preparadas para ayudar en la seguridad de los ciudadanos estadounidenses y asegurar las embajadas de Estados Unidos en la zona.