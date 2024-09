Comandante superior de Hezbollah entre los 14 muertos en ataque israelí en Beirut por Reuters

“

Por Laila Bassam y Maayan Lubell

BEIRUT / JERUSALÉN (Reuters) – Israel mató a un comandante de alto rango de Hezbolá y a otros miembros destacados del movimiento libanés en un ataque aéreo en Beirut el viernes, prometiendo seguir adelante con una nueva campaña militar hasta que pueda asegurar el área alrededor de la frontera libanesa.

El ejército israelí y una fuente de seguridad en Líbano dijeron que Ibrahim Aqil había sido asesinado junto con otros miembros senior de una unidad de élite de Hezbolá en el ataque aéreo, escalando bruscamente el conflicto de un año entre Israel y el grupo respaldado por Irán.

Hezbolá confirmó la muerte de Aqil en un comunicado justo después de la medianoche que lo llamaba “uno de sus principales líderes”, sin proporcionar detalles sobre cómo murió.

En un comunicado posterior que resumía la biografía de Aqil, Hezbolá dijo que fue asesinado en los suburbios del sur de Beirut de Dahiyeh en lo que llamó un “asesinato traicionero israelí”.

El ministerio de salud del Líbano dijo que al menos 14 personas murieron en el ataque y se esperaba que la cifra subiera a medida que los equipos de rescate trabajaban toda la noche. No se sabía de inmediato si la cifra incluía a Aqil y otros comandantes de Hezbolá.

Anteriormente, el ministerio dijo que al menos 66 personas resultaron heridas, nueve de las cuales estaban en condición crítica.

Una segunda fuente de seguridad dijo que al menos otros seis comandantes de Hezbolá murieron cuando múltiples misiles impactaron en la entrada de un garaje de un edificio. La explosión destrozó los niveles inferiores del edificio mientras Aqil se reunía con otros comandantes en su interior.

Testigos informaron haber escuchado un fuerte silbido y varias explosiones consecutivas en el momento del ataque.

En un breve comunicado difundido por los medios israelíes, el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que los objetivos de Israel eran claros y sus acciones hablaban por sí mismas.

El ministro de Defensa Yoav Gallant, quien dijo esta semana que Israel está lanzando una nueva fase de guerra en la frontera norte, publicó en X: “La secuencia de acciones en la nueva fase continuará hasta que se alcance nuestro objetivo: el retorno seguro de los residentes del norte a sus hogares.”

Tens of thousands of people have been evacuated from homes on both sides of the Israel-Lebanon border since Hezbollah began rocketing Israel in October in sympathy with Palestinians in the nearly year-old Israeli war against Hamas in Gaza.

Israel, which last fought an all-out war against Hezbollah 18 years ago, has said it will use force if necessary to ensure its citizens can return to northern Israel.

The Israeli military described Aqil as the acting commander of the Radwan special forces unit, and said it had killed him along with around 10 other senior commanders as they met. Aqil sat on Hezbollah’s top military council, sources in Lebanon told Reuters.

The strike inflicted another blow on Hezbollah after two days of attacks in which pagers and walkie-talkies used by its members exploded, killing 37 people and wounding thousands. Those attacks were widely believed to have been carried out by Israel, which has neither confirmed nor denied its involvement.

Organizaciones locales mostraron grupos de personas reunidas cerca del lugar, e informaron que estaban buscando personas desaparecidas, la mayoría de ellos niños. Los drones seguían sobrevolando los suburbios del sur de Beirut horas después del ataque.

“No tenemos miedo, pero queremos una solución. No podemos seguir con el país así”, dijo Alain Feghali, un residente de Beirut que habló con Reuters. “¿Guerra? No sé si ha empezado o no, pero nada es tranquilizador. Es evidente que las dos partes no se detendrán.”

El Coordinador Especial de la ONU para el Líbano, Jeanine-Hennis Plasschaert, dijo que el ataque del viernes en una zona densamente poblada de los suburbios del sur de Beirut era parte de “un ciclo extremadamente peligroso de violencia con consecuencias devastadoras. Esto debe detenerse ahora.”

El ataque marcó la segunda vez en menos de dos meses que Israel ha atacado a un destacado comandante militar de Hezbolá en Beirut. En julio, un ataque aéreo israelí mató a Fuad Shukr, el principal comandante militar del grupo.

Aqil tenía una recompensa de 7 millones de dólares por su cabeza por parte de Estados Unidos debido a su vínculo con el mortal atentado contra los Marines en Líbano en 1983, según el sitio web del Departamento de Estado de EE. UU.

El ejército israelí dijo que Aqil había sido jefe de operaciones de Hezbolá desde 2004 y era responsable de un plan para lanzar un ataque en el norte de Israel, similar al ataque liderado por Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre que desencadenó la guerra en Gaza.

“Los comandantes de Hezbolá que eliminamos hoy habían estado planeando su ‘7 de octubre’ en la frontera norte durante años”, dijo el jefe del ejército israelí, el general Herzi Halevi.

“Los alcanzamos, y alcanzaremos a cualquiera que amenace la seguridad de los ciudadanos de Israel.”

RUINAS Y AUTOMÓVILES INCENDIADOS

El ejército israelí informó sirenas de advertencia en el norte de Israel después del ataque a Beirut, y los medios israelíes informaron un intenso fuego de cohetes allí.

Hezbolá dijo que lanzó dos veces cohetes Katyusha contra lo que describió como la sede principal de inteligencia del norte de Israel “que es responsable de asesinatos”.

El portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que no tenía conocimiento de ninguna notificación israelí a Estados Unidos antes del ataque a Beirut, y agregó que se instaba enérgicamente a los estadounidenses a no viajar al Líbano, o a salir si estaban allí.

Sin embargo, añadió que, “la guerra no es inevitable … y vamos a seguir haciendo todo lo posible para tratar de prevenirla.”

El conflicto actual entre Israel y Hezbolá, desencadenado por la guerra de Gaza, ha intensificado significativamente esta semana.

El jueves por la noche, el ejército israelí llevó a cabo sus ataques aéreos más intensivos en el sur del Líbano desde que estalló el conflicto hace casi un año.

El conflicto entre Israel y Hezbolá es el peor desde que lucharon una guerra en 2006. Decenas de miles de personas han tenido que abandonar hogares en ambos lados de la frontera.

Aunque el conflicto ha sido en gran parte contenido en áreas en o cerca de la frontera, la escalada de esta semana ha aumentado las preocupaciones de que podría ampliarse y intensificarse aún más.”