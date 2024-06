Colocar la transmisión en vivo detrás de un muro de pago.

“

Crédito de la imagen — PhoneArenaX, la plataforma de redes sociales anteriormente conocida como Twitter, ha anunciado que pronto restringirá la transmisión en vivo a sus suscriptores premium. Esta decisión convierte a X en la primera plataforma social importante en cobrar por esta función, que sigue siendo gratuita en plataformas como Facebook, Instagram, YouTube, Twitch y TikTok. La empresa declaró que “próximamente, solo los suscriptores Premium podrán transmitir en vivo (crear transmisiones de video en vivo) en X. Esto incluye ir en directo desde un codificador con integración de X”, lo que sugiere que el cambio también afectará a las capacidades de transmisión de juegos de X.

X anuncia que se requerirá una suscripción premium para transmitir en vivo en la plataforma. No se dio ninguna explicación para este cambio. X ha utilizado típicamente características adicionales, como la edición de publicaciones, la escritura de larga duración y feeds sin anuncios para incentivar a los usuarios a suscribirse a sus planes de pago. Esto marca un cambio en su práctica habitual, ya que anteriormente no había restringido características existentes y ampliamente disponibles a usuarios de pago. Las suscripciones Premium de X actualmente comienzan en $3 por mes para el nivel “básico” y aumentan a $8 por mes para Premium y $16 por mes para Premium+.Este cambio no es la única indicación de que X está buscando cobrar por más características. La empresa introdujo recientemente una tarifa anual de $1 para las nuevas cuentas en Nueva Zelanda y Filipinas para obtener privilegios de publicación. Aunque todavía se está describiendo esto como una prueba, Elon Musk, el propietario de X, ha insinuado la posibilidad de extender estas tarifas a todos los nuevos usuarios a nivel mundial. Esto sugiere un posible cambio en la estrategia de X, pasando de un modelo principalmente basado en la publicidad a uno que incorpora una mezcla de publicidad y suscripciones pagas.

No se dio una fecha específica para cuando se realizaría el cambio, sin embargo, algunas reacciones a la noticia por parte de los usuarios de X ya han sido negativas. El principal punto que se está planteando es el hecho de que ninguna otra plataforma, incluso aquellas con una interfaz de usuario y reproductor de video superiores, cobra a sus usuarios por la transmisión. Queda por ver cómo reaccionarán los usuarios a este cambio una vez que se implemente, y si llevará a otras plataformas a seguir el ejemplo.

“