Cole Kershaw: Hermanas declaradas culpables de ayudar a un hombre a intentar evadir la justicia.

En mayo de 2021, tres hombres fueron encarcelados de por vida después de ser encontrados culpables del asesinato de Cole Kershaw, de 18 años, quien recibió un disparo en el pecho después de ser perseguido junto a sus amigos por un BMW plateado en Bury.

Cole falleció después de ser tiroteado en Chesham Road alrededor de las 9.40 pm el 12 de agosto de 2020.

Cole Kershaw (Imagen: GMP)

En la sentencia, Kamran Mohammed, 20 años, Mohammed Izaarh Khan, 22 años, y Khayam Ali Khurshid, 29 años, todos de Bury, fueron condenados a cadena perpetua tras un juicio de cinco semanas en el Tribunal de la Corona de Manchester.

Mohammed fue sentenciado a cumplir una pena mínima de 27 años, Khan recibió 24 años y Khurshid fue instruído a cumplir 27 años.

Mohammed Izaarh Khan, Khayam Ali Khurshid y Kamran Mohammed (Imagen: Policía de Greater Manchester)

Farah Khan, 28 años, de Maryport Drive, Timperley, y Husna Khan, 29 años, de Redwing Street, Winsford, fueron acusadas de ayudar a un delincuente, su hermano, Khayam Ali Khurshid, de Eton Hill Road, Radcliffe, con un juicio que comenzó en el Tribunal de la Corona de Manchester la semana pasada.

Durante el caso, la fiscal Marte Alnaes habló sobre cómo ambas hermanas habían tejido una red de mentiras en sus declaraciones.

En la noche del 12 de agosto de 2020, después de que Farah recibiera una llamada de Khurshid, el tribunal escuchó que se encontraron pruebas en el teléfono de Husna de que ella había estado buscando en Twitter “GMP Bury” y “Cole Kershaw”.

Esto a pesar de que las hermanas afirmaron no tener conocimiento de que su hermano estuviera involucrado en el crimen.

A las 4 am del 14 de agosto, se dijo que Farah reservó un hotel en Salford Quays para tres personas durante dos noches, aunque Farah afirmó que solo reservó un hotel para ella y su hermana y no sabía por qué se reservó para tres personas.

Dos días después, el 16 de agosto, Husna alquiló un auto y los transportó al sur de Inglaterra, a través del Eurotúnel y hacia Europa.

Llegaron a los Países Bajos a las 6:30 am del 17 de agosto y Farah reservó y pagó un vuelo para Khurshid desde Bruselas a Dubai y luego a Islamabad, dijo la Sra. Alnaes.

Pero se informó que no abordó este avión y fue reservado en un segundo vuelo desde Ámsterdam a Dubái a Islamabad, nuevamente pagado por Farah. Sin embargo, no abordó este vuelo, posiblemente por no tener una prueba de Covid válida.

La Sra. Alnaes dijo que Khurshid nunca llegó a Pakistán y fue arrestado en Ámsterdam.

Ambas hermanas regresaron por separado y fueron arrestadas en la entrada del Eurotúnel el 19 de agosto.

La Sra. Alnaes describió todo el viaje como “todo menos unas vacaciones relajadas y planeadas con anticipación, sino más bien un viaje frenético y desesperado”.

Defendiendo a Farah, Graham Rishton dijo que ambas hermanas han tenido que “superar dificultades de salud mental” y han tenido una infancia difícil después de crecer en hogares de acogida.

Ella sufre de TDAH, ansiedad, depresión y TEPT y ha ayudado a cuidar de su madre, a quien se le ha diagnosticado esquizofrenia y trastorno bipolar.

La defensa argumentó que una llamada realizada a Farah la noche del asesinato de Cole no fue sobre el incidente, sino más bien una conversación inocente sobre un coche que Khurshid había tomado prestado de Farah.

El Sr. Rishton también dijo que la razón por la que Farah estaba tratando de llevar a Khurshid a Pakistán era para resolver asuntos familiares después de que su padre hubiera fallecido y que él debía ir desde hace tiempo.

Él dijo: “Khurshid puede haber tenido un motivo oculto para ir en el viaje, pero estas acciones no tienen relación con ambas hermanas”.

“Si fue una carrera frenética, ¿por qué no fueron al día siguiente en lugar del 16 de agosto, cuatro días después del tiroteo?”

Defendiendo a Husna, Clare Ashcroft, dijo que no había evidencia de lo que se dijo en la llamada telefónica hecha por Khurshid la noche del tiroteo.

Con respecto a las búsquedas realizadas por Husna en Twitter, se escuchó en el tribunal que el teléfono era utilizado por muchos miembros de la familia, por lo que no se puede demostrar que ella haya realizado esas búsquedas.

El tribunal escuchó que Husna ha pasado una cantidad considerable de tiempo cuidando de su madre, estudiando para una licenciatura en derecho y también sufriendo de mala salud mental.

Ella también creció en hogares de acogida con Farah, terminando el cuidado de acogida cuando tenía 18 años.

Las pruebas en el caso concluyeron ayer, lunes, y el jurado salió a las 12:30 pm hoy, martes, para tomar su decisión.

El jurado llegó a su veredicto en solo dos horas.

Cuando regresaron al tribunal, el Juez John Potter aceptó los veredictos de culpabilidad del jurado para ambas hermanas.

Ha fijado una fecha para la sentencia el lunes 19 de agosto y les ha concedido la libertad bajo fianza hasta entonces con un toque de queda de 9 pm a 6 am.