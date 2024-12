Colapsan las conversaciones bipartidistas sobre energía, dicen Manchin y Carper, culpando al Partido Republicano de la Cámara.

Un esfuerzo bipartidista para acelerar la construcción de proyectos energéticos de la nación ha fracasado – o al menos no será adjunto a un proyecto de ley de financiamiento provisional – dicen dos legisladores clave que estuvieron involucrados con el esfuerzo. El Senador Joe Manchin (I-W.Va.) y Tom Carper (D-Del.) ambos declararon en comunicados separados el lunes que las conversaciones bipartidistas y bicamerales fracasaron. “Es una lástima que nuestro país esté perdiendo esta monumental oportunidad para avanzar en el sensato y bipartidista proyecto de reforma de permisos que tiene un fuerte apoyo en el Senado de Estados Unidos”, dijo Manchin en un comunicado escrito el lunes. Culpo a los líderes republicanos de la Cámara, añadiendo “Al sacar los permisos de la mesa para este Congreso, el Portavoz Johnson y el Liderazgo Republicano de la Cámara han hecho un mal servicio a la próxima Administración Trump, que … ahora se verá obligada a operar con las manos atadas detrás de la espalda al intentar emitir permisos para todos los tipos de proyectos energéticos e de infraestructura que nuestro país necesita.” Carper también culpo a la Cámara GOP. “Desafortunadamente, en lugar de obtener verdaderas victorias políticas, los republicanos de la Cámara dejaron que lo perfecto fuera enemigo de lo bueno,” dijo en un comunicado del lunes por la tarde. “Estoy extremadamente decepcionado de que los republicanos de la Cámara hayan dejado pasar esta oportunidad”, agregó. Durante años, republicanos y demócratas han estado trabajando para encontrar una legislación de compromiso que según dicen permitirá a la nación construir proyectos energéticos más rápidamente. Los republicanos han dicho que quieren encontrar un acuerdo para construir infraestructura de combustibles fósiles más rápidamente y proteger a las corporaciones de que sus proyectos sean desbaratados por demandas. Los demócratas que apoyaron un acuerdo han dicho que esperan acelerar la construcción de energía renovable y eléctrica, lo cual según dicen es clave para obtener energía con bajo contenido de carbono en línea. Otros demócratas se han opuesto a estas políticas, diciendo que socavarán los estándares ambientales y la participación de la comunidad – y que en general se oponen a la construcción de más infraestructura de combustibles fósiles. Sin embargo, Manchin y el Senador John Barrasso (R-Wyo.) introdujeron un proyecto de ley durante el verano que obtuvo un significativo apoyo bipartidista en la cámara alta. Habían estado discutiendo el proyecto de ley durante meses con el liderazgo de la Cámara. El comunicado de Carper da la impresión de que estas discusiones no fueron fructíferas. Sin embargo, los comentarios llegan solo días después de que el negociador republicano clave Bruce Westerman (R-Ark.) dijera el viernes que las conversaciones seguían avanzando. “Hicimos progresos y todavía estamos en la mesa trabajando de buena fe,” dijo Westerman a The Hill en un comunicado en ese momento. “Debemos hacerlo bien y todavía estamos trabajando en un puñado de temas que podrían desbloquear un acuerdo.” Un asistente del Comité de Medio Ambiente y Obras Públicas dijo que el Portavoz de la Cámara Mike Johnson (R-La.) mató las conversaciones sobre permisos, sin embargo. La oficina de Johnson declinó hacer comentarios durante el fin de semana. Junto con otras oficinas republicanas, no respondieron de inmediato a una solicitud de comentario sobre el comunicado del lunes de Carper. Llegar a un acuerdo habría sido un elemento clave del legado tanto de Carper como de Manchin, que se están retirando. Manchin ha sido una fuerza impulsora particular para los esfuerzos de reforma de permisos – haciendo un acuerdo con el Líder de la Mayoría del Senado Chuck Schumer (D-N.Y.) sobre el tema en 2022 como parte de su acuerdo para aprobar el proyecto de ley climática, de salud y fiscal emblemático de los demócratas. Con su trifecta de gobierno el próximo año, el GOP está considerando la posibilidad de aprobar su propio proyecto de ley energética a través de un proceso llamado reconciliación, que solo requiere una mayoría simple para pasar el Senado, evitando así el filibustero. Sin embargo, no está claro si los republicanos podrían aprobar reformas para acelerar la construcción energética, ya que estos proyectos de “reconciliación” deben ser de naturaleza presupuestaria. – Actualizado a las 5:15 p.m.

