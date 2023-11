Código en iOS 17.2 beta muestra que Apple permitirá la instalación de aplicaciones en iPhone desde fuentes externas.

Apple siempre ha estado en contra de permitir a los usuarios de iPhone instalar aplicaciones de terceros en el iPhone. La instalación de aplicaciones de terceros es cuando las aplicaciones de una tienda de aplicaciones de terceros se descargan en un teléfono. Google permite a los usuarios de Android hacer esto, pero Apple no lo ha hecho, ganándose el apodo de “jardín amurallado”. Apple afirma que las aplicaciones instaladas en el iPhone desde una tienda de aplicaciones de terceros podrían contener malware u otros problemas de seguridad y como Apple no puede revisar las aplicaciones no descargadas desde la App Store, cree que es mejor simplemente no permitirlo. Otra razón por la que Apple no quiere permitir la instalación de aplicaciones de terceros en el iPhone es para evitar que los desarrolladores enumeren sus aplicaciones de iOS en una tienda de aplicaciones de terceros como una forma de evitar pagar hasta un 30% de sus ingresos en la aplicación a Apple. Como la App Store es la única tienda de aplicaciones oficial de iOS, no hay forma de escapar del llamado “Impuesto de Apple” a menos que un desarrollador deje de aceptar compras en la aplicación.

Amazon Appstore de terceros para Android

La Ley de Mercados Digitales (DMA) de la UE dice que los usuarios de dispositivos móviles deberían poder instalar aplicaciones de tiendas de terceros. A principios de este año, Mark Gurman, de Bloomberg, dijo que Apple permitiría la instalación de aplicaciones de terceros, pero solo en los 27 países que son miembros de la UE, lo que limitaría cualquier daño causado por aplicaciones maliciosas. También proporcionaría a Apple algunos datos reales para ver si debería permitir la instalación de aplicaciones de terceros en otros mercados. 9to5Mac ha descubierto que la beta de iOS 17.2 contiene código interno que daría permiso a las aplicaciones de terceros para instalar otras aplicaciones. Con esta capacidad, los desarrolladores podrían crear su propia tienda de aplicaciones de iOS de terceros. El código también tiene un bloqueo regional que permitiría a Apple restringir la instalación de aplicaciones de terceros a países específicos. Esto tiene sentido si Apple se ve obligada a permitir la instalación de aplicaciones de terceros por la DMA.