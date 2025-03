Coalición de voluntarios para garantizar la paz en Ucrania

El Primer Ministro del Reino Unido, Keir Starmer, ha anunciado un plan de cuatro puntos para colaborar con Ucrania y poner fin a la guerra defendiendo al país de Rusia. El Reino Unido, Francia y otros países intensificarán sus esfuerzos en una “coalición de voluntarios” buscando involucrar a Estados Unidos en su apoyo a Ucrania. “Estamos en un punto crucial de la historia hoy”, dijo Starmer después de una cumbre de 18 líderes, mayormente de Europa y con la presencia del Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien indicó que Ucrania siente un “fuerte apoyo” y que la cumbre demostró una “unidad europea a un nivel extremadamente alto no vista desde hace mucho tiempo”. Dos días después de un acalorado intercambio entre el líder ucraniano y el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump en la Casa Blanca. “Todos estamos trabajando juntos en Europa para encontrar una base de cooperación con América para una verdadera paz y seguridad garantizada”, dijo Zelensky después de la cumbre. Durante una conferencia de prensa poco después de la reunión de líderes, Starmer anunció que se acordaron cuatro puntos: seguir enviando ayuda militar a Ucrania y aumentar aún más la presión económica sobre Rusia, asegurar que cualquier paz duradera garantice la soberanía y seguridad de Ucrania, que Ucrania esté presente en cualquier negociación de paz, en caso de un acuerdo de paz, fortalecer las capacidades defensivas de Ucrania para disuadir cualquier invasión futura y desarrollar una “coalición de voluntarios” para defender un acuerdo en Ucrania y garantizar la paz posteriormente. Sir Keir también anunció un financiamiento adicional de £1.6 mil millones ($2 mil millones) para comprar más de 5,000 misiles de defensa aérea. Esto se suma a un préstamo de £2.2 mil millones para proporcionar más ayuda militar a Ucrania respaldado por ganancias de activos rusos congelados. “Tenemos que aprender de los errores del pasado, no podemos aceptar un acuerdo débil que Rusia pueda violar con facilidad, en su lugar, cualquier acuerdo debe estar respaldado por fuerza”, dijo. El Primer Ministro no especificó qué países se habían comprometido a unirse a esta coalición de voluntarios, pero afirmó que aquellos que lo hicieron intensificarían la planificación con urgencia. El Reino Unido, señaló, respaldaría su compromiso con “botas en el suelo y aviones en el aire”. “Europa debe hacer la mayor parte del trabajo”, dijo, antes de agregar que el acuerdo necesitaría el respaldo de Estados Unidos e incluir a Rusia, pero que Moscú no podía dictar los términos. “Quiero ser claro, estamos de acuerdo con Trump en la necesidad urgente de una paz duradera. Ahora debemos lograrlo juntos”, dijo Sir Keir. Cuando se le preguntó si Estados Unidos bajo Trump era un aliado poco confiable, respondió: “Nadie quería ver lo que ocurrió el viernes pasado, pero no acepto que Estados Unidos sea un aliado poco confiable”. Los países que participaron en la cumbre incluyeron a Francia, Polonia, Suecia, Turquía, Noruega, República Checa, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Rumania, Finlandia, Italia, España y Canadá. La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que ahora hay una necesidad urgente de “rearmar a Europa”. Estos sentimientos fueron compartidos por el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, quien dijo que la reunión había visto a los países europeos “aumentando” para asegurar que Ucrania tenga lo que necesita para “permanecer en la lucha todo el tiempo que sea necesario”. Después de la cumbre, Zelensky se trasladó a Sandringham donde se reunió con el Rey Carlos III. Posteriormente habló con periodistas en una rueda de prensa final donde dijo que estaba listo para firmar un acuerdo sobre minerales con Estados Unidos. Se esperaba que Ucrania firmara el acuerdo, que otorgaría a Estados Unidos acceso a las reservas de minerales raros de Ucrania, durante la visita de Zelensky a Washington, pero la delegación ucraniana finalmente se fue temprano después de una confrontación acalorada con Trump en la Oficina Oval. Scott Bessent, Secretario del Tesoro de Estados Unidos, advirtió anteriormente que un acuerdo sobre minerales entre Estados Unidos y Ucrania no podría firmarse “sin un acuerdo de paz” con Rusia. Pero cuando se le preguntó a la BBC sobre el futuro del acuerdo tras la cumbre, Zelensky dijo que estaba listo para ser firmado. “El acuerdo que está sobre la mesa se firmará si las partes están listas”, dijo. La cumbre del domingo concluye una semana frenética de diplomacia, que incluyó visitas a Washington por parte del Presidente francés Emmanuel Macron, Sir Keir y Zelensky. La reunión de Zelensky, sin embargo, culminó en un intercambio acalorado con Trump y el Vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en el que el presidente de los Estados Unidos acusó a su homólogo ucraniano de “jugar con la Tercera Guerra Mundial”. Trump ha dicho que quiere poner fin a la guerra en Ucrania y ha expresado confianza en el Presidente ruso Vladimir Putin, para consternación de muchos de sus aliados occidentales. Estados Unidos también ha iniciado conversaciones de paz con Rusia, excluyendo a Ucrania. En un momento, el líder estadounidense acusó a Ucrania de iniciar la guerra, aunque fue Putin quien lanzó una invasión a gran escala del país vecino de Rusia el 24 de febrero de 2022.