Coalición de izquierda francesa lista para una victoria sorpresa en las elecciones legislativas.

Una coalición de la izquierda francesa se unió rápidamente para vencer a la extrema derecha en las elecciones legislativas y ganó la mayoría de los escaños en el parlamento, pero no la mayoría, según proyecciones de encuestas del domingo, un resultado impactante que amenaza con sumir al país en una crisis política y económica.

Las proyecciones sitúan a la alianza centrista del presidente Emmanuel Macron en segundo lugar, ya no en control del parlamento, y a la dividida extrema derecha en tercer lugar.

Sin ningún bloque asegurando una mayoría clara, Francia enfrenta la incertidumbre que podría sacudir los mercados y su economía, la segunda más grande de la Unión Europea, y arrojar una sombra de inestabilidad política sobre los Juegos Olímpicos de París que se inaugurarán en menos de tres semanas.

Los resultados finales no se esperan hasta tarde el domingo o primeras horas del lunes en la altamente volátil elección anticipada que reconfiguró el mapa político de Francia incluso antes de que se emitieran votos, movilizando a partidos de izquierda para dejar de lado sus diferencias y unirse cuando Macron anunció hace solo cuatro semanas que disolvía el parlamento y convocaba a la elección, en un gran riesgo que el presidente esperaba que fortaleciera su alianza centrista.

Parece que no ha dado resultado para el muy impopular presidente. Las proyecciones pronostican que su alianza ya no sería el grupo más grande en el parlamento, posiblemente por un largo margen. El partido Reunión Nacional de Marine Le Pen aumentó significativamente el número de escaños que posee, pero quedó muy lejos de sus esperanzas de asegurar una mayoría absoluta que habría dado a Francia su primer gobierno de extrema derecha desde la Segunda Guerra Mundial.

En la plaza Stalingrado de París, los simpatizantes de la izquierda vitorearon y aplaudieron cuando las proyecciones que mostraban la alianza por delante se proyectaron en una pantalla gigante. También se escucharon gritos de alegría en la plaza de la República en el este de París, con personas abrazándose espontáneamente y varios minutos de aplausos ininterrumpidos después de que llegaran las proyecciones.

Jordan Bardella, el mentor de 28 años de Le Pen que esperaba convertirse en primer ministro, lamentó que el resultado de la votación “lleve a Francia a los brazos de la extrema izquierda”.

El líder más destacado de la coalición de izquierda, Jean-Luc Mélenchon, instó a Macron a invitar a la coalición Nueva Frente Popular a formar un gobierno. La alianza, dijo, “está lista para gobernar”.

Las proyecciones, si son confirmadas por los recuentos oficiales, significarán una intensa incertidumbre para un pilar de la Unión Europea, sin claridad sobre quién podría convertirse en primer ministro, y la posibilidad de que Macron se vea obligado a gobernar junto a alguien contrario a la mayoría de sus políticas internas. Los resultados influirán en la guerra en Ucrania, la diplomacia mundial y la estabilidad económica de Europa.

Las proyecciones de las encuestas se basan en el recuento real de votos en ciertas circunscripciones.

El primer ministro francés, Gabriel Attal, dijo que renunciaría pero que seguiría en funciones de forma provisional durante los Juegos Olímpicos o el tiempo que sea necesario, dado que podría haber semanas de negociaciones para elegir un nuevo primer ministro.

En un comunicado de su oficina, Macron indicó que no se apresuraría a invitar a un posible primer ministro a formar un gobierno. Dijo que estaba observando los resultados y esperaría a que la nueva Asamblea Nacional tomara forma antes de tomar “las decisiones necesarias”, respetando “la elección soberana de los franceses”.

Un parlamento dividido en el que ningún bloque se acerca a obtener los 289 escaños necesarios para una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, la cámara legislativa más poderosa de Francia, sería un territorio desconocido para la Francia moderna.

A diferencia de otros países de Europa más acostumbrados a los gobiernos de coalición, Francia no tiene una tradición de legisladores de campos políticos rivales que se unan para formar una mayoría.

Macron sorprendió a Francia, y a muchos en su propio gobierno, al disolver el parlamento después de que la extrema derecha se desatara en las elecciones europeas en junio.

Macron argumentó que enviar a los votantes de vuelta a las urnas proporcionaría a Francia una “clarificación”. El presidente esperaba que con el destino de Francia en sus manos, los votantes podrían alejarse de la extrema derecha y la izquierda y regresar a los partidos más centristas cercanos al centro, donde Macron encontró gran parte del apoyo que le valió la presidencia en 2017 y nuevamente en 2022. Eso, esperaba, fortalecería su presidencia para sus tres años restantes en el cargo.

Pero en lugar de respaldarlo, millones de votantes aprovecharon su decisión sorpresa como una oportunidad para expresar su enojo.

En la primera vuelta de la votación del fin de semana pasado, los votantes respaldaron a candidatos de Reunión Nacional, en números aún mayores que en la votación para el Parlamento Europeo. La coalición de partidos de izquierda quedó en segundo lugar y su alianza centrista en un lejano tercer lugar.

La aguda polarización de la política francesa, especialmente en esta campaña acalorada y rápida, seguramente complicará cualquier esfuerzo de construcción de coaliciones. El racismo y el antisemitismo empañaron la campaña electoral, junto con las campañas de desinformación rusas, y más de 50 candidatos reportaron haber sido atacados físicamente, algo muy inusual en Francia. El gobierno dijo que desplegó 30,000 policías para la votación de la segunda vuelta del domingo, una indicación tanto de los altos riesgos como de la preocupación de que una victoria de la extrema derecha, o incluso la falta de una clara victoria para cualquier bloque, podría desencadenar protestas.

Cualquier mayoría improvisada corre el riesgo de ser frágil, vulnerable a mociones de censura que podrían hacerla caer.

La inestabilidad prolongada podría aumentar las sugerencias de sus oponentes de que Macron debería acortar su segundo y último mandato. La Constitución francesa le impide disolver nuevamente el parlamento en los próximos 12 meses, lo que descarta esa posibilidad como una forma de posiblemente darle a Francia mayor claridad.

