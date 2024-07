Co-líder de AfD de Alemania descarta ‘lucha de poder’ antes de las elecciones.

Tino Chrupalla, el co-presidente del populista Alternative for Germany (AfD), dijo el domingo que no habría una “lucha de poder” entre los líderes del partido, mientras se prepara para las elecciones nacionales en 2025. Hablando en la entrevista de verano anual del canal de televisión ARD en alemán, Chrupalla dijo que su co-presidenta Alice Weidel sería una “buena candidata a canciller”, manteniendo que “una conferencia del partido o la base” del partido tomaría la decisión final. Por su parte, Weidel dijo que podría “pensar en muchos candidatos” para liderar el partido anti-inmigrante en la campaña electoral nacional. Los dos fueron reelegidos como co-presidentes del partido por un período adicional de dos años en una conferencia del partido a finales de junio. Chrupalla dijo que el partido definitivamente presentaría su propio candidato a canciller en las elecciones al Bundestag de Alemania, en lugar de apoyar la candidatura de otro partido. “Eso está bastante claro, porque creo que es lo que los votantes esperan”, dijo. El AfD lanzará un “ataque frontal” al gobierno de coalición de Alemania en la campaña electoral, según Chrupalla. Sea quien sea que el partido decida presentar como su candidato a canciller, Chrupalla espera que esté unido de cara a las elecciones. “Puedes asumir que no habrá lucha de poder ni disputas”, concluyó.