Co-fundador de Waze, Uri Levine, explica prueba de 30 días para nuevos empleados.

“

Los nuevos empleados no pueden relajarse: el cofundador de Waze, Uri Levine, ha revelado que bajo su liderazgo, después de interminables rondas de entrevistas y pruebas, tienen que pasar sus primeros 30 días demostrando que son adecuados para el trabajo, ¡o son despedidos!

El genio de la aplicación de tráfico y navegación y emprendedor en serie dijo en el podcast de Lenny que comenzó la práctica de reclutamiento después de notar que “aproximadamente la mitad” de las startups fallidas a las que habló culparon su desaparición por no tener el equipo adecuado.

La parte “aterradora”, agregó el jefe israelí, es que todos sabían qué trabajadores no eran adecuados en semanas de haber comenzado.

“Si supieras en el primer mes que el equipo no es el correcto y no hiciste nada, el problema no era que el equipo no era el correcto,” agrega. “El problema era que el CEO no tomó decisiones difíciles.”

Levine ha fundado 10 compañías (incluidas dos unicornios y Waze, que vendió a Google por $1.1 mil millones en 2013), ha servido en la junta directiva de 20 y ha asesorado a más de 50 startups.

Al final, advirtió que los empleados que rinden por debajo de lo esperado pueden corroer la cultura empresarial, alejar a los mejores talentos y hacer que tener éxito como startup sea “misión imposible”.

Por eso aconsejó: “Cada vez que contrates a alguien nuevo, lo que realmente quiero que hagas es marcar tu calendario para dentro de 30 días y hacerte una pregunta: Sabiendo lo que sé hoy, ¿contrataría a esta persona?”

Si la respuesta es sí, sugiere contactar al empleado de inmediato, darle más participación en la empresa para comprar “su lealtad de por vida”.

Pero si la respuesta es no, aconsejó: “Despídelos inmediatamente”—tanto por su propio bien como el de la empresa.

“Ya están en una trayectoria de no tener éxito y están causando daño a ti, al resto del equipo y a ellos mismos,” dijo Levine.

“Merecen encontrar algún otro lugar donde puedan tener éxito.”

Pero es un camino de dos vías

La revisión de 30 días no tiene por qué limitarse a los nuevos empleados. Levine dijo que lo usa para cada movimiento que hace—tanto en lo empresarial como en lo personal.

“Todo en tu vida, pregúntate, sabiendo lo que sabes hoy, ¿harías algo diferente? Si la respuesta es sí, entonces haz algo diferente hoy,” agregó el emprendedor en serie de 59 años. “Hoy es el primer día del resto de tu vida.”

Por eso la revisión de 30 días se aplica tanto a los empleadores como a los nuevos empleados.

Al menos, ese es el consejo que Levine les ha dado a sus cinco hijos, que tienen entre 20 y 30 años, cuando están teniendo problemas profesionales.

“Básicamente les digo, si vas a trabajar en un lugar y no te gusta, entonces lo que quiero que hagas es preguntarte por qué no te está gustando y si hay algo que puedas cambiar,” dice.

“Te haré la misma pregunta en 90 días y si esto sigue siendo así, entonces renuncia.”

¿Por qué 90 días? Porque algunas decisiones llevan un poco más de tiempo. Por ejemplo, puede que estés esperando a que tu gerente apruebe cambios si has expresado tu descontento con cierto aspecto de tu rol o equipo.

Ya sea 30 días o 90 días, lo importante es establecer esa fecha en tu agenda: “Si no estableces un plazo, nunca sucederá,” concluye Levine.

Fortune se ha comunicado con Google y Levine para obtener comentarios.

“