Clipper Realty anuncia resultados récord del segundo trimestre, arrendamientos sólidos por Investing.com

Clipper Realty Inc. (NYSE: NYSE:) ha anunciado resultados operativos récord para el segundo trimestre de 2024, logrando ingresos, ingresos operativos netos (NOI) y fondos de operaciones ajustados (AFFO) históricamente altos. La compañía atribuyó estos resultados a una sólida actividad residencial y una fuerte demanda de alquiler, con tasas de ocupación que se dispararon por encima del 99%. La propiedad Pacific House en Brooklyn está ahora completamente estabilizada y alquilada a una prometedora tasa de capitalización del 7%. Aunque los gastos generales y administrativos aumentaron ligeramente debido a los honorarios legales, y los gastos por intereses aumentaron con préstamos adicionales, la compañía informó una disminución en los gastos año tras año y declaró un dividendo de $0,095 por acción que se pagará en agosto de 2024.

Aspectos clave

Clipper Realty informa ingresos, NOI y AFFO récord para el segundo trimestre de 2024.La demanda de alquiler sigue siendo alta con tasas de ocupación superiores al 99%.La propiedad Pacific House en Brooklyn está completamente alquilada a una tasa de capitalización del 7%.Los gastos disminuyeron en $1.3 millones año tras año, principalmente debido a la eliminación de impuestos inmobiliarios en Flatbush Gardens.La compañía anunció un dividendo de $0.095 por acción, pagadero el 22 de agosto de 2024.Clipper Realty está explorando la venta de 10 West 65th y opciones de refinanciamiento para 1010 Pacific.

Perspectivas de la empresa

Clipper Realty se centra en operar su cartera y aprovechar oportunidades de crecimiento.La compañía está considerando la venta de propiedades para mejorar el flujo de efectivo y maximizar el rendimiento de la cartera.

Aspectos bajistas

Existe incertidumbre sobre el flujo de ingresos futuro de 250 Livingston, ya que se deposita en una cuenta de garantía para beneficio del prestamista.Los gastos generales y administrativos han aumentado ligeramente debido a los honorarios legales.Los gastos por intereses han aumentado debido a préstamos adicionales.

Aspectos alcistas

La sólida actividad residencial y la alta demanda de alquiler han llevado a resultados operativos récord.Se están firmando nuevos contratos de arrendamiento a tasas más de un 7% más altas que los alquileres anteriores.La compañía está desarrollando activamente nuevas propiedades y casi ha alquilado por completo su cartera existente.

Aspectos perjudiciales

La compañía está navegando riesgos potenciales con la propiedad de la calle 250 Livingston a medida que la ciudad planea desalojarla en agosto de 2025.

Destacados de preguntas y respuestas

Clipper Realty está negociando una extensión de arrendamiento en el 141 de la calle Livingston, sin notificación formal de la ciudad de ninguna intención de marcharse.La ciudad en realidad está buscando una extensión para el 141 de la calle Livingston, que no requeriría grandes gastos de capital si se concede.Las opciones de refinanciamiento para 1010 Pacific se considerarán más cerca de la madurez de la hipoteca, con discusiones que incluyen a los prestamistas existentes o a Freddie Mac.

Clipper Realty Inc. sigue comprometida en mantener altas tasas de ocupación y explorar opciones estratégicas para mejorar su cartera y el valor para los accionistas. La compañía expresó su agradecimiento a los participantes de la llamada y espera futuras discusiones.

Consejos de InvestingPro

Clipper Realty Inc. (NYSE: CLPR) ha demostrado resistencia con sus resultados operativos récord, impulsados por una sólida actividad residencial y un sólido mercado de alquileres. Aquí tienes algunos consejos de InvestingPro que proporcionan un mayor entendimiento de la salud financiera de la compañía y su desempeño en el mercado:

La capitalización de mercado de Clipper Realty se sitúa en $182.72 millones, reflejando el tamaño y el valor de mercado de la compañía en el segundo trimestre de 2024. Este indicador es esencial para que los inversores evalúen la escala de la compañía en el competitivo mercado inmobiliario.A pesar de no haber sido rentable en los últimos doce meses, la compañía tiene una perspectiva prometedora con la expectativa de que los ingresos netos crezcan este año, según una sugerencia de InvestingPro. Este posible cambio podría ser un factor importante para la estabilidad financiera futura y la confianza de los inversores.El rendimiento por dividendo de la compañía es notablemente alto en 8.74%, lo cual es particularmente atractivo para los inversores enfocados en ingresos. Esto es consistente con la sugerencia de InvestingPro que destaca que Clipper Realty paga un dividendo significativo a los accionistas, reafirmando el compromiso de la compañía de devolver valor a sus inversores.

InvestingPro ofrece información adicional y consejos para los inversores que buscan explorar más a fondo las finanzas de Clipper Realty y su posición en el mercado. Por ejemplo, actualmente hay disponibles 7 consejos adicionales de InvestingPro que podrían proporcionar mayor claridad sobre el desempeño y las perspectivas de la compañía, accesibles a través de la página de producto dedicada de InvestingPro para Clipper Realty en https://www.investing.com/pro/CLPR.

Transcripción completa – Clipper Realty Inc (CLPR) Q2 2024:

Operador: Buen día y bienvenidos a la llamada de ganancias trimestrales de Clipper Realty. En este momento, todos los participantes han sido colocados en modo de escucha solamente y se abrirá la línea para preguntas y comentarios después de la presentación. Ahora es un placer ceder la palabra a su anfitrión, Larry Kreider. Señor, la palabra es suya.

Larry Kreider: Gracias, John. Buenas tardes y gracias por acompañarnos en la llamada de ganancias del segundo trimestre de 2024 de Clipper Realty Inc. En este momento, me acompañan David Bistricer, Co-Presidente de la Junta Directiva y Director Ejecutivo; y JJ Bistricer, Director de Operaciones. Por favor, tenga en cuenta que las declaraciones realizadas durante la llamada que no sean históricas pueden considerarse declaraciones a futuro y los resultados reales pueden diferir sustancialmente de las indicadas por dichas declaraciones a futuro. Estas declaraciones están sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres, incluidos los divulgados en el Informe Anual de 2023 de la compañía en el Formulario 10-K, que es accesible en www.sec.gov y en nuestro sitio web. Como recordatorio, las declaraciones a futuro se hacen únicamente en la fecha de esta llamada, el 1 de agosto de 2024, y la compañía no asume la responsabilidad de actualizarlas. Durante esta llamada, la administración puede referirse a ciertas medidas financieras no GAAP, incluidos los fondos de operaciones ajustados o AFFO; las ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización o EBITDA ajustado; e ingresos operativos netos o NOI. Consulte nuestro comunicado de prensa con información financiera adicional y el Formulario 10-Q publicado hoy para una conciliación de estas medidas financieras no GAAP con las medidas financieras GAAP más directamente comparables. Con eso, ahora le cederé la palabra a nuestro Co-Presidente y Director Ejecutivo, David Bistricer.

David Bistricer: Gracias, Larry. Buenas tardes y bienvenidos a la llamada de ganancias del segundo trimestre de 2024 de Clipper Realty. Daré una actualización sobre el desempeño de nuestro negocio y algunos nuevos desarrollos, después de lo cual JJ discutirá la actividad a nivel de propiedad, incluido el rendimiento del arrendamiento, y Larry hablará sobre nuestro desempeño financiero trimestral. Luego tomaremos sus preguntas. Me complace informar que estamos reportando resultados operativos récord, incluidos ingresos récord, ingresos operativos netos y AFFO, basados en una excelente actividad residencial. La demanda de alquiler continúa siendo fuerte en todas nuestras propiedades. En general, los alquileres están en niveles históricamente altos y continúan aumentando y estamos casi completamente alquilados. En el segundo trimestre, los nuevos arrendamientos superaron a los arrendamientos anteriores en más del 7% y cruzaron toda la cartera de mercado lideradas por la propiedad Tribeca House en Manhattan y la propiedad Clover House en Brooklyn. Se firmaron nuevos contratos por más de $84 y $90 por pie cuadrado, y los alquileres totales fueron de $81 y $84 por pie cuadrado, en comparación con los $63 por pie cuadrado al final de diciembre de 2021. Los resultados de la propiedad de alquiler estabilizada en Flatbush Gardens, también son sólidos. Desde el año pasado, hemos operado bajo el acuerdo de arrendamiento de 40 años según el Artículo 11 de la Ley de Finanzas de Viviendas Privadas para el Desarrollo de la Vivienda y Preservación de la Ciudad de Nueva York, que eliminó los impuestos sobre bienes raíces en la propiedad y proporcionó mayores ingresos por alquiler, recuperación de alquileres para inquilinos asistidos, que están comenzando a recibir cantidades significativas. Como resultado, estamos cumpliendo agresivamente nuestras compromisos para mejoras en la propiedad y asistencia en salarios más altos. Operativamente, estamos muy contentos con nuestro nuevo desarrollo en Pacific House, en 1010 Pacific en Brooklyn, después de un año de operación completa, está completamente estabilizado y está contribuyendo al flujo de efectivo. Ahora está alquilado al 100% y produciendo la tasa de capitalización proyectada del 7% en la formulación original. En la cercana 953 Dean Street, la construcción desde cero está avanzando por delante del cronograma. Completamos la superestructura antes de lo previsto y esperamos completar la construcción a tiempo para la temporada de arrendamiento de 2025, utilizando el préstamo de construcción de $123 millones que obtuvimos el año pasado. Compramos el terreno en 2021-’22 en el que construiremos un complejo residencial de 14 pisos completamente equipado con 160,000 pies cuadrados residenciales, 240 unidades en total, 77 de mercado libre y 30% asequibles, 8500 pies cuadrados de alquiler comercial. En 250 Livingston Street, donde al recibir el flujo de la Ciudad de Nueva York nos notificó su intención de desalojar en agosto de 2025, estamos buscando soluciones y persiguiendo oportunidades para ser respaldadas por flujos de efectivo de otras propiedades. Por supuesto, los mantendremos informados de nuestro progreso regularmente. En nuestras otras propiedades de oficinas de la ciudad de Nueva York en la calle 141 Livingston, estamos negociando activamente una extensión de cinco años a nuestro arrendamiento actual que vence en diciembre de 25, pero no podemos asegurar que se complete favorablemente. Además, hemos comenzado a considerar la reutilización de propiedades en nuestra cartera para maximizar el rendimiento y mejorar el flujo de efectivo. Como tal, hemos iniciado actividades de marketing preliminares para algunas de nuestras otras propiedades, incluida la calle 10 West 62, que aunque potencialmente resultará en pérdidas en comparación con el valor en libros, nos permitirá lograr mejores rendimientos generales en el futuro. Anunciaremos cualquier acuerdo definitivo prontamente a medida que surjan. En cuanto al entorno de tasas de interés altas continuas, creemos que las tasas más altas generan una mayor demanda de inquilinos para nuestro producto de alquiler en comparación con la opción de compra. También estamos respaldados por la relativamente larga duración de la deuda en nuestras propiedades operativas. Nuestra deuda operativa es 91% fija y con una tasa promedio de 3.87% y una duración promedio de 4.9 años, no es recurrible, sujeta a limitaciones mínimas de cantidades de coche y no está colateralizada cruzadamente. Financiamos nuestras propiedades sobre la base de activos y no están colateralizadas cruzadamente. Con respecto a nuestros resultados del segundo trimestre, estamos reportando ingresos trimestrales récord de $37.3 millones y NOI de $21.1 millones. Hoy en día, tenemos un voto de $7.1 millones como resultado de un fuerte arrendamiento y reducciones de costos que acabo de mencionar. Estos resultados representan mejoras sobre el segundo trimestre del año pasado, como JJ y yo detallaremos más adelante. Ahora cederé la palabra a JJ quien proporcionará una actualización sobre la operación.

JJ Bistricer: Gracias. Me complace informar que nuestro alquiler residencial en todas nuestras propiedades es muy fuerte y continúa mejorando. A finales del segundo trimestre, nuestras propiedades residenciales estaban alquiladas en más del 99% y los alquileres estaban en niveles récord y aún registrando aumentos sobre los niveles anteriores. En general, los nuevos contratos de alquiler y las tarifas de renovación en el segundo trimestre superaron los alquileres anteriores en más del 7% en nuestras propiedades residenciales. Esperamos que el arrendamiento siga siendo fuerte en el futuro previsible, ya que la demanda sigue siendo alta y la oferta de viviendas de alquiler en general sigue siendo limitada, como se ha publicado ampliamente. A finales de junio, Tribeca House tenía una ocupación alquilada de casi el 100%, con un alquiler por pie cuadrado de $81 y un nuevo alquiler de $84 por pie cuadrado. La propiedad Clover House tenía una ocupación alquilada del 97%, tarifas medias de $84 por pie cuadrado y nuevos alquileres de $90 por pie cuadrado. Nuestra propiedad recientemente terminada Pacific House, que consta de una mezcla de inquilinos de mercado libre y estabilizados, tenía una ocupación alquilada del 97%, alquileres de mercado libre de $76 por pie cuadrado y nuevos alquileres de mercado libre de $76 por pie cuadrado. Esta propiedad ahora está completamente estabilizada con flujos de efectivo operativos logrando la tasa de capitalización proyectada del 7% en la formulación original. Nuestras otras propiedades residenciales en la calle 10 West 65, Aspen y 250 Livingston continúan operando en niveles récord con una ocupación promedio superior al 98% y nuevos alquileres y renovaciones un 11% más altos en comparación con los alquileres anteriores. Por último, en la gran propiedad de Flatbush Gardens, seguimos estando satisfechos con nuestro desempeño operando bajo el nuevo acuerdo del Artículo 11 realizado con el Departamento de Preservación de la Vivienda de la Ciudad de Nueva York en junio del año pasado. Utilizando la eliminación completa de los impuestos sobre bienes raíces desde el pasado julio, estamos completando los proyectos de capital a los que nos comprometimos, abordando agresivamente los problemas de mantenimiento e instalando a residentes previamente sin hogar. Hemos comenzado a obtener de manera significativa el reembolso mejorado bajo la Sección 610 de la Ley de Finanzas de Viviendas Privadas para inquilinos que reciben asistencia a medida que llenamos las vacantes con residentes previamente sin hogar y renovamos alquileres con inquilinos asistidos. Estos beneficios han ascendido a casi $500,000 hasta ahora este año y deberían aumentar constantemente en los próximos años y facilitar mejoras rentables en la propiedad. También estamos recibiendo aumentos para inquilinos no asistidos donde se han permitido aumentos bajo la Junta de Pautas de Alquileres durante los últimos años a un nivel del 3% por año. Como resultado, junto con los beneficios de la Sección 610 para los inquilinos asistidos, la renta promedio para la propiedad ha aumentado a $28.10 por pie cuadrado al final del trimestre en comparación con los $26.38 al final del segundo trimestre del año pasado. Las recaudaciones de alquiler en toda nuestra cartera siguen siendo sólidas. La tasa de recaudación general en el segundo trimestre en todas las propiedades residenciales fue del 98%. Las recaudaciones en Flatbush Gardens han estado en niveles históricamente altos del 97% durante los últimos dos trimestres sin el beneficio de los pagos de ERAP como en años anteriores. Estamos trabajando de manera responsable y constante a través del sistema judicial para minim