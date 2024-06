Clipbud es un Gestor de Portapapeles Simple y Gratuito Que Todo Usuario de iPhone Necesita.

En los primeros días de abril, lanzó Twodos, una aplicación de tareas completamente gratuita que no te molestará con notificaciones constantes y no te detendrá con toneladas de funciones que probablemente no necesites. Puedes colocar elementos en una de dos categorías: Pronto o Más tarde.

Y la última aplicación de Whitcroft, Clipbud, es un gestor de portapapeles fácil de usar para prácticamente todo lo que copies en tu iPhone.

Para facilitar las cosas, puedes elegir que la aplicación lea automáticamente lo que hay en tu portapapeles al abrir Clipbud.

Con esa opción activada, el texto se agregará a un nuevo fragmento. No hay límite en cuanto a la longitud del fragmento, por lo que puede ser un nombre o una larga novela. Todos los párrafos y saltos de línea se mantienen intactos para que todo sea fácil de leer. Para encontrar la información más fácilmente después, también puedes agregar un nombre al fragmento.

En la página principal de la aplicación, puedes ver una lista alfabética de todos los fragmentos. Una fila en la parte superior de la página mostrará tus fragmentos más recientemente agregados para acceder rápidamente a ellos.

Para organizar mejor toda tu información, es fácil usar acciones que te permiten eliminar o combinar varios fragmentos en una sola acción.

Toda la información en la aplicación se almacena en tus dispositivos y se respalda en iCloud. Nadie más tiene acceso a ella.

Clipbud es una descarga gratuita en el iPhone. No hay compras dentro de la aplicación ni suscripciones.