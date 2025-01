Clinton Bailey, un estadounidense-israelí que preservó la cultura beduina, fallece a los 88 años.

Clinton Bailey, un académico estadounidense-israelí cuya investigación y documentación de las antiguas tradiciones de las tribus beduinas nómadas del Medio Oriente ayudaron a preservar una cultura que se estaba perdiendo para la posteridad, falleció el 5 de enero en su casa de Jerusalén. Tenía 88 años. La causa fue un fallo cardíaco, según su hijo Michael. Nativo de Buffalo, el Dr. Bailey pasó unos 50 años grabando la poesía oral, las negociaciones, los juicios, la sabiduría de los ancianos, las bodas, los rituales, los proverbios y las historias de las tribus del desierto del Negev en el sur de Israel y la península del Sinaí. Viajando en Jeep a campamentos beduinos en el desierto, a veces uniéndose a sus migraciones durante semanas a lomo de camello, cámara y grabadora en mano, creó un registro de una cultura en gran parte no escrita. La tarea era urgente, dijo, porque la sociedad beduina, en ese entonces en gran medida analfabeta, estaba al borde de un cambio rápido. Las fronteras modernas, las restricciones gubernamentales y la urbanización comenzaban a invadir sus formas nómadas, y la llegada de radios de transistores, automóviles y teléfonos móviles enviaba el mundo moderno a gran velocidad. “Decidí intentar capturar esa cultura”, dijo el Dr. Bailey en una entrevista en 2021 con motivo de la donación de su archivo de 350 horas de cintas de audio y un tesoro de impresiones y diapositivas a la Biblioteca Nacional de Israel. “Ya podía ver que estaba empezando a desaparecer”. La biblioteca describió su colección en un comunicado como “un tesoro de cultura antigua transmitida oralmente, ahora irremplazable y no disponible para las generaciones más jóvenes de beduinos que crecieron expuestas a la modernidad”. Dr. Bailey era venerado por muchos beduinos, quienes le acreditan con la preservación de sus antiguas tradiciones. Daham al-Atawneh, un editor jubilado de la ciudad beduina de Hura en el Negev, dijo que el Dr. Bailey había hecho “un trabajo muy sagrado”, especialmente en la recolección de poesía. “Esto lo preserva para la eternidad”, dijo. “Tal vez mis hijos quieran volver a su historia algún día. Ahora hay un registro”. Dr. Bailey también abogó por los derechos de los beduinos que han estado involucrados en un conflicto de tierras sin resolver con el gobierno israelí desde la fundación del estado. Pocos beduinos tenían documentos o escrituras que probaban la propiedad de la tierra. La vida del Dr. Bailey parece haber sido en gran medida moldeada por su curiosidad y encuentros fortuitos. Nacido el 24 de abril de 1936 como Erwin Glaser, fue el hijo menor de Benjamin y Edna Glaser, inmigrantes judíos de Rusia. Benjamin Glaser, un empresario autodidacta, comenzó con una sola bomba de gasolina y terminó siendo dueño de una cadena de estaciones de servicio en Buffalo. Mientras servía en la Marina de los Estados Unidos después de la Guerra de Corea, Erwin Glaser, a bordo de un barco, conoció a un rabino que lo introdujo a la literatura judía de Europa del Este. Eso lo llevó a una reunión en Nueva York con Isaac Bashevis Singer, el escritor judeoamericano polaco que ganó el Premio Nobel de Literatura. Después de estudiar escultura en Noruega durante un año, el Sr. Glaser regresó a los Estados Unidos con la intención de estudiar yidis en la Universidad Yeshiva pero terminó estudiando hebreo en el norte de Nueva York. Allí conoció a su primer israelí, un miembro de un kibutz. Se trasladó a Israel en 1958, una década después de la fundación del Estado judío. En 1959 conoció y luego se casó con Maya Ordinan. Nacida en Czernowitz, ahora parte de Ucrania, había llegado a Israel cuando era niña. Después de obtener una licenciatura en ciencias políticas y estudios del Medio Oriente de la Universidad Hebrea de Jerusalén, pasó un año en un pueblo árabe en las colinas de Galilea, al norte de Israel, enseñando inglés y aprendiendo árabe coloquial. Regresó a los Estados Unidos y obtuvo un doctorado en estudios del Medio Oriente en la Universidad de Columbia antes de regresar a Israel en 1967. En algún momento de la década de 1960, cambió su nombre a Clinton Bailey, tomado de la intersección de la calle Clinton y la avenida Bailey en Buffalo, el sitio de una de las estaciones de servicio de su padre. El cambio fue en preparación para un viaje a Pakistán, dijo su hijo Michael, presumiblemente para evitar sonar judío en un país islámico, pero, agregó, los verdaderos motivos nunca estuvieron claros. El Dr. Bailey también era conocido en Israel por su nombre hebreo Itzchak, o el apodo Itzik. Sin trabajo, y deambulando por Tel Aviv un día cerca de la casa de David Ben-Gurion, el primer ministro fundador de Israel, el Dr. Bailey se cruzó con Paula Ben-Gurion, la esposa del líder. Empezaron a hablar y ella lo invitó a tomar té. Ese encuentro fortuito llevó a una amistad con los Ben-Gurion que resultó formativa para el Dr. Bailey. El Sr. Ben-Gurion lo ayudó a asegurar un empleo enseñando inglés en una academia en Sde Boker, un kibutz remoto en el desierto del Negev. Los Ben-Gurion se retiraron más tarde a Sde Boker, donde vivían en una cabaña espaciosa pero algo austera. A veces, el Dr. Bailey se unía al anciano político en sus enérgicos paseos por el kibutz. Cuando salía a correr solo, se encontraba con pastores beduinos y entablaba conversaciones. Ellos lo invitaban a sus tiendas. Encontró su historia, una vida en el desierto que se remontaba a tiempos anteriores a la Biblia, convincente. “Era una historia de supervivencia que se remonta a 4.500 años”, dijo. Después de la guerra de 1967, con Israel controlando el Sinaí egipcio, tuvo acceso a tribus aún más remotas. Se mudó a Jerusalén en 1975. En la década de 1980, como asesor en asuntos árabes en el Ministerio de Defensa de Israel, el Dr. Bailey frecuentó el sur del Líbano, donde Israel ocupaba una zona de amortiguamiento. Se enfocó en construir relaciones con los musulmanes chiítas allí y recomendó al gobierno israelí que hiciera lo mismo. Pero Israel en su lugar se alineó con las milicias cristianas libanesas que dirigían el gobierno libanés en ese momento. La asociación con las milicias cristianas llevó a uno de los momentos más oscuros de la historia de Israel, cuando el país fue implicado en las masacres en los campos de refugiados palestinos de Sabra y Shatila perpetradas por la milicia cristiana falangista. Pronto Hizbolá, la milicia chiíta libanesa respaldada por Irán, surgiría como un enemigo amargo de Israel. El Dr. Bailey escribió cuatro libros sobre poesía beduina, proverbios, ley y, más recientemente, “Cultura Beduina en la Biblia”, publicado por la Universidad de Yale en 2018. También enseñó política del Medio Oriente y cultura beduina durante muchos años en el Trinity College en Hartford, Conn. Además de Michael Bailey, le sobreviven su esposa y sus otros tres hijos, Daniel, Benjamin y Ariel, y nueve nietos. En 2016, a los 80 años, el Dr. Bailey encontró un nuevo tipo de celebridad. Había entrevistado a su amigo el Sr. Ben-Gurion durante tres días en 1968 en una película, grabándolo hablando sobre su vida, su carrera y el nacimiento del estado judío. La película luego se perdió durante décadas y fue largamente olvidada. Cuando fue redescubierta por accidente, la película silente en un archivo en Jerusalén, la banda sonora en otro en el Negev, se convirtió en la base de un documental aclamado en 2016, “Ben-Gurion, Epílogo”. En la entrevista, realizada cinco años antes de su muerte, el Sr. Ben-Gurion ofrecía un análisis inusualmente crudo y contemplativo de su vida y trabajo. El documental tocó una fibra en Israel, donde muchas personas anhelaban líderes más humildes que mostraran más estadismo. La simplicidad de la cabaña de los Ben-Gurion en Sde Boker era “una declaración”, dijo el Dr. Bailey al New York Times en ese momento, agregando: “No creo que Ben-Gurion quisiera los privilegios del poder”. La sencillez de la vida en el desierto también atrajo al Dr. Bailey a los beduinos. En un esfuerzo por transmitir las costumbres beduinas a amigos que estaban acostumbrados a un mundo más material, a veces relataba la historia de cómo se presentó inesperadamente a visitar a algunos beduinos. Ofrecer hospitalidad era un imperativo cultural, por lo que ellos conseguirían algo de té de aquí y unos huevos de allá hasta que pudieran ofrecerle una comida. Aunque ellos tenían pocos bienes materiales, los hombres no consideraban esto una dificultad. “Un beduino se levantaría por la mañana sin nada”, dijo el Dr. Bailey, “y se consideraría afortunado si hubiera adquirido algo al caer la noche”.