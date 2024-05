Clifford Chance se une a sus colegas en aumentar el salario para abogados junior a £150,000

Desbloquee el Editor’s Digest de forma gratuita

Los abogados recién calificados de Clifford Chance recibirán £150,000 ya que la prestigiosa firma de abogados de Londres se une a sus competidores en el aumento de salarios para competir con rivales estadounidenses con bolsillos más profundos.

El aumento marca un incremento del 20 por ciento en salarios base para los abogados más jóvenes y será efectivo a partir del 1 de mayo. Freshfields Bruckhaus Deringer y Linklaters, otras destacadas firmas de abogados fundadas en el Reino Unido, también aumentaron los salarios a £150,000 este mes.

Los becarios de primer y segundo año en Clifford Chance recibirían un aumento de sueldo de aproximadamente el 10 por ciento, a £56,000 y £61,000 respectivamente a partir del 1 de septiembre, según un comunicado de la firma el miércoles. Se negaron a comentar sobre las razones de los cambios en el salario.

Este movimiento es el último en la guerra por el talento entre las firmas de abogados de élite en la City de Londres. Los salarios para los abogados más jóvenes han aumentado hasta un 50 por ciento en los últimos cinco años a medida que las firmas con base en Estados Unidos han expandido su presencia en Londres, obligando a sus pares de origen británico a competir con sus bolsillos más profundos.

La firma de abogados estadounidense Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan dijo este mes que estaba aumentando los salarios base para sus abogados más jóvenes en Londres a £180,000.

Los rápidos cambios en el salario para los abogados más jóvenes también son un signo de cuánto ha evolucionado la industria legal en la última década con la llegada de las firmas estadounidenses en Londres y una libra más débil aumentando el poder adquisitivo de los clientes estadounidenses en el Reino Unido. Los principales socios de las firmas de abogados estadounidenses pueden llevarse a casa hasta $20 millones al año. Los paquetes de remuneración desproporcionados han alimentado muchas movimientos de trabajo entre las firmas, ya que las más grandes compiten por el talento.

El movimiento de Clifford Chance significa que Slaughter and May y A&O Shearman son las únicas dos firmas del grupo conocido como “magic circle” que no han aumentado su salario para abogados recién calificados, desde el nivel actual de £125,000. Slaughter and May ha dicho que examinará los salarios en noviembre como parte de su revisión semestral, mientras que A&O Shearman no ha revelado si sus bandas salariales están bajo revisión.