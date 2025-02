Clientes de T-Mobile, DirecTV y Xfinity pueden usar este beneficio gratuito a partir de hoy.

"

Escuchen, clientes de T-Mobile, DirecTV y Xfinity: Major League Soccer (MLS) está iniciando su 30ª temporada, y ustedes como clientes pueden disfrutar de toda la acción donde sea que estén, de forma gratuita. T-Mobile, DIRECTV y Xfinity se han asociado con la MLS y Apple para ofrecer acceso al Pase de Temporada de la MLS, llevando cada juego a los aficionados en diversas plataformas, incluyendo tanto dispositivos iPhone como Android.

La disponibilidad del Pase de Temporada de la MLS en dispositivos iPhone y Android es una gran ventaja para los fans, ya que les permite ver los juegos en sus iPhones, iPads, teléfonos Android y tabletas Android. El pase también es accesible a través de la aplicación de Apple TV en otros dispositivos como televisores inteligentes, dispositivos de transmisión, decodificadores y consolas de juegos, así como en línea en tv.apple.com. Esta amplia disponibilidad facilita que los fans sintonicen desde casi cualquier lugar.

<p>El Pase de Temporada de la MLS se puede acceder mediante Apple TV en dispositivos iPhone y Android. | Crédito de la imagen: Apple</p> La nueva temporada, que comienza HOY con "MLS is Back", marca un hito significativo para la liga. Y para celebrar, se han colocado gigantescas pelotas de fútbol de 30 pies de altura en áreas de alto tráfico como Times Square en la Ciudad de Nueva York, South Beach en Miami y Gaslamp Quarter en San Diego. Estos llamativos displays son una forma divertida de emocionar a los fans para la temporada.<br/> <p>Se han colocado pelotas de fútbol conmemorativas de 30 pies de altura en algunas ciudades de los EE. UU. para celebrar el regreso de la MLS. | Crédito de la imagen: Apple</p> <p>Uno de los grandes atractivos del Pase de Temporada de la MLS de este año es el "Fútbol de Domingo por la Noche". Este juego semanal de horario estelar contará con una producción mejorada y programación de estudio dedicada, similar a cómo otras ligas deportivas importantes presentan sus mejores enfrentamientos. Los suscriptores de Apple TV+ también tendrán acceso a estos juegos de domingo por la noche. A continuación se muestra el calendario completo del fin de semana de apertura:</p>Sábado, 22 de febrero<br/>4:30 p.m. ET <br/>Minnesota en LAFC <p>7:30 p.m. ET<br/>Montreal en Atlanta <br/>New York Red Bull en Cincinnati<br/>Chicago en Columbus<br/>Toronto en DC<br/>NYCFC en Miami<br/>Philadelphia en Orlando</p><p>8:30 p.m. ET<br/>Dallas en Houston <br/>New England en Nashville<br/>Colorado en St. Louis</p><p>10:30 p.m. ET<br/>Salt Lake en San Jose<br/>Charlotte en Seattle</p><p>Domingo, 23 de febrero<br/>4:00 p.m. ET<br/>Vancouver en Portland</p><p>*Fútbol de Domingo por la Noche*<br/>7:00 p.m. ET <br/>San Diego en LA Galaxy</p><p>Para mí, las asociaciones con T-Mobile, DIRECTV y Xfinity son los que marcan la diferencia. Ya he reclamado mi pase de temporada de T-Mobile para el año, y el hecho de que esté disponible tanto en dispositivos iPhone como Android es realmente conveniente.</p> "