Clasificaciones del gobernador | Elecciones internas

Gubernatorial Ratings

August 29, 2024 · 2:21 PM EDT

Total Seats in Play

Democrat: 3

Republicano: 8

Toss-up

Demokrat: 0

Republicar: 1

NH R Open Sununu

Tilt Democratic

Democrat: 1

Republica: 0

NC D Open Cooper

Lean Democratic

Demokrat: 0

Republica: 0

Likely Democratic

Democrat: 1

Republica: 0

WA D Open Inslee

Solid Democratic

Demokrat: 1

Republicano: 0

DE D Open Carney

Tilt Republican

Demokrat: 0

Republicano: 0

Lean Republican

Demokrat: 0

Republica: 0

Likely Republican

Democrat: 0

Republica: 0

Solid Republican

Democrat: 0

Republica: 7

IN R Open Holcomb

MO R Open Parson

MT R Gianforte

ND R Open Burgum

UT R Cox

VT R Scott

WV R Open Justice

