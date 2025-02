Clasificaciones de ‘Separación’: La serie más popular en streaming

“

Severance es la serie de streaming más vista, según dos empresas que siguen las clasificaciones. El extraño drama laboral de Apple TV+ superó todo lo demás en cualquier servicio de streaming, ya que los fanáticos regresaron en masa para la temporada dos, viendo los primeros episodios nuevos en tres años.

Además, Silo, otra serie de Apple TV+, siguió funcionando bien incluso después de concluir su propia temporada dos. Y el nuevo thriller de conspiración Prime Target encontró rápidamente una audiencia.

Severance se dispara hasta la cima de las clasificaciones

Severance atrajo a grandes audiencias durante su primera temporada. Suficiente para convertirla en la serie más transmitida en el No. 1. Pero eso fue en 2022. Los fanáticos tuvieron que esperar años para nuevos episodios, pero su interés no disminuyó. Con la temporada dos que regresó el 17 de enero, grandes cantidades de fanáticos sintonizaron. Suficiente para llevar el programa a la cima de las clasificaciones.

El motor de búsqueda de películas y televisión JustWatch publica una lista semanal de las 10 series más populares en streaming, y Severance se encuentra en el No. 1 para la semana del 20 al 26 de enero. Y el servicio rival Reelgood también colocó el programa en el puesto No. 1 en su lista de series mejor valoradas para la semana del 23 de enero al 29 de enero.

Las clasificaciones muestran que tres programas de Apple TV+ están entre las series de streaming populares a finales de enero de 2025.

Gráfico: JustWatch

Las estimaciones de clasificación de empresas como JustWatch y Reelgood son necesarias porque los servicios de streaming rara vez revelan cuántas personas sintonizan sus ofertas.

En la exitosa serie, Mark Scout (interpretado por Adam Scott) lidera un equipo de empleados que han pasado por un procedimiento de despido que divide quirúrgicamente sus recuerdos entre su trabajo y su vida personal. Este atrevido experimento en “equilibrio entre el trabajo y la vida” es cuestionado cuando Scout se encuentra en el centro de un misterio que se desenredará y lo obligará a enfrentar la verdadera naturaleza de su trabajo … y de sí mismo.

La temporada dos de Severance está aquí, así que comienza a ver los nuevos episodios. El episodio tres de la nueva temporada se estrenó esta semana, y el cuarto llegará el viernes. Mientras tanto, asegúrate de no perderte nada importante con las reseñas de Cult of Mac de episodio uno, episodio dos y episodio tres.

Silo se despide en grande

La serie de ciencia ficción Silo de Apple TV+ no perdió espectadores incluso después de concluir la temporada dos. El último episodio (por ahora) se emitió el 17 de enero, y suficientes personas sintonizaron para colocar el programa en el puesto No. 3 en la lista de series de streaming más populares de JustWatch la semana pasada. Y ocupó el puesto No. 6 en la lista equivalente de Reelgood.

La descripción oficial de Apple dice:

Silo es la historia de las últimas diez mil personas en la Tierra, con su hogar a una milla de profundidad protegiéndolos del mundo tóxico y mortal exterior. Sin embargo, nadie sabe cuándo o por qué se construyó el silo, y aquellos que intentan averiguarlo enfrentan consecuencias fatales. Rebecca Ferguson protagoniza a Juliette, una ingeniera que busca respuestas sobre el asesinato de un ser querido y se topa con un misterio que va mucho más allá de lo que jamás podría haber imaginado, llevándola a descubrir que si las mentiras no te matan, la verdad lo hará.

Todos los diez episodios de la temporada dos de Silo se pueden ver en maratón ahora.

Y habrá mucho más por disfrutar en el futuro. Apple ya se comprometió con las temporadas 3 y 4, por lo que se completará la historia.

Please TV+ hace que las matemáticas sean emocionantes con Prime Target

Un brillante postgraduado en matemáticas se encuentra en medio de una conspiración en la serie de thriller Prime Target, que se lanzó el 22 de enero en Apple TV+. La premisa es lo suficientemente interesante como para atraer de inmediato a la multitud.

Eso colocó al programa en el puesto No. 5 en la lista de clasificaciones de JustWatch la semana pasada. Y ocupó el puesto No. 7 en la lista de Reelgood.

El programa está protagonizado por el ganador del Premio SAG Leo Woodall (The White Lotus, One Day) y Quintessa Swindell (Black Adam, In Treatment). Apple TV+ describe la serie así:

Prime Target presenta a un brillante joven postgraduado en matemáticas, Edward Brooks (interpretado por Woodall), que está al borde de un gran avance. Si tiene éxito en encontrar un patrón en los números primos, tendrá la clave de cada computadora en el mundo. Pronto, comienza a darse cuenta de que un enemigo invisible está tratando de destruir su idea antes de que nazca, lo que lo arroja a la órbita de Taylah Sanders, un agente de la NSA (interpretado por Swindell) encargado de observar e informar sobre el comportamiento de los matemáticos. Juntos, comenzarán a desentrañar la inquietante conspiración de la que Edward es el corazón.

Mira estos y más en Apple TV+

Series de streaming como Severance, Silo, Prime Target, y muchos otros vienen con la suscripción a Apple TV+. El servicio cuesta $9.99 al mes con una prueba gratuita de siete días. También puedes obtenerlo a través de cualquier nivel del paquete de suscripción Apple One.

Y el servicio de video en streaming de Apple también incluye una biblioteca de dramas, comedias, musicales, programas infantiles, documentales de naturaleza, etc.

