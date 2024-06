Clasificación de uniformes de MLB City Connect: De lo regular a lo sublime, los 29 uniformes evaluados.

Nota del editor: Esta columna ha sido actualizada para incluir la segunda entrada City Connect de los Dodgers de Los Ángeles, que fue presentada el lunes por la tarde. Cuando los Mellizos de Minnesota salieron al campo el viernes pasado, se convirtieron en el equipo número 28 en estrenar sus uniformes de MLB City Connect, cerrando la primera ronda del ciclo de tres años planeado por Nike de vestimenta inspirada en la ciudad. (Comenzará de nuevo esta semana cuando los Dodgers presenten su segunda iteración). Los dos equipos que no participaron en esta ronda fueron los New York Yankees, que no juegan con su aspecto clásico, y los Oakland Athletics, que se encuentran en una situación complicada con la ciudad con la que se supone que deben conectarse. Ocho equipos presentaron nuevos uniformes esta temporada: los Mellizos, Guardianes de Cleveland, Tigres de Detroit, Mets de Nueva York, Filis de Filadelfia, Cardenales de San Luis, Rays de Tampa Bay y Azulejos de Toronto. Profundice Serie de City Connect de MLB: Todas las 20 camisetas clasificadas, incluidas las más recientes de 2023. Con cada nuevo juego de uniformes presentado, se han expresado muchas opiniones en línea y en el estadio. Todas las versiones parecen tener sus detractores y defensores, provocando la controversia entre puristas y progresistas por igual. Es difícil encontrar un consenso para algo así, pero nuestro panel, que cuenta con los redactores de MLB C. Trent Rosecrans, Tyler Kepner y Stephen J. Nesbitt y el redactor de Cultura Jason Jones, tomó el relevo del grupo del año pasado y presentó sus favoritos, discutiendo lo bueno, lo malo y lo feo de la lista completa de City Connect. Nuestros redactores clasificaron cada uniforme utilizando un sistema de puntuación de 1 a 30 (siendo 1 el mejor), y luego se promediaron y clasificaron esos totales. Aquí están sus opiniones. Joe Kelly. (Jayne Kamin-Oncea / USA Today) Los uniformes, además de mostrar amor a la comunidad hispana, celebran a Fernando Valenzuela y su destacada temporada de novato en 1981, que resultó en un campeonato de la Serie Mundial. Debut en el campo de juego: 20 de agosto de 2021. C. Trent Rosecrans (29): Simplemente descuidado. Aunque no soy un total odiador de las camisetas oscuras con pantalones oscuros, el cambio a pantalones blancos…