Clasificación de los cinco mejores destinos para corredores novatos de Fantasy Football en el Draft de la NFL 2024

Tuvimos muchos movimientos de agentes libres en la posición de corredor esta temporada baja, lo cual ha remodelado el panorama de Fantasy en esa posición. Baltimore (Derrick Henry), Filadelfia (Saquon Barkley), Green Bay (Josh Jacobs), Houston (Joe Mixon), Tennessee (Tony Pollard), Chicago (D’Andre Swift), Minnesota (Aaron Jones), Cincinnati (Zack Moss), Washington (Austin Ekeler), los Giants (Devin Singletary) y los Chargers (Gus Edwards) han conseguido potenciales nuevos titulares.

Y ahora veremos qué sucede con el próximo Draft de la NFL. Algunos equipos todavía tienen vacantes para titulares o para ser contribuidores significativos en un tándem, y esperemos que los novatos entrantes puedan llenar ese vacío.

Aquí están los cinco equipos con la mayor necesidad de corredor de cara al Draft de la NFL en lo que respecta al mejor destino de Fantasy.

1. Dallas Cowboys

Con la marcha de Tony Pollard, hay 252 acarreos y 55 recepciones vacantes desde el 2023. Actualmente, Rico Dowdle y Deuce Vaughn se sitúan como los principales en la profundidad del equipo, y se rumorea que los Cowboys considerarían reunirse con el ex corredor Ezekiel Elliott, quien cumplirá 29 años en julio y es agente libre. Cualquier novato corredor que aterrice en Dallas seguramente será una opción Fantasy No. 2 en todas las ligas, y este es definitivamente el mejor lugar de destino para cualquier novato dada la apertura existente.

2. Los Angeles Chargers

Los Chargers bajo el nuevo entrenador Jim Harbaugh y el coordinador ofensivo Greg Roman quieren correr el balón. A pesar de la adición de Edwards, quien jugó para Roman en Baltimore, todavía hay espacio para que otro corredor reciba una gran cantidad de acarreos. Austin Ekeler y sus 179 acarreos y 51 recepciones del año pasado se han ido, y un novato potencial podría llegar y fácilmente superar a Edwards como titular temprano en la temporada. Un novato aquí podría ser un corredor de Fantasy No. 2 en todas las ligas.

3. New York Giants

Los Giants añadieron a Devin Singletary para reemplazar al saliente Saquon Barkley (Filadelfia), pero otro corredor aún podría llegar y desafiar a Singletary por el puesto de titular. Barkley tuvo 247 acarreos y 41 recepciones en el 2023, y el récord personal de Singletary en toques fue el 246 (216 acarreos) que tuvo el año pasado en Houston. Un novato corredor probablemente trabajaría en tándem con Singletary, pero el talento adecuado podría superar a Singletary por el puesto titular durante la temporada.

4. Las Vegas Raiders

No quisiera que un novato corredor terminara con los Raiders porque me gustaría ver qué podría hacer Zamir White como titular. Cuando Josh Jacobs (Green Bay) se perdió los últimos cuatro juegos la temporada pasada, White promedió 21 acarreos y 24.3 toques totales, y promedió 15.2 puntos PPR durante ese lapso. El entrenador Antonio Pierce quiere tener una ofensiva pesada en carrera, y White aún podría tener éxito junto a un novato en tándem, lo que podría ser una mejora sobre Alexander Mattison, que es el actual suplente.

5. Carolina Panthers

El nuevo entrenador Dave Canales podría querer un nuevo comienzo con su backfield, que actualmente cuenta con Miles Sanders y Chuba Hubbard. Sanders fracasó como adición de agente libre el año pasado, y Hubbard no marca la diferencia. Canales me dijo en las reuniones de la liga de la NFL que está “emocionado” por su backfield, pero el novato adecuado podría cambiar su opinión. Cuando le pregunté qué busca en su corredor titular, dijo: “Vamos a ver quién lo quiere más, ¿verdad? Vamos a ver quién tiene hambre, corre enojado. Y esa será la persona que reciba más el balón.” No descartaría la llegada de un nuevo corredor en Carolina este año.