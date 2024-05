Clasificación de la clase del Draft de la NFL 2024 de cada equipo: Green Bay Packers

El Draft 2024 ha concluido. Y, como la mayoría de los drafts, es realmente difícil no gustar de lo que casi todos los equipos hicieron. Porque mientras esos equipos cubrieron sus mayores necesidades, y no se excedieron groseramente para hacerlo, es difícil, y tonto, calificar a un grupo obvio de perdedores sin que ninguno de los 257 jugadores seleccionados haya pisado aún un campo durante un juego de la NFL.

Sabiendo eso, utilicé tres categorías para analizar los drafts de equipo por equipo: “Drafts que amé”, “Drafts que me gustaron” y “Drafts que me dejaron queriendo más”. Dentro de esas categorías también asigné calificaciones a los equipos (pero ninguna calificación fue menor que “C” porque, de nuevo, a menos que estés seleccionando repetidamente a pateadores largos en las Rondas 1-7, es difícil suspender en el draft).

Básicamente: Te aconsejaría no obsesionarte con las etiquetas o calificaciones, sino centrarte en qué selecciones destacaron, cuáles proporcionaron el mejor valor y cuáles fueron más sorprendentes. Por supuesto, sé que muchos de ustedes que leen esto no lo harán, simplemente enviarán algunos tuits enojados y sobre cómo su equipo favorito ha sido irrespetado, y también está bien.

Otra cosa: Twitteé esto por si estás interesado, un vistazo entre bastidores: Aquí está mi última gran tabla, que muestra en qué ronda proyecté a cada jugador para las Rondas 1-4 y dónde realmente fueron seleccionados.

Vamos a ello.

Drafts que amé

1. Chicago Bears: A+

Ronda 1, selección 1: Caleb Williams, QB, Southern California

Ronda 1, selección 9: Rome Odunze, WR, Washington

Ronda 3, selección 11: Kiran Amegadjie, OT, Yale

Ronda 4, selección 21: Tory Taylor, P, Iowa

Ronda 5, selección 9: Austin Booker, EDGE, Kansas

Selección favorita: Voy con la elección obvia aquí, porque si Caleb Williams resulta ser la respuesta en Chicago, los Bears estarán en la conversación de los playoffs para la próxima década. Y si Williams es, digamos, un 70% de lo que CJ Stroud fue como novato, el éxito llegará la próxima temporada, lo que explica por qué la cantidad máxima de victorias de los Bears en la línea de apuestas en el momento de escribir esto es de 9.0. Y me gusta el over.

Mejor valor: Califiqué a Austin Booker como una selección tardía de cuarta ronda y terminó siendo seleccionado nueve selecciones después en la Ronda 5, por lo que no fue un gran valor, pero los Bears necesitaban un cazamariscales para complementar a Montez Sweat y Booker, quien necesitará agregar movimientos de presión al pase a su arsenal, y podría necesitar ganar de 10 a 15 libras, probablemente esté a un año de ser un contribuyente consistente. (Entrevistamos a Booker en el combine en With the First Pick, echa un vistazo aquí.

Selección más sorprendente: Al igual que mucha gente, pensé que los Bears se centrarían en un cazamariscales con la selección N.º 9, pero cuando Rome Odunze todavía estaba disponible, tenía demasiado sentido no elegirlo. Como un jugador que dio grandes pasos desde 2022 hasta 2023, es un jugador de la cultura del vestuario desde el primer día, y es fácil imaginarlo junto a Williams atormentando a las defensas de la NFC en el futuro previsible.

2. Commanders: A+

Ronda 1, selección 2: Jayden Daniels, QB, Louisiana State

Ronda 2, selección 4: Johnny Newton, DL, Illinois

Ronda 2, selección 18: Mike Sainristil, CB, Michigan

Ronda 2, selección 21: Ben Sinnott, TE, Kansas State

Ronda 3, selección 3: Brandon Coleman, OG, TCU

Ronda 3, selección 36: Luke McCaffrey, WR, Rice

Ronda 5, selección 4: Jordan Magee, LB, Temple

Ronda 5, selección 26: Dominique Hampton, S, Washington

Ronda 7, selección 2: Javontae Jean-Baptiste, EDGE, Notre Dame

Selección favorita: Hablamos con Ben Sinnott en el combine, pocas semanas después de una destacada actuación en el Senior Bowl, y cuando le preguntaron en las entrevistas del equipo con quién se comparaba, dijo Sam LaPorta. Y si realmente desea hacer que los equipos paguen por no elegirlo, esa es una gran noticia para Jayden Daniels.

Mejor valor: Quizás Johnny Newton cayó hasta la Ronda 2 debido a una lesión en el pie que lo dejó fuera de gran parte del proceso previo al draft, pero tiene cinta de primera ronda. Y, sí, hay profundidad seria a lo largo de la línea defensiva, pero a) la capacidad de Newton lo hace difícil de pasar en la última parte de la Ronda 2, y b) los contratos de Jonathan Allen y Phil Mathis están listos para vencer después de la temporada 2025.

Selección más sorprendente: Luke McCaffrey es la respuesta fácil. Y aunque los Commanders lo eligieron con nombres como Troy Franklin, Jha’Quan Jackson y Malik Washington aún en el tablero, McCaffrey todavía está aprendiendo la posición. Es un mariscal de campo convertido que mostró la habilidad de hacer capturas en disputa y correr a través de tackleadas en el espacio, y se entregaría a hacer el trabajo sucio en una ofensiva que incluye a Terry McLaurin y Jahan Dotson.

3. Steelers: A+

Ronda 1, selección 20: Troy Fautanu, OT, Washington

Ronda 2, selección 19: Zach Frazier, OC, West Virginia

Ronda 3, selección 21: Roman Wilson, WR, Michigan

Ronda 3, selección 34: Payton Wilson, LB, North Carolina State

Ronda 4, selección 19: Mason McCormick, OG, South Dakota State

Ronda 6, selección 2: Logan Lee, DL, Iowa

Ronda 6, selección 19: Ryan Watts, CB, Texas

Selección favorita: Es difícil no amar a Troy Fautanu, en parte por la forma en que juega, y en parte porque creció siendo un gran fanático de Troy Polamalu. Fue un tackle izquierdo dominante para los Huskies, pero tiene cuatro (y tal vez cinco) versatilidades de posición a lo largo de la línea ofensiva.

Mejor valor: Si Payton Wilson no tuviera un extenso historial de lesiones, sería probablemente una selección de primera ronda. Patrones su juego después de Luke Kuechly y Kuechly ha descrito a Payton como una versión más larga y rápida de él mismo. Va a ser muy divertido verlo junto a Patrick Queen en el campo juntos.

Selección más sorprendente: Los Steelers tenían que arreglar la línea ofensiva y lo hicieron con sus dos primeras selecciones, pero volver atrás en la Ronda 4 y conseguir a Mason McCormick, el guardia ofensivo interior de South Dakota State que dominó en el Shrine Bowl, casi se sintió como una selección de lujo (no lo fue). El nuevo coordinador ofensivo Arthur Smith va a correr el balón y esta clase de draft tendrá mucho que ver con cuán exitosos son en ese esfuerzo.

4. Cardinals: A+

Ronda 1, selección 4: Marvin Harrison Jr., WR, Ohio State

Ronda 1, selección 27: Darius Robinson, EDGE, Missouri

Ronda 2, selección 11: Max Melton, CB, Rutgers

Ronda 3, selección 2: Trey Benson, RB, Florida State

Ronda 3, selección 7: Isaiah Adams, OG, Illinois

Ronda 3, selección 19: Tip Reiman, TE, Illinois

Ronda 3, selección 26: Elijah Jones, CB, Boston College

Ronda 4, selección 4: Dadrion Taylor-Demerson, S, Texas Tech

Ronda 5, selección 3: Xavier Thomas, EDGE, Clemson

Ronda 5, selección 26: Christian Jones, OT, Texas

Ronda 6, selección 15: Tejhaun Palmer, WR, UAB

Ronda 7, selección 6: Jaden Davis, CB, Miami

Selección favorita: El gerente general Monti Ossenfort ha aplastado el draft desde que llegó a Arizona y este grupo de 2024 está tan cargado de talento que podría tener cuatro o cinco nombres para mi selección favorita. Me quedo con Dadrion Taylor-Demerson, la estrella del Shrine Bowl de Texas Tech que puede jugar en safety profundo o en la ranura, juega con furia controlada en el juego de carrera, toma buenos ángulos, y muestra la capacidad de cubrir en el espacio.

Mejor valor: Pensé que el tackle derecho Christian Jones de Texas era un talento de segunda ronda/titulo temprano tercera, así que conseguirlo al final de la Ronda 5 es un gran valor. El N.º 6 global del año pasado de Arizona, Paris Johnson Jr., jugó tackle derecho como novato, pero si Jones encuentra su camino en la alineación titular, Johnson Jr. puede moverse al lado izquierdo.

Selección más sorprendente: Tip Reiman fue el tercer ala cerrada seleccionado, detrás de Brock Bowers y Ben Sinnott. Califiqué a Rieman como una selección de quinta ronda, pero incluso con Ja’Tavion Sanders, Theo Johnson y Jared Wiley en el tablero, los Cardinals optaron por el ala cerrada de Illinois, que puede correr a través de tackleadas en el espacio, y con 271 libras, tiene el tamaño para igualar el deseo de ser un bloqueador.

5. Ravens: A

Ronda 1, selección 30: Nate Wiggins, CB, Clemson

Ronda 2, selección 30: Roger Rosengarten, OT, Washington

Ronda 3, selección 29: Adisa Isaac, EDGE, Penn State

Ronda 4, selección 13: Devontez Walker, WR, North Carolina

Ronda 4, selección 29: TJ Tampa, CB, Iowa State

Ronda 5, selección 29: Rasheen Ali, RB, Marshall

Ronda 6, selección 39: Devin Leary, QB, Kentucky

Ronda 7, selección 8: Nick Samac, OC, Michigan State

Ronda 7, selección 30: Sanoussi Kane, S, Purdue

Selección favorita: Los Ravens tienen un tipo de cazamariscales y Adisa Isaac encaja en el molde; anteriormente, era Odafe Oweh y David Ojabo, e Isaac es similarmente rápido con mucho espacio para crecer.

Mejor valor: Pensé que TJ Tampa tenía la posibilidad de ir en las primeras dos rondas y duró hasta el final de la cuarta ronda. Mi coanfitrión del podcast “With the First Pick” describió a Tampa como un pobre imitador de Joey Porter en el sentido de que es alto, puede ser un poco rígido, pero está consistentemente alrededor de la bola.

Selección más sorprendente: Cada selección se sintió como un draft de Eric DeCosta, pero iré con Roger Rosengarten, a quien le pegaron prácticamente por dos malas repeticiones durante el juego por el campeonato nacional. El resto de su cinta fue realmente buena, y mientras lo califiqué como una selección de tercera ronda tardía, llena una necesidad obvia en Baltimore y tendrá la oportunidad de ganar el puesto de titular.

6. Chiefs: A

Ronda 1, selección 28: Xavier Worthy, WR, Texas

Ronda 2, selección 31: Kingsley Suamataia, OT, BYU

Ronda 4, selección 30: Jared Wiley, TE, TCU

Ronda 4, selección 32: Jaden Hicks, S, Washington State

Ronda 5, selección 24: Hunter Nourzad, OC, Penn State

Ronda 6, selección 32: Kamal Hadden, CB, Tennessee

Ronda 7, selección 28: CJ Hanson, OL, Holy Cross

Selección favorita: Hubo rumores de que Kingsley Suamataia sería una selección de primera ronda. No lo vi cuando lo vi; de hecho, lo califiqué como una selección a mitad del Día 2, tiene venalidad RT/LT, y parece que será un mejor profesional que jugador universitario.

Mejor valor: A mi colega Pete Prisco le encanta Jaden Hicks y sigue convencido de que debió haber sido seleccionado en la primera ronda. También hablé con algunos equipos que pensaron que Hicks era algo más que un safety de caja y para que los Chiefs obtengan a un jugador que yo tenía como un talento de segunda ronda al final de la cuarta ronda era demasiado bueno para dejarlo pasar.

Selección más sorprendente: No es sorprendente que los Chiefs tuvieran a Xavier Worthy, pero que los Bills intercambiaran y permitieran a los Chiefs seleccionar a Worthy fue una de las sorpresas más grandes del Día 1 fuera de lo que sucedió en Atlanta. Los Bills y el gerente general Billy Beane aún trituraron el draft, pero ciertamente me sorprendió cuando se anunció este intercambio.

7. Colts: A

Ronda 1, selección 15: Laiatu Latu, EDGE, UCLA

Ronda 2, selección 20: Adonai Mitchell, WR, Texas

Ronda 3, selección 15: Matt Goncalves, OG, Pittsburgh

Ronda 4, selección 17: Tanor Bortolini, OC, Wisconsin

Ronda 5, selección 7: Anthony Gould, WR, Oregon State

Ronda 5, selección 16: Jaylon Carlies, S, Missouri

Ronda 5, selección 28: