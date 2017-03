¿Es Clash Royale el mejor juego en su categoría?

Publicidad

Clash of Clans, respaldado por una gran campaña de marketing, se ha convertido en la cara pública de los juegos de estrategia que muchas personas detestan o no soportan. Claro, en realidad es bastante competente como libre para jugar con constructores, pero ese mismo modelo es lo que muchos encuentran repetitivo, ya que puede ser muy tedioso; por lo que, si no se es paciente, puede llegar a ser aburrido.

Así que, cuando Clash Royale entró en escena, muchos aficionados empezaron a odiarlo. Sin embargo, muchos sintieron la obligación de probarlo ya que al fin y al cabo es el hermano de Clash of Clans; y muchos sí decidieron probar las emociones que crearía el nuevo juego. Después de tanto jugar y jugar, las personas tuvieron que comerse sus palabras y admitir que Clash Royale es realmente bueno.

Es una MOBA mini-móvil. Diferente de otros juegos en este género, como Vainglory, no lleva una tonelada de inspiración robada a otros MOBAs de PC. Los partidos son increíblemente rápidos, a los 4 minutos ya debería de estar decidido el resultado o declare un empate.

Sólo hay dos carriles y cada jugador tiene tres castillos; el objetivo es destruir más de lo que hace tu oponente. No hay héroes para aprender a usarlos, solo una variedad de diferentes misiles y tropas de cuerpo a cuerpo que se lanzan al tablero en un momento y lugar de su elección. De ahí en adelante, la IA se hace cargo y los dirige por nosotros.

Se pueden tomar ocho unidades en la batalla, y cada uno consigue por defecto ocho en el comienzo, además de una selección pequeña de nuevos, los cuales se pueden desbloquear pagando o jugando. Es un poco como un sistema de tarjetas donde se puede poner las cosas dentro y fuera de su cubierta para obtener acceso a ellos o actualizar los que tiene, y como el usuario suele clasificar hacia arriba, él consigue lentamente el acceso a más y más tarjetas, lo cual mantiene la curva de aprendizaje agradable y superficial.

Las unidades no tienen muchas estadísticas, pero lo que hay que crear es una intrincada red de ataque y contraataque. Los enjambres de unidades pequeñas se pueden quitar rápidamente con daño por salpicaduras, las unidades de daño Splash pueden ser contrarrestadas eficazmente por tropas de vuelo y las tropas de vuelo son vulnerables a los enjambres de pequeñas unidades de misiles, y así sucesivamente…

Eso sería suficiente para hacer un juego interesante. Sin embargo, la riqueza se agrega a la mezcla a través de miles de pequeñas decisiones en el tiempo y el posicionamiento que puede ayudar a ganar una batalla.

Es posible pagar por las unidades a través de una barra de relleno de elixir, donde para ganarle a un castillo enemigo, es necesario lanzar una mezcla de unidades en la ofensiva por un carril. Pero si en este caso no se tiene elixir, y de repente es asaltado por el otro carril, esto podría significar problemas.

Después de una defensa exitosa, se estará entonces en un dilema con qué hacer con los sobrevivientes. La banda de unidades heridas marchará hasta encontrar una muerte rápida a menos de que se les apoye.

El resultado es una mezcla sorprendentemente profunda y seductora, donde hay un toque de aleatoriedad en la selección de la tarjeta y mucha habilidad. Con todas las cosas tan detalladas y rápidas, lo cual es ideal para el medio móvil, los partidos rápidos, el predominio de la habilidad de los jugadores y múltiples sistemas de recolección y actualización, hacen que sea peligrosamente adictivo y quizás reemplaces por completo a Clash of Clans.

