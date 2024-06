Clarence Thomas revela viajes regalados por donante del GOP en documentos.

“Detalles sobre cómo los jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos ganaron dinero en el año pasado se hicieron públicos el viernes a través de las divulgaciones financieras de la corte. La justicia Ketanji Brown Jackson recibió entradas para Beyoncé de la cantante y el juez Clarence Thomas reveló dos viajes regalados por el importante donante republicano Harlan Crow. Cuatro de los jueces revelaron detalles financieros relacionados con acuerdos de libros. Los informes, que cubren el año 2023, se hicieron públicos para ocho de los nueve jueces, con el juez Samuel Alito solicitando una extensión de 90 días para su informe. Los jueces de la Corte Suprema están obligados a presentar divulgaciones de regalos anualmente. La justicia Brown Jackson recibió cuatro entradas de Beyoncé valoradas en más de $3,700 para el concierto de la cantante. Mientras tanto, el juez Thomas incluyó en el informe de este año una divulgación de que realizó dos viajes con el Sr. Crow en 2019, uno a Bali y otro a California. La comida y el alojamiento para ambos viajes fueron regalados al juez Thomas, según la divulgación, pero no incluyó el valor exacto de los viajes. ProPublica informó el año pasado que el viaje de 2019 a Bali podría haber costado hasta $500,000. Como parte de su informe, el sitio web de noticias sin fines de lucro encontró que el juez Thomas aceptó vacaciones del Sr. Crow, un magnate de bienes raíces, casi todos los años durante dos décadas. En el momento en que se lanzó la noticia, el juez Thomas se defendió diciendo que este tipo de hospitalidad personal no necesitaba ser parte de la divulgación anual. La atención a la omisión llevó a críticas similares de otros jueces el año pasado. El viernes, los jueces Neil Gorsuch, Sonia Sotomayor, Brett Kavanaugh y Brown Jackson mencionaron regalías de libros como parte de sus divulgaciones financieras. El juez Brown Jackson obtuvo más de $893,000 por un adelanto de un libro para sus memorias aún no publicadas. El juez Kavanaugh reveló que recibió $340,000 por un próximo “memorias legales”. “