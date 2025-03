Ciudades de Florida, Arizona y más nombradas como los destinos ‘más acogedores’ de América.

Únete a Fox News para obtener acceso a este contenido

Cuando estés planeando tu próxima escapada doméstica o viaje por carretera en los EE. UU., la amabilidad puede ser importante.

Booking.com recientemente anunció las ciudades más acogedoras de los Estados Unidos en sus Premios de Reseñas de Viajeros 2025, que se basaron en 360 millones de reseñas verificadas de clientes.

Ben Harrell, director general de Booking.com, dijo que más de 70,000 socios han sido reconocidos solo en los Estados Unidos en los premios globales de este año.

Hawaii; Maine; Washington, D.C.; Utah e Idaho son los estados y distritos más acogedores en los Estados Unidos, según el grupo.

Los lugares más acogedores en los Estados Unidos incluyen San Agustín, Florida; Cape May, Nueva Jersey; Newport, Rhode Island; Joshua Tree, California; y Sedona, Arizona.

Si estás buscando conocer a algunas de las personas más amables de América, no busques más allá de estos destinos más acogedores en todo el país. (iStock)

“Notablemente, San Agustín, Florida, es uno de los ‘Globally Most Welcoming Cities'”, agregó Harrell.

Sigue leyendo para obtener ideas sobre qué ver y hacer en estos destinos.

San Agustín, Florida

La historia y la amabilidad van de la mano al visitar San Agustín, la ciudad más antigua de América. (San Agustín Ponte Vedra)

La ciudad más antigua de América – ha estado habitada continuamente desde 1565 – le da la bienvenida a todos los visitantes.

Considera observar la arquitectura del Distrito Histórico de San Agustín, una asombrosa variedad de estilos coloniales españoles, renacentistas mediterráneos y moriscos.

También puedes visitar el Castillo de San Marcos. En la costa de San Agustín, encontrarás un extenso fuerte de piedra de coquina diseñado para defender la ciudad de invasores extranjeros y con vistas al agua.

Es una oportunidad para los aficionados a la historia notar que es uno de los mejores ejemplos mejor conservados de arquitectura militar del siglo XVII en los EE. UU.

Otros lugares para visitar incluyen el Faro de San Agustín y el Museo Marítimo.

También hay numerosos recorridos a pie y en bicicleta donde puedes aprender sobre la historia de la ciudad de parte de amigables guías turísticos.

Cuando necesites descansar, visita el St. George Inn o el Marker 8 Hotel and Marina.

Newport, Rhode Island

Te sentirás como en casa al ver a tus amigos cuando visites Newport, R.I. (Descubre Newport/Corey Favino)

Se dice que Newport es el tipo de lugar que recibe a todos los visitantes con los brazos abiertos.

Visita Mend Yoga, un cálido estudio de yoga propiedad de dos hermanas que también son dueñas de The Nitro Bar, un popular café con dos ubicaciones en Newport y una en Providence.

Cuando estés en la ciudad, pasa por el Museo de Vela para educarte sobre una de las “Capitales de la Vela del Mundo” y visita tantos de los palacios de la Era Dorada como puedas (abiertos según la temporada).

Algunos incluyen The Breakers, Marble House y The Elms, aunque Doris Duke’s Rough Point Museum y la mansión Rosecliff también son geniales.

Puedes recorrer el Salón de la Fama del Tenis Internacional y la Sinagoga Touro, un sitio histórico nacional preservado que data de mediados del siglo XVIII y sirve como un símbolo de la libertad religiosa para todos los estadounidenses. Fue visitado por George Washington.

Cape May, Nueva Jersey

Hay mucho por hacer y hay muchas personas para conocer cuando estés en la ciudad de Cape May, N.J. (Visita Cape May MAC)

Para un lugar donde alojarte en Cape May, considera el Bed and Breakfast Angel of the Sea o el Resort Beachfront La Mer, dos de las selecciones principales de Booking.com para este acogedor pueblo costero.

Después de visitar la Playa de Cape May, puedes planear una parada en Washington Street Mall, un centro comercial al aire libre con arquitectura histórica de la Era Victoriana, boutiques, lugares de postres y restaurantes por montones.

Para vacacionistas mayores de 21 años, aventúrate a la Bodega y Viñedo Cape May, donde puedes disfrutar de una degustación de vinos o tener un brunch en la propiedad de 100 acres de tierras de cultivo.

Joshua Tree, California

¿Quieres un lugar para relajarte que se sienta como un hogar lejos de casa? Echa un vistazo a Joshua Tree en California. (Gry Space)

Joshua Tree está habitada por 6,700 residentes.

Considera visitar el Hotel Reset, programado para abrir en mayo de 2025, que está a solo cinco minutos en coche de la entrada norte del Parque Nacional Joshua Tree y cuenta con un paisaje desértico.

Algunas de las principales opciones de alojamiento de Booking.com en el mercado incluyen The Bungalows by Homestead Modern y Desert Cove.

Puedes disfrutar del espíritu local en Pappy & Harriet’s, establecido en 1982, que sirve como una casa de barbacoa, lugar de música en vivo y taberna de estilo rústico, todo en uno.

Otra opción es conseguir una mesa en Kitchen in the Desert. La oferta es una mezcla de cocina caribeña y americana nueva, y el restaurante cuenta con amplio espacio para comer en el patio.

Sedona, Arizona

Cuando visites Sedona, experimentarás una amplia gama de vistas con desiertos y acantilados en tu entorno. (L’Auberge de Sedona)

Se dice que Sedona es un lugar al que los viajeros van en busca de despertares espirituales.

Lleva zapatillas cómodas o botas de senderismo al hacer caminatas en cualquier lugar del País de las Rocas Rojas, un área de acantilados de arenisca con tonos rojos y óxido.

Considera hospedarte en L’Auberge de Sedona, un resort ubicado a lo largo de las orillas de Oak Creek, que ofrece experiencias como la experiencia de Respiración Chamánica, la sanación del sonido “7 Cuencos para 7 Chakras” y Reiki Chamánico con Tambor.

En estos terrenos, puedes brindarte algo de descanso y relajación en el Spa L’Apothecary, donde el Exfoliante Renovador de Manos y Pies de Chai o el Masaje de Amor Infinito completarán tu tiempo en uno de los destinos más acogedores de los EE. UU.