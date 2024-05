Ciudades chinas emiten advertencias sobre exceso de conductores de transporte de pasajeros ante un débil mercado laboral.

Los gobiernos municipales en China intentan evitar que sus ciudadanos desempleados se conviertan en conductores de ride-hailing, aunque la baja barrera de entrada sea atractiva en medio de un débil mercado laboral. La última advertencia provino de Jingdezhen, una ciudad conocida como el centro de la porcelana en la provincia de Jiangxi. La autoridad de transporte de la ciudad dijo que “el número de autos privados en la ciudad ha estado creciendo a lo largo de los años, y la capacidad del mercado de ride-hailing en línea está alcanzando su saturación”. “Ingresen a la industria de ride-hailing en línea con precaución”, dijo la autoridad en una publicación en su cuenta oficial de WeChat, agregando que un conductor local gana en promedio 240 yuanes al día por 15 viajes, de los cuales deben deducirse los gastos de comisión e impuestos. En comparación, el ingreso diario disponible promedio en Jingdezhen fue de 135 yuanes en 2023. Ha habido advertencias similares por lo menos en otras cinco ciudades desde abril. La semana pasada, Putian en la provincia de Fujian y Shangqiu en la provincia de Henan dijeron que el número de autos de ride-hailing está “alcanzando la saturación”. A finales de abril, Shangqiu, una ciudad en Henan con 7,7 millones de habitantes, tenía más de 1,100 conductores esperando activamente pedidos de ride en línea. “El número de autos y conductores ha estado creciendo rápidamente”, dijo la oficina de transporte local. Suzhou en la provincia de Jiangsu, la municipalidad de Chongqing y la ciudad de Yingtan en la provincia de Jiangxi emitieron anuncios similares el mes pasado. Suzhou dijo que más de 57,600 autos en su área céntrica se habían registrado para viajes a fines de marzo, un aumento de 3,466 desde un trimestre anterior. “[La oferta] de la industria está creciendo”, dijo. Chongqing dijo que menos del 60 por ciento de sus 118,000 autos registrados fueron despachados para viajes en el primer trimestre. “Dada la escala actual de pedidos, de hecho es difícil tener todos los autos involucrados en la operación de servicios de ride-hailing. La capacidad de los vehículos ha superado con creces la demanda real”, dijo. Ride-hailing se ha convertido en un trabajo de medio tiempo popular para muchos trabajadores despedidos en China, ya que solo requiere un automóvil y una licencia de conducir. El débil mercado laboral ha contribuido al exceso de oferta en la industria de ride-hailing. China tenía casi 6.6 millones de conductores de taxi en línea registrados a fines de 2023, un aumento de casi el 30 por ciento respecto al año anterior, según el ministerio de transporte del país. En contraste, el número de pasajeros de ride-hailing creció solo un 20,7 por ciento en el mismo período a 528 millones, según el Centro de Información de la Red de Internet de China. Las preocupaciones sobre la saturación del mercado llegaron al mismo tiempo que un cambio clave en el personal en el líder de la industria Didi Chuxing. El domingo, la compañía anunció que Jean Liu renunciaría como presidenta y directora de la junta. Mantendría su cargo como directora de recursos humanos y también sería nombrada “socio permanente” de la compañía. Este artículo apareció originalmente en el South China Morning Post (SCMP), la voz más autorizada que informa sobre China y Asia desde hace más de un siglo. Para más historias de SCMP, por favor explore la aplicación de SCMP o visite las páginas de Facebook y Twitter de SCMP. Copyright © 2024 South China Morning Post Publishers Ltd. Todos los derechos reservados. Copyright (c) 2024. South China Morning Post Publishers Ltd. Todos los derechos reservados.