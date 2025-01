Citigroup enfrenta demanda de €59 millones por oferta pública inicial de propiedad abandonada.

Desbloquee la Revista del Editor de forma gratuita

Citigroup se enfrenta a una demanda de €59 millones presentada por una firma de inversión con sede en el Reino Unido que alega que el banco de Wall Street proporcionó consejos “engañosos” e “inexactos” cuando trabajaba para ella en una posible cotización pública.

Alcimos, que quería recaudar capital para invertir en el mercado inmobiliario griego, alegó que perdió decenas de millones de euros en honorarios después de que los banqueros de Citi engañaran a la dirección de la empresa sobre el interés de los inversores en la OPV en 2018.

Citi ha negado las acusaciones, que se contienen en documentos presentados en el Tribunal Superior de Londres y que han sido revisados por el Financial Times.

La demanda se centra en Alcimos contratando a Citi a finales de 2017 para organizar y llevar a cabo reuniones tempranas con inversores sobre una posible venta de acciones en un vehículo de propósito especial y proporcionar retroalimentación a la empresa.

Alcimos alegó que Citi dijo de forma inexacta a su dirección que ciertos inversores no estaban interesados en apoyar una cotización. Alegó que los mismos inversores le habían dicho directamente a la empresa que estaban potencialmente interesados en participar en la OPV.

Citi, que argumentó que no había suficiente apoyo de los inversores para que la OPV propuesta fuera viable, negó haber tergiversado el nivel de interés de los inversores.

La demanda es una distracción no deseada para Citi, que está tratando de pasar página tras varios errores de alto perfil en los últimos años. El año pasado, el banco fue multado con $135.6 millones en EE. UU. por no corregir problemas de control de riesgos y gestión de datos de larga data, y se le impuso una multa de £62 millones en el Reino Unido por no evitar un error de trading de $1.4 mil millones debido a un dedo gordo.

En correos electrónicos mencionados en documentos judiciales, Linos Lekkas, un alto ejecutivo de operaciones de Citi que se jubiló el año pasado, se disculpó con la dirección de Alcimos por “cualquier inconsistencia en la comunicación de mensajes que inadvertidamente pudimos incluir en nuestra presentación o transmitir durante alguna de nuestras llamadas” antes de terminar la relación entre las empresas.

Alcimos luego reemplazó a Citi por Barclays en mayo de 2018, pero afirmó que “la necesidad de explicar el feedback de inversión inexacto de Citi y la sustitución de Citi afectaron negativamente el sentimiento de los inversores hacia la OPV propuesta”.

Finalmente, abandonaron la cotización porque las condiciones del mercado en deterioro significaban que “ya no había suficiente apetito de inversión”. Alcimos, que esperaba recaudar hasta €250 millones, alegó que “sufrieron pérdidas y daños” de €58.6 millones como resultado de cancelar la OPV. Citi lo disputó.

En su memoria de defensa, Citi dijo que había “insuficiente apetito de inversores para proceder con la OPV propuesta” y que el acuerdo “no podía seguir adelante si solo inversores de fondos de cobertura más pequeños estaban dispuestos a participar o si los compromisos de inversores más grandes eran relativamente pequeños en tamaño”.

El banco también dijo que, aunque había aceptado coordinar reuniones tempranas con inversores para el acuerdo propuesto, denominado “Proyecto Alfabeto”, nunca entró en un “acuerdo legalmente vinculante” para actuar como único coordinador global.

Alcimos fue liquidada en octubre tras una petición de un acreedor, según los documentos de la Companies House.

El caso fue trasladado al Receptor Oficial, parte del servicio de insolvencias del gobierno del Reino Unido, que ahora es responsable de gestionar los asuntos de la empresa y la liquidación, según una persona familiarizada con el asunto. Un portavoz del Receptor Oficial dijo que no comentaba sobre “casos en curso”.

Por separado, la empresa hermana de Alcimos, que se especializa en organizar y buscar financiación para litigios, coordinó el año pasado una reclamación para inversores afectados por el colapso de Greensill Capital.

Citi declinó hacer comentarios.