Citigroup acreditó erróneamente cuenta de cliente con $81 billones en ‘aproximación’

Citigroup acreditó la cuenta de un cliente con $81 billones cuando en realidad solo debía enviar $280, un error que podría dificultar el intento del banco de persuadir a los reguladores de que ha solucionado problemas operativos de larga data.

La transferencia interna errónea, que ocurrió en abril pasado y no se había reportado previamente, pasó desapercibida tanto por un empleado de pagos como por un segundo funcionario encargado de verificar la transacción antes de que fuera aprobada para ser procesada al inicio del día siguiente.

Un tercer empleado detectó un problema con los saldos de las cuentas del banco, encontrando el pago 90 minutos después de haberse realizado. El pago fue revertido varias horas después, según un relato interno del evento visto por el Financial Times y dos personas familiarizadas con el evento.

Ningún fondo salió de Citi, que divulgó el “casi error” a la Reserva Federal y la Oficina del Contralor de la Moneda, según otra persona con conocimiento del asunto.

El banco dijo que sus “controles detectores identificaron rápidamente el error de ingreso entre dos cuentas de libro mayor de Citi y revertimos la entrada” y que estos mecanismos “también habrían detenido cualquier fondo que saliera del banco”.

Agregó: “Si bien no hubo impacto en el banco o en nuestro cliente, el episodio subraya nuestros continuos esfuerzos por eliminar procesos manuales y automatizar controles”.

Un total de 10 casos de “casi errores” – incidentes en los que un banco procesa la cantidad incorrecta pero finalmente logra recuperar los fondos – de $1bn o más ocurrieron en Citi el año pasado, según un informe interno visto por el FT. La cifra fue ligeramente más baja que los 13 del año anterior. Citi declinó hacer comentarios sobre este conjunto más amplio de eventos.

Los “casi errores” no necesitan ser reportados a los reguladores, lo que significa que no hay datos públicos comprensivos sobre la frecuencia con la que ocurren estos incidentes en todo el sector. Varios ex reguladores y gestores de riesgo bancario dijeron que los “casi errores” de más de $1bn eran inusuales en la industria bancaria de EE. UU.

La serie de “casi errores” en Citi destaca cómo el banco de Wall Street está luchando por reparar sus problemas operativos casi cinco años después de enviar por error $900mn a acreedores involucrados en una batalla controvertida sobre la deuda del grupo cosmético Revlon.

El pago erróneo de Citi a Revlon llevó al destitución del entonces director ejecutivo, Michael Corbat, a grandes multas y a la imposición de órdenes de consentimiento regulatorias que requieren solucionar los problemas.

Jane Fraser, quien asumió el cargo de máxima autoridad de Citi en 2021, ha descrito la corrección de los problemas regulatorios de Citi como su “principal prioridad”. Aun así, el grupo fue multado con $136mn el año pasado por la OCC y la Reserva Federal por no corregir problemas en el control de riesgos y la gestión de datos.

El “casi error” de $81tn de Citi en abril fue debido a un error de ingreso y a un sistema de respaldo con una interfaz de usuario engorrosa, según personas familiarizadas con el incidente. A mediados de marzo, cuatro transacciones por un total de $280 destinadas a la cuenta de custodia de un cliente en Brasil fueron bloqueadas por una pantalla que detecta pagos que podrían ser violaciones de sanciones.

El pago fue desbloqueado rápidamente, pero de todas formas quedó atascado en el sistema del banco y no se pudo completar de forma normal.

El equipo de tecnología de Citi instruyó al empleado de procesamiento de pagos a ingresar manualmente las transacciones en una pantalla de respaldo raramente utilizada. Una peculiaridad del programa era que el campo de monto venía prellenado con 15 ceros, que la persona que ingresaba la transacción necesitaba borrar, algo que no sucedió.