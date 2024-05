Circunscripción de Kurukshetra de las Elecciones de la Lok Sabha de Haryana 2024: Fecha de Votación, Resultado, Lista de Candidatos, Partidos Principales, Calendario | Noticias de India

NUEVA DELHI: Kurukshetra es uno de los 10 distritos electorales del Lok Sabha (parlamentario) en Haryana. Esta distrito cubre toda la región de Kurukshetra y Kaithal y parte del distrito de Yamunanagar.

En las elecciones generales de 1952, las áreas que ahora comprenden el distrito de Kurukshetra formaban parte del distrito Parlamentario de Karnal. Era entonces un asiento de Lok Sabha de Kaithal y hasta 1977 su sede también era Kaithal.

Según el censo de 2011, Kurukshetra tenía una población de 964,655, de los cuales 510,976 eran hombres y 453,679 eran mujeres. La tasa de alfabetización promedio era de 76.31.

Programación: Fecha de votación y resultado

Las elecciones al Lok Sabha de 2024 en Kurukshetra se llevarán a cabo el 25 de mayo (Fase 6). El conteo de votos será el 4 de junio.

Candidatos:

En el distrito de Kurukshetra, Naveen Jindal, presidente de 54 años de Jindal Steel and Power Ltd (JSPL) y ex dos veces diputado del Congreso (2004, 2009), se postula en un boleto del BJP. Jindal perdió las elecciones de 2014 contra el BJP y no se presentó en 2019, cuando Nayab Singh Saini del BJP, el actual CM, obtuvo una victoria sobre Nirmal Singh del Congreso por un margen de más de 3,84 lakhs de votos.

El campo de la oposición en Kurukshetra parece estar alentado por la percepción de antiincumbencia y la postura de los protestantes agrícolas. Sin embargo, existen preocupaciones sobre una posible división en los votos de los agricultores entre el candidato del bloque INDIA Sushil Gupta de AAP y el candidato del Indian National Lok Dal (INLD) Abhay Singh Chautala.

Mientras que Abhay Chautala plantea un desafío para AAP, el candidato del Jannayak Janta Party (JJP) Pala Ram Saini puede afectar el banco de votos del BJP, especialmente entre la comunidad Saini (OBC), que constituye aproximadamente el 8% de la población del distrito.

Partidos principales:

El JJP, liderado por Dushyant Chautala, había sido un aliado crucial en el gobierno de coalición liderado por el BJP en el estado hasta el 12 de marzo de este año. En esa fecha, el BJP cortó inesperadamente los lazos con el partido mientras reemplazaba a Manohar Lal Khattar con Saini como CM.

Kurukshetra ha estado a la vanguardia de las protestas de los agricultores en Haryana desde 2020-21, cuando comenzó el movimiento contra las ahora derogadas tres leyes agrícolas centrales.

En las elecciones de 2019, Kurukshetra registró un 74.32% de participación de votantes y el candidato del BJP Nayab Singh ganó con un margen de victoria de 3,84,591 votos, asegurando 6,88,629 votos. Nayab Singh derrotó a Nirmal Singh del Congreso, que obtuvo 3,04,038 votos.

