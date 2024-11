Círculo de búsqueda puede volverse más colorido con una próxima actualización.

Circle to Search parece estar preparándose para volverse más colorido y divertido de usar. Activar la función puede mostrar un arcoíris de colores, y los colores pueden rodear el círculo que dibujes.

Circle to Search fue anunciado en enero de 2024, y desde entonces, Google ha estado trabajando en mejorarlo. Google ha añadido la capacidad para que la función escanee códigos de barras y códigos QR automáticamente, junto con otras mejoras.

Ahora, Google está trabajando en una nueva actualización. Esta vez, no se añadirá a las capacidades de la función, pero se pretende hacerla más bonita.

Los compañeros de Android Authority han encontrado referencias sobre los próximos cambios en Circle to Search dentro de la versión beta 15.47.26.sa.arm64 de la aplicación de Google.

Actualmente, cuando activas Circle to Search, te da la bienvenida una animación: una ola de luz brillante abarca brevemente tu pantalla. No se muestran colores con la animación.

Con una próxima actualización, Google puede dar algo de color a Circle to Search. La actualización aún está en desarrollo, pero Android Authority logró activarla para echar un vistazo rápido a los cambios en proceso.

Cuando se activa esta función, ya no tienes la animación brillante, sino que en su lugar obtienes un arcoíris. Se parece un poco al efecto de arcoíris de Apple Intelligence.

La nueva animación no es el único cambio visual en el que Google está trabajando. Además, el trazado también cambia ligeramente. Actualmente, al trazar, obtienes una línea blanca sólida, pero esto cambiará para rodear la línea en colores cambiantes con la próxima actualización.

Encuentro estos cambios muy atractivos. No todo debería centrarse en añadir nuevas funciones: a veces, refinar cómo se ven las cosas y hacerlas más interesantes también es una actualización válida. Me alegra que Google esté pensando en el aspecto visual, no solo en las funciones.

