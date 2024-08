Cinco razones para saltarse el iPhone 16 y esperar al iPhone 17

“

Tal vez estés esperando con anticipación septiembre para el iPhone 16 y iPhone 16 Pro, ya que el próximo mejor iPhone de Apple toma el escenario. Los buques insignia de este año están configurados para ser un gran salto sobre el iPhone 16 gracias a un nuevo chip A18, botón de Captura y, por supuesto, Inteligencia de Apple.

Sin embargo, la mayoría de los usuarios de iPhone no actualizan cada año. Si estás indeciso sobre el iPhone 16, probablemente apreciarías un poco de visión sobre los planes de Apple para el iPhone 17 el próximo año.

Aquí hay 5 razones por las que quizás quieras esperar hasta 2025 para un nuevo iPhone.

Pantalla de 120Hz

El principal rumor del iPhone 17 indica que Apple introducirá una pantalla ProMotion de 120Hz en toda la línea, abandonando la pantalla de 60Hz que ha frenado a los modelos regulares durante varios años. Si eso es cierto, sería uno de los cambios más sísmicos en la historia de la línea de iPhones.

(Crédito de la imagen: Future)

iPhone 17 slim

Apple tiene cuatro modelos en su línea actual, y 2024 debería traer un nuevo iPhone 16 Plus. Sin embargo, se rumorea que el Plus está fuera el próximo año a favor de un nuevo iPhone 17 Slim. Se dice que el iPhone 17 Slim contará con una nueva pantalla de 6.6 pulgadas, más grande que el modelo regular de 6.1 pulgadas actualmente disponible, pero más pequeño que las opciones Plus y Pro Max. Naturalmente, también será muy delgado, se espera que Apple enfatice “diseños de factor de forma innovadores en lugar de competir en especificaciones de hardware”.

48 megapíxeles

El iPhone 17 podría traer dos grandes actualizaciones de cámara que podrían hacer que los posibles clientes del iPhone 16 duden. Se espera que Apple introduzca un tercer lente de 48MP en los modelos Pro del iPhone 17, completando la trifecta, pero es probable que el iPhone 17 herede el segundo lente de 48MP rumoreado para el iPhone 16 Pro de este año.

Mejores selfies

Esa no es la única actualización de cámara, ya que hay informes de que el iPhone 17 podría contar con una cámara frontal de 24MP para mejores selfies, el doble de la oferta actual.

Face ID bajo la pantalla

El último gran cambio que llegará al iPhone 17 podría ser una configuración de Face ID bajo la pantalla que reduciría drásticamente el tamaño de Dynamic Island, ¡o incluso eliminarlo por completo!

Arranque

(Crédito de la imagen: Future)

(Crédito de la imagen: Future)

(Crédito de la imagen: Future)

(Crédito de la imagen: Apple)

(Crédito de la imagen: Intel)

