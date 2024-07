Cinco puntos clave del discurso de aceptación de Donald Trump

“

Donald Trump aceptó la nominación de su partido para presidente por tercera vez el jueves por la noche con el discurso de convención política más largo en la historia moderna de EE. UU.

Aquí hay cinco puntos clave de su discurso de 92 minutos que concluyó una dramática Convención Nacional Republicana de cuatro días, que ocurrió solo días después de que evitara por poco la muerte por una bala de un pretendiente asesino.

Trump se dirigió al centro. . .

Trump abrió y cerró su discurso con llamados a la unidad nacional y la sanación, diciendo: “La discordia y la división en nuestra sociedad deben ser sanadas”

“Estoy postulando para ser presidente de todo Estados Unidos, no de la mitad de Estados Unidos, porque no hay victoria en ganar para la mitad de Estados Unidos,” dijo Trump al principio, en un aparente intento de ganarse no solo a los miles de fervientes seguidores que llenaban el estadio en Milwaukee, sino también a los millones de estadounidenses que se esperaba que sintonizaran el discurso en horario estelar desde casa.

. . . pero también puso al mundo en aviso sobre una agenda de ‘América primero’

Trump indicó que las disputas comerciales que sacudieron los mercados y las empresas de todo el mundo durante su tiempo en la Casa Blanca volverían si fuera elegido para otros cuatro años como presidente.

“Durante mucho tiempo, otros países se han aprovechado de nosotros . . . muchas veces estos otros países son considerados supuestos aliados. Se han aprovechado de nosotros durante años. Perdemos empleos, perdemos ingresos, y ellos lo ganan todo y arruinan nuestros negocios, arruinan a nuestra gente. Lo detuve durante cuatro años . . . y lo detendré nuevamente,” dijo Trump, en comentarios que subrayaron el giro populista y proteccionista del partido Republicano bajo su liderazgo.

“No permitiremos que los países vengan, nos quiten empleos y saqueen nuestra nación,” agregó Trump. “La forma en que venderán sus productos en Estados Unidos es construirlos en Estados Unidos, y solo en Estados Unidos.”

Trump invocó a Dios mientras relataba su casi asesinato

Trump invocó repetidamente a Dios el jueves por la noche mientras relataba el intento de su vida el fin de semana pasado e insistía en que un poder superior lo había salvado de una muerte prematura.

“No se supone que deba estar aquí,” dijo, antes de detallar lo que sucedió cuando un tirador intentó matarlo en un mitin de campaña en Pennsylvania. Eso provocó aplausos de la multitud: “Sí debes estarlo.”

“Estoy ante ustedes en este estadio solo por la gracia del Dios todopoderoso,” añadió Trump.

La intervención divina fue un tema recurrente de la Convención Nacional Republicana de cuatro días, con innumerables oradores atribuyendo a Dios haber salvado la vida de Trump.

Antes del discurso principal de Trump el jueves por la noche, Franklin Graham, hijo del famoso pastor evangélico Billy Graham, dirigió al estadio en una oración por el candidato republicano.

Melania e Ivanka finalmente se presentaron

Trump estuvo acompañado por casi todos sus familiares cercanos cuando aceptó formalmente la nominación del partido Republicano para presidente. Esto incluyó una rara aparición pública de su esposa, Melania Trump, quien ha evitado la campaña desde que su esposo lanzó su última candidatura a la Casa Blanca en noviembre de 2022.

Varios familiares de Donald Trump, incluida su esposa Melania, su hija Ivanka y su hijo Eric, asistieron a la última noche de la convención republicana © Brendan Smialowski/AFP/Getty Imágenes

Melania, que es la tercera esposa de Trump, entró al estadio de la convención por su cuenta, mientras sonaba una grabación de la Novena Sinfonía de Beethoven por los altavoces.

También fue notable la aparición de la hija mayor de Trump, Ivanka Trump, y su esposo, Jared Kushner. La pareja fue una presencia constante en la Casa Blanca de Trump como asesores principales del entonces presidente. Pero Ivanka hasta el jueves había optado por no aparecer públicamente en apoyo a la última candidatura de su padre a la Casa Blanca.

Se unió a tres de sus cuatro hermanos – Donald Trump Jr, Eric Trump y Tiffany Trump – junto con sus parejas y varios de sus sobrinos y sobrinas en el escenario con el patriarca de la familia después de su discurso.

La entrega de Trump fue más plana de lo habitual

La entrega de Trump el jueves por la noche fue en muchos casos más sobria de lo habitual, en aparente reflejo de la seriedad del intento de asesinato que sobrevivió solo días antes.

Sin embargo, Trump revivió algunas de las bromas y frases ingeniosas que a menudo invoca en la campaña, incluida: “El tardío, grande, Hannibal Lecter. Nos encantaría tenerte para cenar.”

Su nivel de energía a veces parecía bajo. Su voz estaba apagada y era inaudible para algunos en el enorme estadio de Milwaukee en algunos puntos.

A pesar de eso, la multitud lo animó, y la exhibición de resistencia – Trump habló por más de 90 minutos, a menudo divagando de sus comentarios preparados – ofreció un contraste con las luchas recientes de Joe Biden.

