Cinco preguntas clave que quedan.

El sub marino Titan estaba en un viaje para ver los restos del Titanic. Era el submarino que prometía a los pasajeros el viaje de sus vidas. Una oportunidad para descender 3.800m (12.500ft) a las profundidades del Atlántico y visitar los restos del Titanic. Pero el año pasado, un buceo del sub Titan de Oceangate salió trágicamente mal. La embarcación sufrió una falla catastrófica cuando se acercaba al fondo marino, matando a las cinco personas a bordo. La Guardia Costera de EE. UU. está llevando a cabo una audiencia pública el 16 de septiembre para examinar por qué ocurrió el desastre, desde el diseño poco convencional del submarino hasta las advertencias de seguridad ignoradas y la falta de regulación en las profundidades. Titan comenzó su descenso bajo las olas en la mañana del 18 de junio de 2023. A bordo estaban el CEO de Oceangate, Stockton Rush, el explorador británico Hamish Harding, el veterano buzo francés Paul Henri Nargeolet, el empresario británico-pakistaní Shahzada Dawood y su hijo de 19 años, Suleman. Más tarde ese día, después de que la embarcación no volviera a emerger, la Guardia Costera de EE. UU. fue notificada, desencadenando una vasta operación de búsqueda y rescate. El mundo observaba y esperaba noticias del submarino desaparecido. Pero el 22 de junio, se descubrieron restos a unos 500m (1.600ft) de la proa del Titanic. Titan había implosionado apenas una hora y 45 minutos después de iniciar el buceo. Estas son cinco preguntas clave que aún deben ser respondidas. En sentido horario desde arriba a la izquierda: Stockton Rush, Hamish Harding, Shahzada Dawood y su hijo Suleman, y Paul-Henri Nargeolet estaban todos a bordo del Titan. ¿Sabían los pasajeros que el buceo estaba saliendo mal? Los que estaban en el Titan podían mantener contacto con la nave de apoyo, el Polar Prince, con mensajes de texto enviados a través de su sistema de comunicaciones a bordo. Los registros de estos intercambios podrían revelar si hubo alguna indicación de que el sumergible estaba fallando. La embarcación también tenía un dispositivo de monitoreo acústico, esencialmente micrófonos fijados al submarino para detectar señales de que se estaba doblando o rompiendo. “Stockton Rush estaba convencido de que si hubiera un fallo inminente del sumergible, recibirían una advertencia auditiva en ese sistema”, explica Victor Vescovo, un destacado explorador de aguas profundas. Pero dijo que era muy escéptico de que esto hubiera dado tiempo suficiente al submarino para regresar a la superficie. “El problema es ¿cuán rápido sucedería esa advertencia?” Si no hubo problemas aparentes durante el descenso y las alarmas no sonaron, es posible que los pasajeros a bordo desconocieran su destino inminente. La implosión en sí misma fue instantánea, no habría habido tiempo para que los pasajeros siquiera registraran lo que estaba sucediendo. ¿Qué parte del submarino Titan falló? Los expertos forenses han estado examinando los restos del Titan para encontrar la raíz del fallo. Hubo varios problemas con su diseño. La ventana del mirador solo estaba calificada para una profundidad de 1.300 m (4.300 pies) por su fabricante, pero el Titan estaba buceando casi tres veces más profundo. El casco del Titan también tenía una forma inusual – cilíndrica, en lugar de esférica. La mayoría de los submarinos de aguas profundas tienen un casco esférico, por lo que el efecto de la presión aplastante de las profundidades se distribuye de manera igual. El casco del submarino también estaba hecho de fibra de carbono, un material poco convencional para una embarcación de aguas profundas. Los metales como el titanio se utilizan más comúnmente ya que son confiables bajo presiones inmensas. “La fibra de carbono se considera un material impredecible [en el océano profundo]”, explica Patrick Lahey, CEO de Triton Submarines, un fabricante líder. Cada vez que el Titan descendía al Titanic – y había realizado múltiples inmersiones – la fibra de carbono se comprimía y dañaba. “Se estaba debilitando progresivamente porque las fibras se rompían”, dijo. Las juntas entre diferentes materiales también generaban preocupación. La fibra de carbono estaba unida a dos anillos de titanio, creando puntos débiles. Patrick Lahey dijo que la industria comercial de submarinos tenía un historial de seguridad de larga data e impecable. “El artilugio de Oceangate fue una aberración”, le dijo a BBC News. ¿Los sonidos del océano distraían de la búsqueda? Barcos, aviones y vehículos operados de forma remota (ROV) fueron enviados al Atlántico para tratar de encontrar al Titan. Un par de días después de la búsqueda, hubo informes de ruidos submarinos captados por el sonar de un avión de búsqueda, planteando la posibilidad de que provinieran del submarino. Los ROVs fueron enviados para localizar la fuente pero no encontraron nada. Aún no está claro cuáles eran los sonidos: el océano es ruidoso y aún más durante una operación como esta. Se detectó un sonido submarino más pertinente mediante el sistema de sonar de la Armada de los EE. UU. en el momento en que el submarino desapareció: una señal acústica consistente con una implosión. La información solo se hizo pública el día en que se encontraron los restos del Titan. No se sabe cuándo se informó a la Guardia Costera de EE. UU. sobre el ruido, o si se informó a las familias y amigos que esperaban en el barco de apoyo del submarino. Finalmente, los robots de aguas profundas regresaron al lugar donde desapareció el Titan y se encontraron los restos. Rory Golden, quien estaba en la expedición de Oceangate cuando se perdió el contacto, le dijo recientemente a la BBC que las personas a bordo de la embarcación de superficie experimentaron cuatro días de miedo y “falsas esperanzas”. ¿Por qué se ignoraron las preocupaciones de seguridad por parte de Oceangate? Muchos estaban preocupados por el submarino de Oceangate. Victor Vescovo dice que estaba tan preocupado que instó a varios pasajeros a no bucear en el Titan, incluido su amigo Hamish Harding, uno de los cinco fallecidos. “Le dije, sin rodeos, que no debería subir al sumergible”, dijo. Las preocupaciones sobre la seguridad también se plantearon directamente a Oceangate, incluso por parte del ex director de operaciones marinas de la compañía, David Lochridge, quien evaluó el submarino mientras estaba en desarrollo. Documentos judiciales de EE. UU. de 2018 muestran que Lochridge identificó numerosas “preocupaciones serias de seguridad” y que la falta de pruebas podría “someter a los pasajeros a un peligro extremo potencial en un submarino experimental”. Ingenieros de la Sociedad de Tecnología Marina también dijeron que el enfoque experimental de Oceangate podría resultar en “resultados negativos (desde menores hasta catastróficos)” en una carta compartida con Stockton Rush. En un intercambio de correos electrónicos mostrado a BBC News el año pasado, el especialista en aguas profundas Rob McCallum le dijo a Rush que el submarino no debería usarse para operaciones comerciales de buceo profundo y que estaba poniendo a los pasajeros en una “dinámica peligrosa”. En respuesta, Rush dijo que estaba “cansado de los actores de la industria que intentan usar un argumento de seguridad para detener la innovación” y desestimó las advertencias de que mataría a alguien como “infundadas”. Con la muerte del CEO de Oceangate, nunca podremos preguntar por qué decidió no escuchar estas preocupaciones. Pero las audiencias públicas podrían revelar quién más en la compañía sabía de ellas y por qué no se tomó ninguna acción. ¿Por qué las autoridades permitieron que el Titan buceara? Los submarinos de aguas profundas pueden pasar por una extensa evaluación de seguridad llevada a cabo por organizaciones marinas independientes y especializadas como el American Bureau of Shipping (ABS) o DNV (una organización global de acreditación con sede en Noruega). Oceangate optó por no someter al Titan a este proceso. La evaluación habría confirmado si la embarcación – desde su diseño hasta su construcción, pruebas y operaciones – cumplía con ciertos estándares. La mayoría de los operadores optan por certificar sus submarinos de aguas profundas, pero no es obligatorio. Rush describió su submarino como “experimental” y, en una publicación de blog en 2019, argumentó que la certificación “ralentizaba la innovación”. En un intercambio de correos electrónicos con Rob McCallum, dijo que no necesitaba un papel que demostrara que el Titan era seguro, y que sus propios protocolos y el “consentimiento informado” de los pasajeros eran suficientes. Los pasajeros del Titan pagaron hasta $250,000 (£191,135) por un lugar. Todos tuvieron que firmar una renuncia de responsabilidad. El empresario irlandés Oisin Fanning hizo dos inmersiones en el Titan en 2022, la última antes del fatal desastre del submarino. Dijo que el equipo de Oceangate se tomaba en serio la seguridad, con extensas reuniones informativas antes de cada descenso. Pero no le quedó claro que el Titan no había sido certificado. “Estaría mintiendo si dijera que no pensaba que ya se había hecho algo así – que se conformaba con ciertas normas”, dijo. “Todos sabíamos que el Titan era experimental. Estábamos muy seguros, porque obviamente había habido algunas inmersiones antes de eso, y parecía estar funcionando bien.” Las audiencias públicas durarán dos semanas. La esperanza es que las respuestas que proporcionen puedan evitar que ocurra un desastre como este nuevamente.