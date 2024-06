Cinco por debajo, Salesforce y más

Echa un vistazo a las empresas que están marcando la diferencia en la negociación de mediodía: Five Below: las acciones de Five Below cayeron un 12% después de que el minorista de descuentos no lograra alcanzar las estimaciones de ingresos del primer trimestre de Wall Street y ofreciera una orientación decepcionante. Para el trimestre actual, Five Below dijo que espera entre $830 millones y $850 millones en ingresos, mientras que los analistas encuestados por LSEG esperaban $883 millones. Salesforce: las acciones subieron un 2,7% después de que se supiera que el miembro de la junta de Salesforce y co-CEO del inversor activista ValueAct, Mason Morfit, ha aumentado su participación en la empresa de software a casi $1 mil millones. El movimiento se hizo a principios de esta semana y se produjo días después de que la compañía informara de su primer fallo en los ingresos desde 2006. Lululemon: las acciones subieron un 5,7% después de que el minorista de ropa deportiva superara las ganancias. El beneficio por acción fue de $2.54 en comparación con los $2.38 esperados por los analistas encuestados por LSEG. Los ingresos fueron de $2.21 mil millones, superando la estimación consensuada de $2.19 mil millones. Lululemon emitió una guía débil para el trimestre actual, pero su guía de beneficio por acción para el año completo estuvo por encima de las expectativas. Sprinklr: las acciones de la empresa de tecnología empresarial cayeron un 16% después de que su orientación para el trimestre actual y el año completo fuera más débil de lo esperado. Para los ingresos del año completo, la empresa redujo su rango a entre $779 millones y $781 millones, que está por debajo de la previsión consensuada de $805.4 millones de los analistas, según FactSet. Su guía anterior estaba establecida entre $804.5 millones y $805.5 millones. Old Dominion Freight Line: las acciones cayeron un 3% después de que la empresa de transporte de carga informara de un enfriamiento del crecimiento de tonelaje. La empresa registró un aumento del 1.5% en mayo, frente a un aumento del 2.3% en abril. Smartsheet: las acciones de la tecnología de lugar de trabajo subieron un 16.5% tras los resultados de las ganancias del primer trimestre que superaron las expectativas de Wall Street. La empresa registró ganancias ajustadas de 32 centavos por acción, superando los 27 centavos de ganancias por acción que los analistas encuestados por LSEG estaban anticipando. Smartsheet también registró $263 millones en ingresos, que es superior a los $258 millones anticipados. Instacart: las acciones de entrega de comestibles aumentaron un 8.3% después de que la empresa anunciara un programa de recompra de acciones. Instacart recomprará hasta $500 millones en total de sus acciones comunes. J.M. Smucker: las acciones del fabricante de alimentos y bebidas subieron aproximadamente un 5% después de un informe de ganancias mejor de lo esperado para su cuarto trimestre del año fiscal 2024. La compañía registró ganancias de $2.66 por acción, mejor que la estimación consensuada de $2.33 en ganancias por acción de LSEG. Fluence Energy: las acciones de almacenamiento de energía cayeron aproximadamente un 6.4% después de una rebaja a neutral desde comprar en Guggenheim. La firma inversora calificó las acciones de “justamente valoradas” después de un reciente rally. Ultragenyx Pharmaceutical: las acciones de la empresa biofarmacéutica subieron alrededor de un 3% después de una actualización de Goldman Sachs a comprar desde neutral. El banco ve un potencial al alza para las acciones debido a su “diversificado pipeline de enfermedades raras”, diciendo que tiene “mayor convicción” en su tratamiento con anticuerpos monoclonales para la enfermedad de huesos frágiles, también conocida como osteogénesis imperfecta. StoneCo: las acciones de la empresa de tecnología financiera subieron un 3% después de que JPMorgan elevara la acción a sobrepeso desde neutral. El banco citó su potencial de ganancias por acción y la valoración descontada como razones para la llamada. – CNBC’s Samantha Subin, Michelle Fox, Lisa Han y Alex Harring contribuyeron con el reportaje.