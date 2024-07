Cinco personas muertas por ataque con misil ruso en Ucrania central

Al menos cinco personas han sido asesinadas por un ataque de un dron y misil ruso en la ciudad ucraniana central de Dnipro, informaron funcionarios. Un total de 53 personas resultaron heridas en la explosión de la madrugada del miércoles, escribió el gobernador regional Serhii Lysak en Telegram. Tiendas, escuelas y hospitales resultaron dañados por el ataque. Lysak describió el ataque como “vicioso”. Las imágenes compartidas en las redes sociales mostraban una gran columna de humo y fuego surgir de los edificios después de la explosión. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky condenó el ataque y renovó su solicitud a los aliados occidentales de proveer a su gobierno con sistemas de defensa aérea adicionales. “Solo dos cosas pueden detener este terror ruso: sistemas modernos de defensa aérea y las capacidades de largo alcance de nuestras armas”, escribió en las redes sociales. Dnipro, una ciudad con una población previa a la guerra de cerca de un millón de personas, ha sido un objetivo frecuente de los ataques rusos desde que la guerra comenzó hace más de dos años. El año pasado, 40 personas murieron después de que un misil ruso impactara un edificio de apartamentos residencial en la ciudad. La fuerza aérea ucraniana dijo que derribó seis drones y cinco de los siete misiles que apuntaron a la ciudad en la madrugada del miércoles. Sin embargo, las imágenes publicadas por Lysak después del bombardeo mostraban edificios destrozados en el centro de la ciudad, con cristales hechos añicos esparcidos por el suelo. Georgii, un testigo anciano con la nariz vendada y la cara ensangrentada, dijo a la agencia de noticias Reuters: “Hubo una explosión tan fuerte que la onda me golpeó y caí”. Entre los heridos se encontraba una niña de 14 años, dijo Lysak. Cuatro personas más en condiciones serias estaban siendo tratadas en el hospital, agregó. El jefe del consejo regional, Mykola Lukashuk, condenó lo que llamó un acto de “terror cínico” por parte de las fuerzas rusas. Se ha declarado un día oficial de duelo por parte de las autoridades de la ciudad. En otros lugares, dos civiles murieron en ataques nocturnos en el este de Ucrania, según funcionarios en Donetsk y Luhansk. En Kharkiv, una persona murió y otras ocho resultaron heridas – incluyendo un niño de ocho años – en un bombardeo ruso, dijeron fiscales locales. Rusia ha intensificado sus ataques aéreos contra Ucrania en los últimos meses. Aunque Moscú niega atacar infraestructura civil, la misión de monitoreo de derechos humanos de la ONU dijo que mayo fue el mes más mortífero para las víctimas civiles en casi un año. Zelensky ha emitido solicitudes cada vez más urgentes de nuevos sistemas de defensa aérea en ese tiempo, instando a sus aliados en Occidente a ignorar las amenazas rusas de que tales acciones podrían desencadenar una escalada de tensiones. El martes, se reunió con el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, quien acaba de asumir la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea. Orban ha sido durante mucho tiempo el aliado más cercano del presidente ruso Vladimir Putin en Europa y ha criticado con frecuencia los paquetes de ayuda de la UE para Ucrania. La relación entre ambos no fue cálida durante la tensa reunión en Kyiv, con Orban instando a Zelensky a buscar un alto al fuego y negociaciones de paz aceleradas. En otras noticias, el Ministerio de Defensa de Rusia dijo el miércoles que capturó un distrito clave en el asentamiento de Chasiv Yar. La pequeña ciudad en el este de Ucrania ha sido el centro de intensos combates durante meses. La ciudad, que ha sido arrasada por bombardeos interminables, es vista como un potencial lugar de avance para las fuerzas rusas mientras avanzan en las áreas que aún son controladas por Ucrania en la región de Donetsk. Kyiv aún no ha comentado sobre las afirmaciones. Mientras tanto, la agencia de inteligencia militar de Ucrania ha dicho que fue responsable de un incendio que estalló en un buque de guerra ruso en el Mar Báltico en abril. El portavoz de GUR Andriy Yusov dijo a Reuters que la agencia había apuntado al barco de misiles Serpukhov, que operaba en conjunto con un grupo pro-Kyiv llamado la legión de la Libertad de Rusia. “Como resultado del sabotaje, logramos arruinar el barco desde adentro y destruir completamente la comunicación y sus medios de automatización”, dijo la legión en su cuenta de Telegram. Esto ocurre mientras Moscú afirmó que Ucrania llevó a cabo tres ataques con drones en la planta nuclear de Zaporizhzhia el jueves. La gerencia rusa de la planta dijo que varios trabajadores resultaron heridos en el ataque. El organismo de vigilancia nuclear de la ONU -la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA)- calificó los ataques como una “amenaza para la seguridad nuclear y la vida de las personas”, y añadió que “deben detenerse”. Kyiv aún no ha comentado sobre las acusaciones. La planta ha estado bajo control ruso desde marzo de 2022 y ha sido objeto de frecuentes ataques, con ambos lados intercambiando acusaciones.