Cinco personas acusadas en la muerte del difunto Liam Payne, estrella de One Direction.

Cinco personas han sido acusadas en conexión con la muerte del ex miembro de One Direction, Liam Payne, en Argentina, según las autoridades locales en una declaración el lunes. El músico de 31 años falleció en octubre después de caerse de un balcón de hotel en Buenos Aires. En la declaración, la jueza Laura Bruniard dijo que decidió avanzar y procesar el caso. Bruniard mencionó a cinco personas incluyendo al gerente del Hotel Casa Sur, la recepcionista y uno de los amigos de Payne, Roger Nores, quienes han sido acusados de homicidio culposo. Dos empleados del hotel más han sido acusados de suministrar drogas y han sido ordenados en custodia. En Argentina, los acusados pueden apelar contra los cargos; sin embargo, si su apelación falla, el juicio comienza. Si son condenados, los acusados podrían enfrentar hasta cinco años de prisión, reportó la BBC. Sin embargo, la pena por suministrar drogas es más severa en el país, enfrentando entre cuatro y 15 años de cárcel. El mes pasado, las autoridades argentinas informaron que en una prueba de toxicología, Payne tenía alcohol, cocaína y un antidepresivo con receta en su sistema antes de su muerte. El servicio fúnebre para Payne se llevó a cabo en Londres, Inglaterra a finales de noviembre. Los ex compañeros de banda de One Direction, Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik estuvieron presentes. Después de la muerte de Payne, Malik publicó un tributo a su compañero de banda. Él dijo, “Liam, me encuentro hablando en voz alta contigo, esperando que puedas escucharme, no puedo evitar pensar egoístamente que había muchas más conversaciones para nosotros en nuestras vidas.”