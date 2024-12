Cinco periodistas de Gaza muertos en ataque israelí.

Un canal de televisión palestino dice que cinco de sus periodistas han sido matados en un ataque israelí en la Franja de Gaza central. Los periodistas estaban en una furgoneta de Quds Today estacionada fuera del hospital al-Awda, donde la esposa de uno de los periodistas estaba a punto de dar a luz, en el campamento de refugiados de Nuseirat central. El canal publicó un video de lo que dijo era el vehículo ardiendo con letreros de “prensa” en las puertas traseras. La Fuerza Aérea israelí dijo que había atacado “de manera dirigida y con orientación de inteligencia” a un vehículo con miembros del grupo armado Yihad Islámica Palestina (PIJ) en su interior. Añadió que se habían tomado medidas para minimizar las bajas civiles. La BBC no ha podido verificar las afirmaciones hechas por ninguno de los dos bandos. Quds Today está afiliado al grupo PIJ que participó en el ataque liderado por Hamas el 7 de octubre de 2023 en Israel. El ataque sin precedentes desencadenó la guerra en Gaza. En un desarrollo separado, se informó que cinco personas murieron en ataques israelíes en la Ciudad de Gaza el miércoles. La agencia de noticias palestina Wafa y el ministerio de salud dirigido por Hamas en Gaza también dijeron que otras 20 personas resultaron heridas en el vecindario de al-Zeitoun de la ciudad. El Ejército israelí no ha comentado sobre el bombardeo reportado. Mientras tanto, el padre de una niña palestina de dos semanas le dijo a la BBC cómo su hija bebé murió congelada en una carpa en Gaza, siendo el tercer niño en morir en condiciones similares en una semana. Mahmoud Ismail Al-Faseeh dijo que se despertó en el frío extremo para encontrar a su hija, Sila, sufriendo convulsiones. Fue llevada de urgencia al hospital pero murió de hipotermia, dijo el jefe de pediatría en el Hospital Nasser en Khan Younis a la agencia de noticias Associated Press. La familia se refugiaba en el área de al-Mawasi en la costa de Gaza, una franja de tierra designada por las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) como una zona humanitaria pero que ha sido golpeada por ataques aéreos. Ahmed al-Farra, jefe de pediatría, dijo que dos otros bebés – uno de tres días de nacido y el otro de un mes de nacido – fueron traídos en las últimas 48 horas después de morir de hipotermia. Las esperanzas de progreso hacia un alto el fuego en los últimos días han empezado a disminuir, con Hamas e Israel culpando a uno al otro. Hamas acusó al gobierno israelí de imponer “nuevas condiciones” que dijo estaban retrasando el acuerdo. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que el grupo estaba incumpliendo los entendimientos que ya se habían alcanzado sobre un posible alto el fuego. Las últimas declaraciones marcan un cambio notable de tono en ambos bandos después de señales optimistas. El ejército israelí lanzó ataques aéreos y una ofensiva terrestre en la Franja de Gaza en respuesta al ataque de Hamas del año pasado. Alrededor de 1,200 personas murieron en el ataque y otras 251 fueron llevadas de regreso a Gaza como rehenes. Más de 45,000 palestinos han muerto en la ofensiva de Israel, dice el ministerio de salud de Gaza. Casi dos millones de personas – el 90% de la población – han sido desplazadas, según la ONU. Reporte adicional de Jaroslav Lukiv.