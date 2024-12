Cinco muertos en ataque a Kursk de Rusia tras devastador ataque con misiles en Kyiv.

Rusia dice que cinco personas han sido muertas en un ataque ucraniano en la región occidental de Kursk. Funcionarios ucranianos informaron anteriormente que Moscú había lanzado un nuevo ataque con misiles en Kyiv, dañando un edificio que albergaba varias embajadas. En Rusia, el gobernador interino de la región de Kursk dijo que además de los fallecidos, nueve habían sido llevados al hospital tras el ataque en la ciudad de Rylsk. Alexander Khinshtein dijo que un centro cultural, un complejo deportivo, una escuela y viviendas resultaron dañados en el ataque que tuvo lugar a las 15:30 hora local (12:30 GMT) del viernes. Funcionarios rusos informaron anteriormente que seis personas, incluido un niño, murieron en Rylsk, a unos 25km (16 millas) de la frontera ucraniana. Pero en un mensaje de audio en Telegram el sábado por la mañana, Khinstein dio la última actualización, diciendo que hubo cinco víctimas mortales. “No hubo niños entre los [muertos],” dijo. Las tropas ucranianas siguen ocupando partes de la región de Kursk tras lanzar una ofensiva fronteriza sorpresa a principios de agosto. El ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania dijo que el ataque de Rusia en Kyiv afectó a las misiones diplomáticas de Albania, Argentina, Macedonia del Norte, Palestina, Portugal y Montenegro. No está claro si el edificio que las albergaba fue directamente atacado en la capital ucraniana. Al menos una persona murió y otras nueve resultaron heridas en el ataque que dañó varios edificios en la ciudad, dijo el ejército ucraniano. No se cree que ninguno de los diplomáticos de la embajada resultara herido. En un video verificado filmado en el distrito de Pecherskyi, se muestra la segunda iglesia católica romana más antigua de Kyiv, la Catedral de San Nicolás, con ventanas destrozadas tras una explosión cercana. El ejército ucraniano dijo que Rusia lanzó 65 drones y misiles en todo el país durante la noche, la mayoría de los cuales fueron derribados. Un hombre en Kyiv, que dijo ser el dueño de un restaurante que sufrió graves daños tras el ataque, fue filmado maldiciendo a los rusos como “bestias” mientras contemplaba la cáscara carbonizada de un edificio frente a él. El video se compartió ampliamente en las redes sociales. La policía ucraniana inspecciona escombros dentro de la Iglesia Católica Romana de San Nicolás en Kyiv [EPA]. Oksana, otra residente, envió a la BBC fotos de su apartamento destruido, con las ventanas reventadas y vidrios y ladrillos esparcidos por el suelo. “No entiendo cómo sobreviví,” dijo. “Mi balcón voló, la mitad de mis paredes han desaparecido. Mi vecina está tan en shock que ni siquiera puede hablar. No tengo palabras para la gente que hizo esto.” Un periodista local en el lugar le dijo a la BBC que uno de los edificios cercanos había sido utilizado por el Servicio de Seguridad Ucraniano, el SBU, y probablemente había sido el objetivo de los ataques, aunque gran parte del daño visto por la BBC afectó a edificios residenciales. En un comunicado confirmando el ataque, el ministerio de Defensa ruso dijo que se habían lanzado misiles a un “puesto de comando” del SBU en respuesta a un ataque a una planta química en la región de Rostov de Rusia hace dos días. Pero también hay especulaciones en Kyiv de que el ataque del viernes podría estar relacionado con el asesinato de un general ruso, el teniente general Igor Kirillov, en Moscú el martes. El ataque del viernes ocurrió un día después de la rueda de prensa de fin de año y el show telefónico de Vladimir Putin, en el que amenazó con lanzar más misiles balísticos a la capital ucraniana. Hay preocupación en Ucrania de que Rusia pueda usar un misil balístico de alcance intermedio llamado Oreshnik para golpear a Kyiv. Moscú probó el misil en la ciudad central de Dnipro a principios de este mes. En la mañana del viernes, las autoridades ucranianas emitieron una alerta aérea vinculada al posible lanzamiento de un misil Oreshnik, y urgieron a la gente en Kyiv a buscar refugio con urgencia. Resultó ser una falsa alarma. [BBC].