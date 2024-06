Cinco hombres fueron condenados por dirigir Jetflicks, un servicio de streaming de bajo costo que acumuló más programas de televisión que Netflix, Hulu y Amazon Prime juntos.

“

Si un servicio de transmisión parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. En el caso de Jetflicks, era demasiado bueno para ser legal.

Un jurado federal en Las Vegas condenó a cinco hombres por sus roles en un esquema complejo de extracción de programas de televisión populares y películas premiadas de sitios pirateados y empaquetarlos en un servicio de transmisión llamado Jetflicks, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado el jueves. Según la acusación, Jetflicks operaba como un servicio de transmisión por suscripción que permitía a los usuarios ver y descargar programas de televisión y películas protegidos por derechos de autor sin permiso de los propietarios de los derechos de autor.

“Los acusados operaban Jetflicks, un servicio de transmisión ilícito que utilizaban para distribuir cientos de miles de episodios de televisión robados,” dijo la subsecretaria principal del fiscal general Nicole M. Argentieri, jefa de la División Criminal del Departamento de Justicia, en un comunicado. Según el DOJ, el grupo se apropió de miles de episodios de televisión con derechos de autor generando una cantidad de contenido mayor que “los catálogos combinados de Netflix, Hulu, Vudu y Amazon Prime.”

Por una tarifa mensual de $10, los usuarios podían ver programas en múltiples dispositivos y plataformas dentro de días de que los nuevos episodios aparecieran en servicios y canales legítimos, dijeron las autoridades.

“Los acusados dirigieron una plataforma que automatizó el robo de programas de televisión y distribuyó el contenido robado a suscriptores,” dijo el director asistente a cargo David Sundberg del FBI Washington Field Office, en un comunicado.

Los cinco son Kristopher Dallmann, Douglas Courson, Felipe Garcia, Jared Jaurequi y Peter Huber. La acusación establece que el grupo obtuvo contenido de sitios pirateados como SickRage, (también conocido como SickChill), Sick Beard, SABnzbd y TheTVDB y lo ofreció en un solo lugar a los suscriptores. En un momento, Jetflicks afirmó tener más de 37,000 usuarios pagados y 183,200 episodios de televisión. Las autoridades estimaron el daño monetario a los propietarios de programas en millones.

Como en un negocio legítimo, Jetflicks eventualmente tuvo problemas, como los suscriptores que compartían inicios de sesión y contraseñas, alegaron las autoridades en la acusación. Los funcionarios también dijeron que el grupo intentó disfrazar el sitio como un servicio de entretenimiento para los pasajeros de aviones después de enfrentar demandas para eliminar contenido no autorizado.

“Cuando las quejas de los titulares de derechos de autor y los problemas con los proveedores de servicios de pago amenazaron con derribar el ilícito negocio multimillonario, los acusados intentaron disfrazar a Jetflicks como una empresa de entretenimiento de aviación,” señaló Sundberg.

Y al igual que en el mundo empresarial legítimo, aproximadamente siete años después de que Jetflicks comenzara, un miembro del grupo se separó para lanzar un nuevo emprendimiento competidor, dijeron los funcionarios.

Darryl Julius Polo, alias djppimp, lanzó iStreamItAll, que permitía a los usuarios transmitir y descargar programas de televisión y películas, según la acusación. Los planes de suscripción de iStreamItAll (ISIA) tenían una tarifa mensual de $19.99, además de opciones trimestrales, semestrales y anuales. Similar a Jetflicks, ISIA no tenía permiso para proporcionar contenido, dijeron las autoridades. Polo, un programador informático, se declaró culpable en 2019 de un cargo de conspiración para cometer infracción criminal de derechos de autor y un cargo de infracción criminal de derechos de autor. Polo fue condenado a 4.75 años de prisión y se le ordenó pagar $1 millón.

Jetflicks también tenía su propia estructura organizativa, alegaron las autoridades. Dallman dirigía las operaciones mientras Courson y Jaurequi asistían con la gestión que implicaba decisiones estratégicas, contratación y trato con proveedores y procesadores de pagos. La programación y codificación eran manejadas por Dallman, Polo y Huber, quienes escribieron y revisaron scripts informáticos para el sitio web y las aplicaciones móviles. Ese grupo también se encargaba del diseño web, la interfaz con el cliente y la asistencia técnica, dijeron las autoridades.

En 2016, un agente encubierto transmitió un episodio del programa de ciencia ficción The OA, que se emitió en Netflix, según la acusación. El agente también descargó dos episodios de una serie distópica, 12 Monkeys, lo que causó la distribución de los episodios sin permiso del propietario de los derechos de autor, escribieron las autoridades.

Courson, Garcia, Jaurequi y Huber enfrentan cada uno una pena máxima de cinco años de prisión, y Dallmann enfrenta una pena máxima de 48 años de prisión, según el DOJ. No se ha fijado una fecha de sentencia.

Subscribe to the Fortune Next to Lead newsletter to get weekly strategies on how to make it to the corner office. Sign up for free before it launches on June 24, 2024.”