Cinco conclusiones de los debates de liderazgo liberal de Canadá

Nadine Yousif

Noticias de la BBC, Toronto

Candidatos de izquierda a derecha: Karina Gould, Frank Baylis, Chrystia Freeland y Mark Carney

Después de debates consecutivos en inglés y francés, los candidatos para reemplazar al Primer Ministro Justin Trudeau como líder del Partido Liberal en Canadá han presentado su caso a los votantes.

Los liberales con membresía ahora elegirán entre el ex gobernador de los bancos de Canadá e Inglaterra Mark Carney, la ex ministra de finanzas Chrystia Freeland, líder de gobierno en la Cámara Karina Gould y el empresario y ex MP Frank Baylis.

Quien gane la votación el 9 de marzo se convertirá en el próximo primer ministro de Canadá y liderará a los Liberales en las próximas elecciones generales, que deben celebrarse en o antes del 20 de octubre de este año.

Un gran enfoque de los debates ha sido cómo Canadá debería responder al Presidente de los EE.UU. Donald Trump, quien ha amenazado con fuertes aranceles sobre el vecino norteño de Estados Unidos y ha sugerido que Canadá se convierta en el “51º estado”.

Aquí hay cinco conclusiones importantes de los dos debates de liderazgo liberal.

El Factor Trump

Cómo debería responder Canadá a lo que muchos han designado como una “amenaza existencial” del Presidente de los EE.UU. Donald Trump ha dominado la agenda en ambos debates.

Trump ha dicho que planea imponer un arancel del 25% sobre todas las exportaciones canadienses, con la excepción de la energía que sería gravada al 10% – una medida que los economistas dicen sería devastadora para Canadá al tiempo que aumentaría los precios para los americanos.

También ha propuesto repetidamente que los EE.UU. deberían anexar a Canadá, lo que ha sido recibido con alarma y enojo por gran parte de la población canadiense.

Freeland, una ex ministra de alto rango que sirvió durante el primer mandato de Trump, se posicionó como una negociadora experimentada que ha luchado – y ganado – contra el presidente de los EE.UU. y sus aranceles anteriores.

Pero Carney advirtió que el Trump de hoy no es el Trump del pasado. “Es más aislacionista. Es más agresivo”, dijo Carney. “Antes quería nuestros mercados. Ahora quiere nuestro país.”

Gould, la candidata más joven, sugirió que Canadá debería “poner todo sobre la mesa” para proteger su soberanía, y que el gobierno federal debería ayudar a las empresas a diversificar sus carteras para depender menos de los EE.UU.

Baylis, por su parte, dijo que Canadá necesitaba forjar lazos económicos más estrechos con el Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia, diciendo que los cuatro eran países afines con valores, cultura y sistemas de gobierno compartidos.

Cómo Canadá puede arreglar su economía

Las amenazas de Trump son aún más alarmantes dada la situación económica actual de Canadá.

El PIB del país se ha reducido en el último año, junto con el valor del dólar canadiense, y los canadienses han expresado frustraciones por el persistente alto costo de vida.

Carney – un economista de profesión – centró gran parte de su mensaje en este tema. Prometió un plan que equilibraría el presupuesto operativo de Canadá en tres años y propuso que Canadá repensara la forma en que gasta su dinero.

Pero también ha destacado su apoyo a programas clave de los Liberales, como el cuidado infantil asequible y la atención dental.

Como ex ministra de finanzas, Freeland defendió su historial, diciendo que las finanzas del país aún eran “muy sólidas”. Añadió que Canadá debería capitalizar el aumento del patriotismo frente a las amenazas de Trump, utilizando ese impulso para apoyar a las industrias canadienses y promover el crecimiento laboral.

Baylis se basó en su experiencia como empresario para decir que Canadá debería trabajar en aumentar su productividad.

Gould, por otro lado, dijo que el Partido Liberal debería ser “realista con los canadienses” y que equilibrar el presupuesto en tres años no era posible sin recortes significativos, los cuales ella no apoyaba. Dijo que Canadá debería enfocarse en “modernizar su red de seguridad social” para ayudar a quienes están luchando.

“Nos enfrentamos a amenazas extremas de los EE.UU., así que tenemos que poder invertir en nuestra gente y en nuestros negocios para protegerlos”, dijo Gould.

Derrotar al líder conservador Pierre Poilievre

Los cuatro candidatos estaban debatiendo entre sí pero a menudo presentaban un frente unido contra su oponente compartido, el líder del partido Conservador Pierre Poilievre, cuyo partido es el favorito en las encuestas como el más probable para formar el próximo gobierno de Canadá.

Los aspirantes al liderazgo liberal lanzaron varios golpes a Poilievre a lo largo del debate. Gould lo llamó “nuestra pequeña versión de Trump aquí en casa” mientras que Freeland dijo que Poilievre estaba buscando “imitar” a Trump.

Carney criticó a Poilievre como “irresponsable” y agregó que Canadá “no puede permitirse” tenerlo como primer ministro.

Poilievre, que ha tenido una considerable ventaja en las encuestas antes de un impopular Trudeau, ha tenido que cambiar su discurso ante los canadienses desde la renuncia de Trudeau.

Su mensaje pasó de criticar al primer ministro actual por liderar un Canadá “roto” a poner “Canadá Primero” frente a las amenazas de los EE.UU. También ha cambiado su enfoque a atacar a Carney, quien es el favorito para ganar la carrera del liderazgo liberal.

Poilievre aún lidera en las encuestas a nivel nacional, pero algunas encuestas sugieren que la ventaja entre él y los Liberales se ha reducido desde la salida de Trudeau.

El líder conservador Pierre Poilievre ha estado liderando en las encuestas nacionales

Apoyando a Ucrania y a la OTAN

En respuesta a la cambiante política de los EE.UU. sobre la guerra en curso entre Rusia y Ucrania, los cuatro candidatos afirmaron su compromiso de continuar el apoyo de Canadá a Ucrania.

Todos ellos respaldaron la necesidad de que Canadá alcance su objetivo de gasto militar del 2% como se establece en sus compromisos con la alianza de la OTAN, a pesar de que estuvieron en desacuerdo sobre el plazo y la forma de llegar allí.

Freeland dijo que Canadá debería alcanzar el objetivo para 2027, y debería hacerlo invirtiendo en la “próxima generación de guerra”. Baylis y Carney han dicho que su plan sería para que Canadá alcance ese objetivo para 2030.

Tanto Freeland como Carney dijeron que Canadá necesitaba invertir ese dinero en iniciativas militares canadienses en lugar de hacia los EE.UU.

Freeland señaló que Canadá debería reducir su dependencia de los EE.UU. y debería buscar trabajar con la UE y otros socios de la OTAN en garantías de seguridad.

Una reconsideración del impuesto al carbono para el consumidor

Un impuesto al carbono para consumidores y empresas ha sido la piedra angular de la política del gobierno de Trudeau en cuanto al cambio climático.

Pero ese impuesto ha demostrado ser impopular entre los canadienses, obligando a Carney y Freeland a prometer que abandonarían la política.

Carney, un ex enviado especial de la ONU sobre acción climática y financiación, ha sido desde hace tiempo un defensor del impuesto al carbono. Sin embargo, en los debates, reconoció que el impuesto a los consumidores se había vuelto divisivo, y dijo que en su lugar se enfocaría en gravar a los grandes contaminadores y en impulsar proyectos de energía limpia en Canadá.

Freeland, quien renunció al gobierno de Trudeau debido a desacuerdos con el primer ministro sobre el gasto, dijo que la historia juzgaría favorablemente su acción climática a pesar de la impopularidad de sus políticas. Pero ella también prometió desechar el impuesto al carbono.

“La democracia consiste en escuchar a las personas, y los canadienses fueron muy claros con nosotros en que no creían que esa política les funcionara”, dijo.

Gould y Baylis, por otro lado, dijeron que mantendrían alguna versión del impuesto al carbono para los consumidores en su lugar, diciendo que luchar contra el cambio climático tiene un precio.