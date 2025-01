Cierre de la autopista M60 mientras los servicios de emergencia atienden una colisión.

National Highways anunció que el M60 estaba cerrado en sentido horario a primera hora de la tarde entre las salidas 22 (cerca de Oldham) y 23, Ashton-Under-Lyme debido a una colisión.

La policía está en el lugar. Los oficiales de tráfico de National Highways también están presentes para ayudar con la gestión del tráfico.

El #M60 en Greater Manchester está CERRADO en sentido horario entre J22 (cerca de Oldham) y J23 (cerca de Ashton-Under-Lyne debido a una colisión.

Para obtener más información, incluidos los detalles de la ruta de desvío, diríjase a: https://t.co/RmjWqjIyjh pic.twitter.com/PuSgbVPa4q

— National Highways: North-West (@HighwaysNWEST) 3 de enero de 2025

Las circunstancias que rodean la colisión actualmente no son claras.

Rutas diversas permanecen en su lugar para aquellos que deseen viajar.

Se recomienda a los usuarios de la carretera que sigan el símbolo de desvío de diamante sólido en las señales de tráfico si se dirigen en sentido horario.

– Salga del M60 en sentido horario en la J22.

– En el cruce M60 J22/A62, gire a la izquierda en la A62 en dirección norte y siga durante 2,7 km.

– En la rotonda A62/A627, únase a la A627 en dirección este y siga durante 0,6 km.

– En la rotonda de King Street de A627, únete a A627 en dirección sur y sigue durante 5.5 km.

– En el cruce A627/A6043, gire a la derecha en A6043 en dirección oeste y siga durante 0,2 km.

– En la rotonda A6043/A6410, únase al A6140 en dirección oeste y siga durante 2,5 km.

– En la intersección A6140 (Lord Sheldon Way) A6140 (Moss Way), únase a A6104 (Moss Way) en dirección sur.

– En la intersección A6140/M60 J23, únase al carril de entrada en sentido horario de M60 J23 y vuelva a unirse al M60.

Si este cierre afecta su ruta planificada, National Highways ha recomendado que reserve tiempo de viaje adicional. Planifique con anticipación, quizás desee tomar una ruta alternativa o incluso retrasar su viaje.

¿Tienes una historia? Envíame un correo electrónico a [email protected]