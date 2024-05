Cientos añadidos al número de muertos de la Segunda Guerra Mundial en una pequeña isla del Canal de la Mancha.

Un largo debate sobre una pequeña parte de la historia del Holocausto de Gran Bretaña ha sido resuelto. Un panel de historiadores encargado de investigar la cifra de muertos en Alderney, una Dependencia de la Corona Británica y una de las Islas del Canal en el Canal de la Mancha, ha ajustado el registro histórico de la isla, agregando varios cientos de personas a un conteo oficial de la década de 1940. Lord Eric Pickles, enviado especial de Gran Bretaña para problemas posteriores al Holocausto, anunció el pasado julio que un panel de expertos intentaría resolver el debate -a veces acalorado-. El miércoles, presentó los hallazgos con miembros del panel en una sala llena en el Imperial War Museum de Londres. El panel no llegó a un número exacto. Concluyó que el rango probable de muertes estaba entre 641 y 1.027, con un número máximo de 1.134 personas. Una estimación previa había situado el número de muertes por debajo de 400. El panel también respondió a la pregunta sobre cuántos trabajadores forzados y prisioneros -la gran mayoría de los cuales eran hombres- estaban en la isla durante la ocupación entre 1940 y 1945, concluyendo que había entre 7.608 y 7.812 personas. La mayoría de ellos eran trabajadores forzosos de la Unión Soviética. Esa cifra también incluía a 594 prisioneros judíos de Francia. “Estamos absolutamente seguros de estos números”, dijo el Sr. Pickles. “La verdad nunca nos puede hacer daño”. Aunque el cometido original del panel había sido centrarse únicamente en los números, eso resultó no ser suficiente, dijo el Sr. Pickles. En los últimos nueve meses, el panel amplió su alcance e investigó la cuestión de por qué Gran Bretaña nunca responsabilizó a ninguno de los perpetradores nazis por el maltrato que incluyó golpizas, fusilamientos, desnutrición y condiciones de trabajo horribles. La falta de enjuiciamiento de cualquiera de las personas que cometieron violencia y crímenes en Alderney, dijo el Sr. Pickles, fue una “mancha en la reputación del Reino Unido”. Anthony Glees, historiador de la Universidad de Buckingham, dijo que el fracaso en llevar a los responsables ante la justicia fue un “encubrimiento” del gobierno, aunque enfatizó que su investigación demostró que el gobierno no tenía la intención de dejar que los perpetradores quedaran impunes. Después de la guerra, Gran Bretaña entregó los casos de Alderney a la Unión Soviética en 1945, dijo el Sr. Glees, porque la mayoría de las víctimas eran rusas. La Unión Soviética no llevó a juicio a ninguno de los perpetradores, un hecho que el gobierno británico no hizo público. Además, la Unión Soviética no había solicitado la información, según el informe de 93 páginas del panel. Luego, un par de años después de la guerra, el interés público en enjuiciar grandes crímenes de guerra disminuyó en Gran Bretaña, dijo el Sr. Glees. “No fue un ojo ciego a la muerte”, dijo el Sr. Glees, “sino una falta de determinación”. Las Islas del Canal fueron el único territorio británico ocupado por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. En junio de 1940, el gobierno británico evacuó Alderney. Los nazis construyeron cuatro campos en Alderney. Dos de los campos, Helgoland y Borkum, eran campos de trabajo dirigidos por la ingeniería civil y militar nazis. Las SS, la organización que estaba mayormente a cargo de la brutal campaña de exterminio de los nazis, tomaron el control de otros dos campos, en las islas Norderney y Sylt, en 1943. El panel llegó a sus conclusiones observando materiales de archivo y comparando el trabajo de cada miembro. Antes de eso, la aproximación más cercana de un recuento oficial provino de un interrogador de inteligencia militar británico, Theodore Pantcheff, poco después del fin de la guerra. Había encontrado que al menos 389 personas murieron en Alderney. El debate sobre los números ha atraído mucha atención a la isla a lo largo de los años, a veces para disgusto de sus residentes, que anhelan un estilo de vida tranquilo y remoto. “He encontrado muchas discusiones sobre números”, dijo el Sr. Pickles. “Nada se compara con la virulencia o la naturaleza personal de las discusiones sobre números en Alderney”. Al enterarse de las conclusiones del panel, William Tate, presidente de la isla, dijo sentir una mezcla de alivio y tristeza: alivio de que el número no fuera más alto, y tristeza por cientos de víctimas que efectivamente habían permanecido sin identificar durante más de siete décadas. “Es un momento muy importante en la historia de nuestra isla”, dijo. El Sr. Tate dijo que la isla era responsable de mantener viva la memoria de esas víctimas y de proporcionar a los residentes y visitantes más información en forma de señales. Los académicos del panel estaban satisfechos con los resultados del informe tan esperado. “Lo logramos; superamos nuestras expectativas”, dijo la Dra. Gilly Carr, historiadora que ha publicado libros sobre la ocupación nazi de las islas. Otros miembros del panel también expresaron confianza en sus hallazgos. Aunque nueva información podría surgir, aportando futuras perspectivas, estos resultados se mantendrían firmes, dijo Robert Jan van Pelt, historiador de la Universidad de Waterloo y miembro del panel. Alderney desempeña un papel relativamente pequeño pero extraordinario en la historia de la Segunda Guerra Mundial de Gran Bretaña, situando la violencia y atrocidades nazis directamente en suelo británico. La diminuta isla, que hoy tiene poco más de 2.000 residentes y está a unas 10 millas de la costa francesa, no tenía cámaras de gas. Pero, los investigadores dijeron, las condiciones de los trabajadores y prisioneros en la isla eran brutales. “A los trabajadores forzados judíos solo se les permitía vivir en la medida en que su trabajo pudiera ser explotado”, concluyó el informe. “Por lo tanto, el Holocausto es parte de la historia de Alderney”.