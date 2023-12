Científicos advierten que la conferencia sobre el clima en Dubái está llena de tonterías

En las últimas dos semanas, los mejores y más brillantes del mundo se han reunido en Dubái, bajo una cúpula brillante que cambia de color y que fue construida para parecerse al arte geométrico islámico, ya que este estado petrolero alberga la última conferencia de cambio climático de las Naciones Unidas.

Y los expertos afirman que todo es una farsa. En entrevistas con la revista The Guardian, científicos del clima y defensores dijeron que las “soluciones” ofrecidas en la conferencia COP28, que incluyen disparates como un panel sobre “navegación responsable”, son “distractions” en el mejor de los casos y “frightening” en el peor.

Preocupantemente, la conferencia es presidida por Sultan Ahmed Al Jaber de Dubái, quien también dirige la compañía de petróleo nacional de los Emiratos Árabes Unidos, en lo que parece ser un conflicto de intereses masivo.

Al Jaber causó controversia la semana pasada cuando expresó públicamente pesimismo sobre una fase gradual de eliminación de combustibles fósiles y dijo que “no hay ciencia” detrás de ello, lo cual es categóricamente falso dado que la gran mayoría de los científicos, sin mencionar al secretario general de la ONU, afirman que eliminar la contaminación por combustibles fósiles es absolutamente la manera más grande e importante de hacer retroceder lo peor que el cambio climático tiene guardado.

Es particularmente notable que las compañías petroleras en Medio Oriente y en los Estados Unidos hayan invertido fuertemente en tecnologías de eliminación de carbono, que son prometedoras como una herramienta en lo que debería ser un arsenal para luchar contra el cambio climático, pero se están promocionando como una solución general que un número creciente de expertos dice que es un desperdicio.

“Es aterrador porque ven esto como una nueva oportunidad comercial, una nueva manera de ganar dinero y continuar como antes”, dijo el investigador del clima Pierre Friedlingstein a The Guardian.

Friedlingstein dirige un proyecto llamado Presupuesto Global de Carbono de la Universidad de Exeter en Inglaterra que investiga, en parte, la eficacia de los costosos proyectos de captura y eliminación de carbono promocionados por los magnates del petróleo y los magnates tecnológicos en COP28. Hasta ahora, los resultados han sido condenatorios, con estas tecnologías eliminando más de un millón de veces menos carbono del que se emite actualmente.

“Lo ampliarán, y si lo hacen por un factor de 100 en los próximos 10 a 20 años, eso sería asombroso, pero no lo ampliarán en un factor de 1 millón”, denunció Friedlingstein. “No hay alternativa para reducir las emisiones de manera masiva. Estas tecnologías son una distracción, una manera de pretender que estamos abordando el problema, pero no lo estamos.”

Según la investigación de The Guardian, un nuevo informe de la organización no gubernamental alemana Climate Analytics ha advertido que podrían liberarse alrededor de 86 mil millones de toneladas de carbono adicionales a la atmósfera si estas tecnologías rinden menos después de más inversión, y un estudio separado de Oxford encontró que costaría un billón de dólares al año desarrollarlas a gran escala.

Aunque los líderes mundiales “no pueden descartar nada” para resolver el dilema climático, Steve Smith, el director ejecutivo de la iniciativa Net Zero de Oxford, dijo que reducir las emisiones debe ser lo principal.

“No hay mucho margen para el todo o nada”, dijo Smith a The Guardian. “Es ambos, y. Esta tecnología no es una solución falsa, no hay una solución única”.

Mientras grandes nombres como Bill Gates y el enviado climático de los Estados Unidos, John Kerry, continúan promoviendo estas soluciones persistentemente costosas sin comprometerse a reducir la dependencia de los combustibles fósiles, el cambio climático empeorará, hasta que la comunidad global comience a alejarse de los combustibles fósiles, que se han producido en mayor medida que nunca en los últimos años.

“Tenemos aislamiento para la vivienda, tenemos vehículos eléctricos, tenemos energías renovables, tenemos baterías”, dijo Friedlingstein. “Hacerlas más grandes no es trivial, pero no necesitamos una nueva tecnología mágica para el primer 90 por ciento de este problema”.

