Científicos acaban de excavar un espécimen sin precedentes en la Antártida.

En un puesto extremadamente remoto en la Antártida, los científicos han descubierto una muestra prístina de la historia de nuestro planeta. Es una columna de hielo de 2,800 metros, o aproximadamente 1.7 millas de largo. Pero no es solo la longitud lo que es tan significativo. El hielo contiene bolsas conservadas del aire de la Tierra hace unos 1.2 millones de años, si no más. Núcleos de hielo anteriores proporcionaron evidencia directa del clima y el medio ambiente de nuestro planeta hace hasta 800,000 años. Por lo tanto, este es un gran avance. El equipo perforó tan profundo que alcanzaron la roca sólida del continente. “Hemos marcado un momento histórico para la climatología y la ciencia ambiental”, dijo Carlo Barbante, un científico polar y coordinador de la campaña de núcleos de hielo llamada “Beyond EPICA – Oldest Ice”. Un grupo internacional de investigadores excavó el hielo en el Campamento de Campo de Little Dome C en la Antártida, ubicado a 10,607 pies (3,233 metros) sobre el nivel del mar. Emitieron radar hacia el subsuelo y utilizaron modelado por computadora del flujo de hielo para determinar dónde probablemente se encontraría este antiguo hielo. Y tenían razón. No fue una tarea fácil. En la meseta antártica, los veranos promedian menos 35 grados Celsius, o menos 31 grados Fahrenheit. Aunque los paleoclimatólogos, que investigan el clima pasado de la Tierra, tienen métodos confiables para calibrar indirectamente el pasado profundo de nuestro planeta, con proxies como conchas fosilizadas y compuestos producidos por algas, la evidencia directa, a través del aire directo, es científicamente invaluable. Por ejemplo, núcleos de hielo anteriores han revelado que los niveles de dióxido de carbono, que atrapa el calor, en la atmósfera de la Tierra hoy han aumentado, son los más altos que han sido en unos 800,000 años. Es una evidencia incontrovertible del pasado de la Tierra. Los científicos esperan que este núcleo de hielo aún más antiguo revele secretos sobre un período llamado la Transición del Pleistoceno Medio , que duró unos 900,000 a 1.2 millones de años atrás. Misteriosamente, los intervalos entre los ciclos glaciales, en los cuales las capas de hielo se expandieron sobre gran parte de los continentes y luego retrocedieron, se desaceleraron notablemente, de 41,000 años a 100,000 años. “Las razones detrás de esta cambio siguen siendo uno de los misterios perdurables de la ciencia climática, que este proyecto busca desentrañar”, dijo en un comunicado la campaña de perforación, que fue coordinada por el Instituto de Ciencias Polares del Consejo Nacional de Investigación de Italia. Ahora, la perforación ha finalizado. Pero la campaña para transportar el hielo de regreso a los laboratorios de forma segura, y luego examinar esta atmósfera de más de un millón de años, ha comenzado. “Los preciosos núcleos de hielo extraídos durante esta campaña serán transportados de regreso a Europa a bordo del rompehielos Laura Bassi, manteniendo la cadena de frío a menos 50 grados Celsius, un desafío significativo para la logística del proyecto,” explicó Gianluca Bianchi Fasani, jefe de logística de ENEA (Agencia Nacional para Nuevas Tecnologías, Energía y Desarrollo Económico Sostenible) para la expedición Beyond EPICA. Estos históricos núcleos de hielo viajarán en “contenedores frigoríficos especializados” mientras viajan por el mundo, lejos de las profundidades de su hogar antártico.