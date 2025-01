Cien millones de fans no pueden hacerte famoso.

“

Hollywood tiene un problema con las estrellas. La última generación de actores y actrices principales está bendecida con un tipo de belleza, talento y encanto que generan adoración pública. Sin embargo, veinteañeros como Zendaya, Paul Mescal y Sydney Sweeney luchan por abrir películas únicamente por el peso de su nombre. Simplemente no son lo suficientemente famosos.

No encontrarás estrellas con apelación intergeneracional en YouTube tampoco. O en cualquier otra plataforma en línea. ¿Podrías identificar a Kai Cenat, el comentarista de esports con más suscriptores en Twitch? ¿O a Bella Poarch, que ha acumulado más de tres cuartos de mil millones de visitas con un video de TikTok? Incluso Jimmy Donaldson (también conocido como MrBeast), que tiene más de 338 millones de seguidores en YouTube, podría tropezar con el promedio de una persona de 45 años sin ser reconocido.

La incapacidad para identificar nuevos héroes de la cultura pop ha sido desde hace mucho tiempo un indicio de la mediana edad. Pero suele haber un punto en el que estas estrellas llegan a una audiencia más amplia. Sin embargo, en la última década, esta audiencia más amplia se ha vuelto más difícil de encontrar. A medida que los espectadores son dirigidos hacia contenido que les gustará, la fama se ha atomizado. Es posible tener cien millones de seguidores en línea y seguir siendo irreconocible para la gente en tu ciudad natal.

Esta fractura de la fama se ve exacerbada por el hecho de que ni siquiera los espectadores en la misma plataforma verán necesariamente el mismo contenido. Red Notice, un thriller de atracos protagonizado por The Rock, es la película más vista en Netflix. Sin embargo, la película, descrita por un crítico como un intento vacío de crear una franquicia, nunca ha aparecido en la parte superior de mi lista de recomendaciones de visualización. Es casi como si el algoritmo supiera que la saltaría directamente.

Un creador en línea está intentando superar esta barrera actualmente. En diciembre, Donaldson lanzó su primer concurso en Amazon Prime. Beast Games le resultará familiar a cualquiera que vea su canal de YouTube. Las acrobacias, que tienen un toque de maratones de baile de la época de la Depresión, acaban de pasar a un escenario más grande. Un premio en efectivo extravagante de 5 millones de dólares está en juego para aquellos dispuestos a someterse a tormentos inusuales mientras Donaldson, vestido con una sudadera negra de vestir casual, grita aliento. La vibra es un cruce entre Factor X de la década de 2010 y dinero tecnológico.

Las críticas del programa han sido pobres (es “indigno” y “sin encanto” según los periódicos británicos). Su asociación con una empresa de tecnología financiera ha sido criticada. Y ha habido quejas inquietantes sobre el set siendo un entorno inseguro, como afirmaron algunos concursantes en una demanda contra Donaldson y las compañías de producción del programa presentada este verano. Aun así, Donaldson dice que el programa está clasificado como número uno en más de 50 países.

Si alguien puede cambiar a su audiencia, debería ser Donaldson. Ahora en sus mediados de los 20, ha estado subiendo videos desde su adolescencia temprana y es conocido por estudiar formatos y ajustar el contenido para maximizar el número de espectadores.

Aun así, Amazon es solo un sitio de transmisión entre muchos. Tiene más de 200 millones de suscriptores de Amazon Prime (es decir, menos de los que tiene MrBeast en sus propios canales) y el feed de recomendaciones del servicio de video puede evitar que Donaldson sea visto por una nueva audiencia que no lo conozca. Las probabilidades de que se convierta en una superestrella reconocible a nivel mundial son bajas.

El guionista William Goldman alguna vez explicó cómo se creaban las estrellas. No era suficiente con ser talentoso o guapo, escribió, se requería algo más. En Aventuras en el comercio de pantallas, describe cómo vio que esta transición ocurriera con Robert Redford. Cuando Redford era un actor de teatro, las habitaciones no se callaban cuando entraba. Después de Butch Cassidy and the Sundance Kid, lo hacían. Se necesitaba una pantalla y una audiencia masiva para que ocurriera el cambio. (También sugirió que la velocidad de este cambio y el hecho de que no tenía nada que ver con los actores mismos era lo que volvía locos de inseguridad a tantas estrellas).

Las pantallas todavía existen. Pero la audiencia masiva se ha dispersado. La prueba final de que las celebridades son cualquiera y, por lo tanto, nadie, la aporta la aplicación de videos de celebridades Cameo. A finales de 2024, lanzó CameoX, un servicio que permite a los usuarios inscribirse y vender videos personalizados a los fanáticos.

En el pasado, Cameo tenía que estar de acuerdo en que alguien era lo suficientemente famoso como para estar en la plataforma. Es cierto que la barra era bastante baja. Pero CameoX la baja aún más. El director ejecutivo, Steven Galanis, dice que el cambio tuvo que ocurrir porque la cantidad de fama en el mundo está “aumentando exponencialmente”. Eso es verdad. Es más fácil que nunca ser visto por un gran número de personas en línea. Pero también es cierto que es más difícil ser visto por una audiencia verdaderamente global. Sin eso, no existe tal cosa como la fama.

